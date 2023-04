“En su declaración de fecha 15 de marzo del 2023, quien da cuenta que la entonces primer ministro le refirió que no quería que la acompañe porque no quería que la prensa la identifique cuando estaba en la calle, y de la misma manera amenazó a otras edecanes con la orden ‘que no la sigan, ni siquiera dentro de Palacio, ni dentro de la PCM, que si queríamos mantener nuestro trabajo que no nos acerquemos’”

Rosario Gatty Vásquez, exedecán de Betssy Chávez. Declaración a la fiscalía