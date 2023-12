El magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Gustavo Gutiérrez Ticse consideró que su colega Manuel Monteagudo comete “un grave error” al pedir la nulidad de la resolución que ordenó la libertad del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).

En declaraciones a RPP Noticias, indicó que Monteagudo Valdez está tratando de “forzar” una decisión que calificó de “legítima” y que la mayoría de integrantes del TC considera que ya se resolvió.

“Le invoco al magistrado Monteagudo que revise la ley, está cometiendo un grave error en tratar de forzar una decisión que ha sido legítima y que en todo caso tiene todo el derecho de debatir el tema si así lo considera”, expresó.

“Lo vamos a debatir porque hay dos recursos más, de los cuales en su momento se pronunciará el tribunal. En este momento el colegiado en su mayoría considera que este caso se resolvió”, agregó.

Gutiérrez Ticse también calificó de “extraño” e “insólito” que Manuel Monteagudo plantee la nulidad de la resolución y deslizó la posibilidad de que no estaría siendo bien asesorado.

“Realmente me sorprende quizás que no haya una buena asesoría para el magistrado Monteagudo, me sorprende lo que viene señalando. Un recurso de nulidad usualmente es una herramienta para las partes, tendría que haberlo planteado algunas de las partes. Que un juez lo plantee de por sí es bien extraño (...) me parece bastante insólito”, subrayó.

Finalmente, Gustavo Gutiérrez dijo que le parece “lamentable” que se pierdan las formas sobre el desarrollo de las actividades dentro del Tribunal Constitucional y que se expongan de manera pública.

“En principio un escrito como este se va a someter al pleno de la manera más amplia, habrá una deliberación seguramente, se tomará una decisión al respecto, pero exponerlo públicamente me genera varias suspicacias y lamento profundamente este tipo de proceder”, acotó.

Declaraciones del magistrado del TC Gustavo Gutiérrez Ticse. (Video: RPP TV)

Como se recuerda, el magistrado Manuel Monteagudo Valdez solicitó al presidente del TC, Francisco Saravia, la nulidad de la liberación del exmandatario Alberto Fujimori por presuntamente haber incurrido en un “grave yerro” que debe ser objeto de subsanación.

A través de un documento, indicó que el auto publicado el pasado 4 de diciembre, que favoreció a Fujimori, “incurre en una objetiva causa de nulidad” al haberse pronunciado sobre un asunto que en ningún momento fue sometido a conocimiento o deliberación del pleno.