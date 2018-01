El vocero alterno del oficialismo Juan Sheput consideró que el Estado peruano debe de acatar lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) decida respecto al indulto humanitario otorgado al ex presidente Alberto Fujimori.



“Yo tengo buenos amigos en la Corte [IDH], es gente de primer nivel y creo que actuará con seriedad. Sea cual sea el resultado, nos corresponde como país acatarlo […] Yo estoy convencido de que [el indulto] es absolutamente constitucional, legal y pertinente”, señaló en una entrevista a "Perú 21".



En esa misma línea, Sheput aseveró que, en su opinión, el juicio de Alberto Fujimori por el Caso Pativilca debe seguir adelante, puesto que la gracia presidencial no calzaría dentro de los parámetros establecidos.



“Lo concreto es que los parámetros de Pativilca no están contemplados dentro de la gracia. Yo no me autoengaño y soy una persona respetuosa de lo jurídico. Los mismos defensores de Fujimori saben que Pativilca va adelante”, expresó.



“El juicio tiene que seguir. Todo el mundo puede tener sus ideas, pero los hechos son que los parámetros sí exigen y alcanzan a Pativilca en el sentido de que el juicio tiene que seguir adelante”, añadió Sheput.



Asimismo, el congresista reveló que le propusieron integrar el Gabinete en las carteras de Salud y Defensa, pero se negó a aceptar los cargos porque se siente contento representando al oficialismo en el Legislativo y subrayó que ello no le impide criticar algunos sectores ministeriales.



“Me propusieron Defensa y Salud. [Dije que no porque] yo me siento contento en el Parlamento, por eso estoy fiscalizando”, afirmó.



“Yo me debo al país y al presidente Kuczynski. No estoy acá para avalar actitudes incorrectas de algunos sectores ministeriales. Yo me debo al presidente y creo que alrededor de él gira la gobernabilidad”, enfatizó.

MÁS EN POLÍTICA...