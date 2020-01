¿Lo personal es lo político? El domingo, “Panorama” reveló un incidente que, en mayo del 2018, protagonizó el presidente del Partido Morado, Julio Guzmán. En el video difundido, se observa al excandidato presidencial saliendo raudo de un incendio ocurrido en un departamento en Miraflores, dejando dentro a una militantes de su organización política. Además, en fotos de las pesquisas policiales se aprecia que en el lugar había velas y globos en forma de corazones.

Sobre esto último, Guzmán señaló que solo se trató de un almuerzo con la colaboradora. “Sobre este caso, la única que necesita explicaciones es mi esposa”, dijo para Cuarto Poder.

¿Son estas escenas temas de interés público o constituyen, más bien, sucesos de la vida privada del político? ¿Qué hace que un hecho deba ser publicado, aun cuando ocurre puertas adentro?

—Infidelidad: ¿un tema de interés público?—

Julio Guzmán es una persona pública. En el 2016, tentó la presidencia de la República y, ahora, preside un partido que competirá en las próximas elecciones congresales, además de ser un posible candidato presidencial para el 2021.

El incidente ha llamado la atención en el debate público. Mientras que algunas voces –incluyendo al mismo Guzmán- sostienen que los aspectos de la vida privada no tendrían por qué conocerse, otras consideran que el comportamiento personal de un personaje de tal relevancia política constituye un tema de interés público, por lo cual su revelación es pertinente.

Juan Olavarría, profesor de Derecho Civil de la Universidad de Lima, explica cómo es que, en los casos de personas públicas, la esfera de su vida privada se ve reducida. “Si la misma persona, por su trabajo, su función o sus intereses desea ser notoria, pública, ella misma está renunciando a esa privacidad, a esa intimidad. Y en esto la doctrina y la jurisprudencia han incluido no solamente a los artistas, sino a cualquier personaje público. Tiene que caminar en el lodo con pies de plomo”, señala.

Pero hay quienes discrepan. Uno de ellos es el abogado penalista Rafael Chanján, quien pone en duda si una supuesta infidelidad constituye un tema de interés general que merezca ser difundido.

Para el penalista, si bien es cierto que, al ser un personaje público, Guzmán “asume el riesgo de estar expuesto en mayor medida al escrutinio público que otras personas (…) habría que determinar si es que esta información constituye un caso estrictamente personal que, desde mi punto de vista, no es sujeto de interés público”.

Romy García, asociada de la organización feminista DEMUS, considera que la relevancia en este caso no está en la existencia de una posible infidelidad, sino en la huida del incendio, que habría dejado en una situación de desprotección a una mujer en peligro.

“Cuando nosotras hablamos de que lo personal es lo político, esto tiene que ver con la integridad de la política. La persona no puede estar mintiendo, no puede estar huyendo. La persona tiene que hacerse responsable”.

La especialista agrega que es importante tomar en cuenta la relación de subordinación existente entre Guzmán y la mujer, quien es fundadora del Partido Morado en Cusco. “En nuestras normas se habla de que las relaciones de poder puede haber imposición y hasta abuso de poder”, explica.

Alonso Villarán, abogado, Doctor en Filosofía y profesor de ética de la Universidad del Pacífico, hace la siguiente reflexión:

“¿Es posible ser inmoral en el ámbito privado y ético en el ámbito público? Pienso que es muy difícil, sino imposible. ¿Es posible, por ejemplo, que un político que engaña a su esposa no va a engañar a ciudadanos que no conoce? No veo cómo (...) Con esto no niego que todos podemos cometer errores. La pregunta es si estamos frente a un error o a un vicio, es decir, a un modo de ser. Tratándose de política, no tengo por qué darle el beneficio de la duda a nadie. Esto no es caer en moralismos, ojo, sino evaluar de qué están hechos los que aspiran a gobernarnos”.

—Relevancia penal—

La semana pasada, se conoció que sobre el candidato al Congreso del Partido Morado, Daniel Mora, pesaba una denuncia por violencia familiar contra su esposa. Mora se pronunció en Twitter sobre la noticia y calificó lo ocurrido como un “tema familiar”. El argumento fue rápidamente desbaratado por diversos especialistas, quienes precisaron que la violencia contra la mujer es un tema delictivo de interés público.

Para Chanján, algo similar ocurriría en el caso de Guzmán. Sin embargo –y hace énfasis en esto- no por algún posible tipo de infidelidad hacia su esposa, sino por la aparente huida del incendio. Ello, explica el abogado, podría constituir un delito y, por tanto, un tema de interés público.

“Que se haya expuesto a peligro a determinadas personas y no se haya hecho nada para auxiliar o prestar socorro, podría tratarse de un delito", explica.

Similar es la opinión del también penalista Carlos Caro. Para él, el hecho de que Guzmán haya huido del lugar de los hechos, dejando atrás a una persona en riesgo, podría configurar un delito de abandono de personas en peligro. Sin embargo, Caro precisa que imputar este delito no es fácil, pues ninguna persona ha reclamado el abandono.

Quienes también tendrían, posiblemente, responsabilidad penal, según el abogado, serían los agentes que elaboraron el parte policial, en el cual no aparece el nombre de Guzmán.

“El hecho de que no aparezca [Julio Guzmán] en el parte policial es una omisión de funciones de parte de las autoridades policiales. Una mínima investigación implica mirar las cámaras de seguridad y recoger el testimonio del portero”, asegura.