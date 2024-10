LEE TAMBIÉN | Vladimir Cerrón presiona al TC para que resuelva sus recursos para anular su condena efectiva

‘Juanjo’ es intenso y desbordado como su predecesor Daniel Urresti. Lo he confirmado las varias veces que lo he entrevistado y me ha contado distintas versiones de cómo la principal traba del combate con los criminales es que los fiscales los sueltan (la relata con tal convicción que el cuento ha prendido en mucha gente con la que se ha reunido). La última vez que lo entrevisté ha sido el jueves pasado en RPP, para hacer un balance del paro, y la intensidad había menguado un poco. Pero eso se entiende, un Mininter que sobreviva más de 4 meses como él (juró el 16 de mayo) tiene que ser 24/7 y la velocidad puede bajar de 100km/h en algunos tramos. Sobretodo cuando le pregunté por los detalles de una narrativa que había lanzado Adrianzén más temprano: que gente ligada al Movadef estuvo en las marchas. Santiváñez no pone la misma intensidad en todo lo que cuenta. Pero siempre es intenso cuando replica a las denuncias que se desprenden de su pasado de defensor de policías en problemas o de su relación con la defensa legal de Nicanor Boluarte (el día en que este fue detenido preliminarmente, su abogado Luis Vivanco tenía programada una cita con él). La comparación con Urresti no es cosa mía; se puede oír de su propia voz en el audio de la conversación que asegura el Capitán Junior Izquierdo (a) ‘Culebra’ que tuvo con él.

“Puentear a un premier no es un simple detalle de protocolo; es una muestra de la clave alta de ‘Juanjo’ (así lo llama su entorno), de cuán intenso puede ser narrando las narrativas que le permiten abrazar a la presidenta e imponer su ritmo en el juego de las sillas en el gabinete”.

También, en ciertas ocasiones, puede ser intenso para vestirse. En una reunión de trabajo con líderes del sector transporte y la ATU, Santiváñez fue con un pantalón amarillo pollito que hizo evocar al sastre con el que la presidenta asumió el mando el 7 de diciembre del 2022. Cuando ví la foto por primera vez creí que había sido manipulada, pero apareció en el power point con el que Adrianzén explicó las medidas antes del paro. Allí está Juanjo, chirriante como el sol, haciendo pulgares arriba con su estado mayor y con dirigentes del transporte que salieron repitiendo que los fiscales sueltan a los extorsionadores. Si alguien puede disputarle intensidad a ‘Juanjo’ en esa foto es el Gral. Óscar Arriola. Pero la jerarquía policial es de carrera larga; los ministros del interior, intensos o no, suelen quedarse cortos. Ni él tiene idea de sus plazos y de sus límites, como queda claro en el audio que ‘Culebra’ jura es auténtico y en el que ‘Juanjo’ fantasía con escalar hasta la cima. Hace un par de semanas dijo que si las medidas contra la extorsión no dan resultado, dará un paso al costado ¿Pero quién le pone deadline a ‘Juanjo’ el intenso?

Disculpen el detalle frívolo del vestuario pero, ¿acaso nuestras últimas coyunturas no están hechas del contraste entre el drama de los pobres que cuando emergen son extorsionados; y la frivolidad de los Rólex, de los arreglos faciales, de los mochasueldos? Pero Santiváñez no es frívolo como Dina. Lo del pantalón amarillo fue un desliz. La frivolidad es la de quien encara sus responsabilidades con ligereza. ‘Juanjo’ no es frívolo, porque le pone intensidad a todo lo que dice, sea verdadero o falso, y a todo lo que hace, sea para coordinar con la PNP las políticas de resguardo del orden o para defender al poder débil, frívolo, desorientado, cínico, que quiere abrazar y del que no se desprende por nada. En el gabinete lo ven con una mezcla de admiración por su tesón –Adrianzén lo trataba con cariño y en una entrevista que le hice se refirió a él como ‘Juanjo’- pero en las miradas de sus colegas se nota que temen que se desborde y les imponga tal ritmo que se tropiecen con las sillas y el juego del poder se vaya al cuerno.