Jorge Muñoz conversará con Vizcarra un mayor presupuesto para Lima

Jorge Muñoz, virtual alcalde de Lima Metropolitana, confirmó que este martes se reunirá con el presidente de la República, Martín Vizcarra, y adelantó que planteará un mayor presupuesto para la capital.

“Un punto central es discutir cómo tener los recursos necesarios o como poder contar con el Gobierno Central para un aval eventual con un organismo multilateral […] Vamos a conversar sobre eso”, expresó.

Agregó que también hablará con el presidente Martín Vizcarra con el fin de mejorar el sistema de transporte.

“Quiero conversar con el presidente sacar un teleférico desde la estación de San Carlos a la zona alta de San Juan de Lurigancho y que esto luego baje a la zona de Independencia, en Naranjal. (…) Esto sería una obra de gran importancia para la zona norte de Lima y la zona este”, agregó.

Respecto a la corrupción, Muñoz dijo que durante toda su vida como funcionario público jamás se ha visto envuelto denuncias de presuntas irregularidades.

“Nunca lo he hecho ni lo pienso hacer en futuro. Durante 22 años de vida municipal [...] nunca me he visto envuelto en un acto de corrupción”, agregó en una entrevista en ATV Noticias.

Jorge Muñoz es el virtual alcalde de Lima luego de la realización de las elecciones regionales y municipales del 2018. El candidato de Acción Popular alcanza 36,84% de los votos válidos al 79,94% de las actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).