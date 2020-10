Conforme a los criterios de Saber más

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, informó anoche, a través de un comunicado, que el equipo especial Lava Jato ya no estará a cargo de la investigación relacionada a obras que involucran al presidente Martín Vizcarra y a la declaración de un aspirante a colaborador eficaz sobre un presunto pago ilícito.

Ávalos señaló que la pesquisa le correspondería al subsistema especializado en delitos de corrupción de funcionarios, " al tratarse de un presunto delito de corrupción". “Y en los casos que los hechos ocurran en más de un distrito fiscal la competencia es asumida por una fiscalía supraprovincial anticorrupción con sede en Lima”, agregó.

En el comunicado, Ávalos aclaró que el hecho “no es competencia” de la fiscalía de la Nación porque habría ocurrido en el 2014, cuando Vizcarra no era mandatario, sino gobernador regional de Moquegua. “Por lo tanto queda fuera de los alcances de la prerrogativa del antejuicio político y es de competencia de una fiscalía provincial”, dijo.

Indicó que la competencia del equipo especial fue determinada mediante resoluciones emitidas por la Fiscalía de la Nación en el 2016 y el 2017, y que esta es investigar las empresas Odebrecht, OAS, Camargo Correa y otras vinculadas al caso Lava Jato.

El pedido

Desde la semana pasada, el equipo especial Lava Jato estaba a la espera de una respuesta de Ávalos. El último 10 de octubre, el fiscal superior Rafael Vela solicitó a la titular del Ministerio Público que extienda las competencias del equipo que dirige para asumir las investigaciones relacionadas a la construcción del Hospital Regional de Moquegua y la obra del proyecto Lomas de Ilo, ambas realizadas cuando el hoy presidente Martín Vizcarra era gobernador regional.

La finalidad del pedido, señaló Vela en el oficio enviado a Ávalos, es consolidar las pesquisas en un solo caso. La solicitud se da tras la declaración que dio el aspirante a colaborador eficaz N°10-2018 al fiscal Germán Juárez, del equipo especial.

La solicitud del fiscal superior Rafael Vela. (El Comercio)

El aspirante a colaborador ha señalado, como lo ha revelado El Comercio, que la empresa Obrainsa, investigada por Juárez en el caso el “Club de la construcción”, y su socia Astaldi, hicieron un pago ilícito de S/1′000.000 a Vizcarra cuando era gobernador regional de Moquegua, para ganar la obra del proyecto Lomas de Ilo.

El pedido de Vela se basó en un informe enviado el 9 de octubre por Juárez. En este documento, el fiscal detalló que Obrainsa se ha acogido a una colaboración “corporativa con sus principales directivos”. Precisó que se está corroborando lo dicho por el aspirante a colaborador eficaz, que “viene confirmando este presunto delito de colusión y cohecho”.

Juárez señaló que ha obtenido correos electrónicos entre Vizcarra y la secretaria de Obrainsa, quien además le ha confirmado la veracidad de esas comunicaciones, así como las visitas que habría realizado el jefe del Estado a las oficinas de la empresa. También precisó que tiene los dos cheques por S/400.000 y S/600.000 “que acreditan la salida del dinero de Obrainsa que sirvió para el pago ilícito a Martín Vizcarra”.

El fiscal del equipo especial, además, remarcó en su informe que el aspirante está brindando información sobre otros casos [...] “por encontrarse en Lima y [ se ha ]puesto a disposición para seguir brindando información y documentación de manera directa”.

Asimismo, Juárez señaló que hay antecedentes de “hechos de corrupción cometido por exgobernadores regionales”, que el equipo especial ha investigado como los de Gregorio Santos y del exprimer ministro César Villanueva por la carretera San José de Sisa.

Una citación

En diálogo con El Comercio el fiscal anticorrupción de Moquegua, Roberto Giraldo, confirmó que las investigaciones sobre el Hospital Regional y sobre la obra del proyecto Lomas de Ilo fueron archivadas. Sin embargo, luego de que este Diario hiciera público un informe de la contraloría en diciembre pasado, se abrió una nueva investigación, aunque solo por el caso del nosocomio.

Mientras Vela solicitaba a Ávalos que las pesquisas de Moquegua se acumulen en un solo caso que pueda ser investigado por Juárez, este Diario pudo confirmar que el fiscal coordinador del subsistema especializado en corrupción de funcionarios, Omar Tello, había pedido que sea este subsitema se haga cargo de estas investigaciones. “La competencia de este caso es del sistema anticorrupción”, precisó una fuente.

En medio de la discrepancia, el fiscal anticorrupción Elmer Chirre ya había citado a Elard Tejeda Moscoso, ex gerente general de Obrainsa, para que declare sobre el Caso Lomas de Ilo, hecho que hasta hoy está en poder del equipo especial. Según la citación a la que accedió El Comercio, Tejeda deberá declarar el 21 de octubre.

Citación del fiscal anticorrupción Elmer Chirre. (El Comercio)

Para el ex fiscal supremo adjunto Avelino Guillén, la investigación del caso le corresponde “ineludiblemente” al equipo especial Lava Jato. “Porque la colaboración eficaz se ha originado de una investigación a cargo del fiscal Germán Juárez: el club de la construcción. Por ende, no existe norma que le impida seguir conociendo del caso”, dijo al ser consultado por El Comercio.

Guillén sostuvo que Ávalos -en su comunicado- “no ha atendido” la solicitud del fiscal Rafael Vela. “El pedido, en rigor, consiste en solicitar actuados que son de conocimiento de otra fiscalía del subsistema anticorrupción. Eso no se ha atendido. Lo que tiene en su poder el fiscal Juárez sobre la colaboración eficaz solo le corresponde conocer a su despacho. Las Lomas de Ilo, las coimas que afirman se pagó, son hechos nuevos, que no se conocían”, precisó.

“Es de suma importancia que [Juárez]continúe con las actuaciones fiscales que apunten a corroborar o no la versión proporcionada por el aspirante. Eso no se puede detener. Lo que no se ha atendido [por la fiscal de la Nación] es la remisión de actuados que se encuentran actualmente en otros órganos del Ministerio Público”, remarcó Guillén.

Más información

La investigación por el “club de la construcción” está a cargo del fiscal Germán Juárez desde agosto del 2018.

Entre el 28 y el 29 de setiembre, y el 1 y el 2 de octubre, Juárez tomó la declaración del aspirante a colaborador eficaz 10-2018.