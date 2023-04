Betssy Chávez, expresidenta del Consejo de Ministros que estaba en el cargo cuando Pedro Castillo perpetró su golpe de Estado, reapareció en la audiencia judicial para evaluar el pedido de prisión preventiva en su contra y aseguró que esta solicitud carece de fundamentos y se basa en “falsedades”.

“Tienen que haber cuestionamientos sobre elementos objetivos y lo que tenemos en la presente argumentación de los representantes del Ministerio Público no solo son argumentos que carecen de toda lógica, sino que son falsedades”, aseguró cuando el juez le otorgó la palabra.

Chávez Chino asegura que dentro del mismo pedido fiscal de 18 meses de prisión preventiva la fiscalía dice una cosa y luego se desdice, por lo que incluye argumentos “totalmente falsos”.

La solicitud del Ministerio Público es contra la exprimera ministra de Pedro Castillo, así como contra los exministros Roberto Sánchez y Willy Huerta, de Comercio Exterior y Turismo y del Interior respectivamente.

A los tres se les investiga como supuestos cómplices en los delitos de rebelión o conspiración cometidos por Pedro Castillo al llevar a cabo un golpe de Estado a través de un mensaje a la Nación.

Betssy Chávez aseguró que cuenta con los arraigos necesarios que la fiscalía ha cuestionado, al asegurar que se ha podido constatar que vive con sus padres en Tacna. En esa línea, cuestionó que se use como argumento que sea soltera y no tenga hijos, porque eso implicaría que todos los solteros carecen de arraigo familiar.

Sobre el arraigo laboral, indicó que está suspendida del cargo de congresista por la denuncia constitucional planteada por la fiscalía. “Si el Ministerio Público está indicando que se me suspenda de mis labores y luego indica que porque se me ha suspendido, por eso no habría arraigo laboral, me parece una contradicción tremenda”, aseveró.

También explicó, ante la consulta del juez de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley, que ella no se deshizo del teléfono con el que contaba cuando fue ministra de Cultura, sino que lo regresó a este despacho cuando fue nombrada presidenta del Consejo de Ministros.

“Es del Ministerio de Cultura y por eso se hace el proceso de transferencia. El Iphone y el chip. Por eso no puedo tener ese equipo en la actualidad”, replicó.

Al concluir la audiencia, el magistrado de investigación preparatorio dijo que dará a conocer su decisión el miércoles 26 de abril a las 3 p.m.