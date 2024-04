El pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) abrió un proceso disciplinario al fiscal superior Uriel Terán y una investigación preliminar al juez supremo provisional Juan Carlos Checkley, de acuerdo con fuentes de El Comercio.

Ambos procesos se derivan del caso de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides y de su hermana, la jueza Emma Benavides. En este, la instructora del caso concluyó que también debía iniciarse un proceso disciplinario a Terán y una indagación preliminar a Checkley. Tras evaluar esas recomendaciones, el pleno de la junta accedió a ambas.

Tal como informó este Diario, la magistrada de la JNJ Inés Tello, como ponente de dicho caso, emitió el 7 de marzo pasado un informe donde recomienda al pleno de la junta la destitución de ambas. Ello por presuntas inconductas en la remoción de la exfiscal suprema provisional Bersabeth Revilla, quien investigaba a Enma Benavides por presunta corrupción.

El informe, al que tuvo acceso El Comercio, también recomienda al pleno iniciar un proceso disciplinario a Uriel Terán en su condición de fiscal supremo provisional de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios.

Recomendación de Inés Tello respecto al juez Juan Carlos Checkley y el fiscal Uriel Terán. Tras recibir el informe, el pleno de la JNJ acordó iniciar las investigaciones planteadas.

Como titular de ese despacho, nombrado por Patricia Benavides en agosto del 2022, Uriel Terán asumió la investigación a Enma Benavides. Luego, en febrero del 2023, el fiscal solicitó al Poder Judicial el sobreseimiento (archivo) de la investigación.

Según el informe de Inés Tello, no solo está corroborado el indicio que Patricia Benavides “interfirió en las carpetas fiscales de Emma y Ruth Benavides (su otra hermana jueza)”, sino que se recabaron “suficientes elementos probatorios de la conducta indebida” de Uriel Terán. Por ello, consideró que se le debe iniciar un procedimiento disciplinario.

En cuanto al juez Juan Carlos Checkley, el informe recoge declaraciones de Jaime Villanueva, exasesor de Patricia Benavides, quien afirmó que ella coordinaba con el juez “todo lo concerniente al caso de su hermana” a través de terceras personas

El informe del caso fue emitido por la magistrada Inés Tello como instructora. Foto: GEC

Incluso dijo que el magistrado se comprometió a archivar el caso y que acordaron que la audiencia para evaluar el archivo del caso sea el 11 de diciembre del 2023. Esto para que pase desapercibido porque se cumplía un año de las muertes en las protestas y la fiscala planeaba denunciarlo por ello en esos días.

Además, Jaime Villanueva manifestó que Patricia Benavides consideraba tener al juez Checkley “en sus manos”, ya que el fiscal Uriel Terán tenía una investigación por presunta corrupción contra él, relacionada a su etapa previa como juez en Piura.

El informe plantea la destitución de Patricia Benavides

Checkley confirmó a la JNJ tener una investigación preliminar en esa fiscalía, pero negó la imputación y rechazó tener un conflicto de intereses. También informó a la junta que el trámite del caso de Enma Benavides implicó notificaciones a investigados en el extranjero y que a uno de ellos se tuvo que notificar por edicto. Añadió que luego de la audiencia de diciembre, rechazó archivar el caso y dispuso una investigación complementaria de cinco meses.

Sin embargo, el fiscal que reemplazó a Uriel Terán en el caso tras la suspensión de Patricia Benavides, Alcides Chinchay, apeló esa decisión. Según planteó, el plazo de la investigación suplementaria dispuesta por Checkley es “irrazonablemente escueto” y solicitó que sea de 24 meses, con más actos de investigación. La apelación aún no se resuelve.

Con todo ello, el informe de Inés Tello consideró que la posibilidad de abrir una indagación al juez Checkley por las supuestas gestiones con Patricia Benavides debe reservarse hasta que la apelación se resuelva.

Pero por otro lado, sí consideró que debería iniciársele una investigación preliminar por el “presunto retardo” en el trámite del caso de Enma Benavides. Para ello, Inés Tello advirtió que el pedido de la fiscalía para archivar el caso fue en febrero del 2023, el juez recién programó la audiencia para diciembre de ese año y emitió su resolución el pasado 22 de enero.

El fiscal Uriel Terán ha defendido su actuación al frente del caso de Enma Benavides

Finalmente, Inés Tello también recomendó iniciar una investigación preliminar al fiscal supremo Pablo Sánchez. Ello en relación con la investigación a Ruth Benavides, la otra hermana de la exfiscal de la Nación, y por los dichos de Jaime Villanueva sobre un supuesto acuerdo para favorecerla.

Fuentes de El Comercio explicaron que luego de la emisión de ese informe, el pleno de la JNJ evaluó las recomendaciones y decidió abrir el proceso disciplinario recomendado contra el fiscal Uriel Terán y la investigación preliminar solicitada contra el juez Juan Carlos Checkley. Sus casos tendrán miembros instructores distintos a Inés Tello.

Las fuentes no precisaron si se decidió lo mismo respecto a Pablo Sánchez. Sin embargo, él ya enfrenta una investigación preliminar de la junta derivada de las declaraciones del exasesor de la ex fiscal de la Nación.

Según la ley de la JNJ, la indagación preliminar sirve para determinar si se inicia un proceso disciplinario. Y el proceso disciplinario puede culminar en la absolución, una suspensión temporal o con una destitución, tal como se ha propuesto en el caso de Patricia y Enma Benavides.

El juez Juan Carlos Checkley niega haber tenido acuerdos con Patricia Benavides y defiende el trámite del caso que involucra a su hermana

Descargos

Este Diario requirió al fiscal Uriel Terán sus descargos frente a la imputación, así como los descargos del juez Juan Carlos Checkley a través del área de Imagen del Poder Judicial. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota, no hubo respuestas. Por su parte, la defensa de Patricia Benavides ha negado en múltiples ocasiones los señalamientos derivados de las declaraciones de Jaime Villanueva.

En una carta dirigida a la prensa en diciembre pasado, el fiscal Uriel Terán defendió su actuación al frente del caso de Enma Benavides y su decisión de solicitar el archivo, rechazando cualquier irregularidad. “En 5 años de investigación no se lograron obtener elementos que pudieran acreditar que los jueces pidieron dinero a cambio de sus decisiones”, afirmó.

Por su parte, el juez Checkley se ha pronunciado sobre este tema en una resolución donde rechazó apartarse del caso del golpe de Estado de Pedro Castillo, el cual es uno de los que tiene a su cargo. Ello fue solicitado por la defensa de la exministra Betssy Chávez, citando las declaraciones de Jaime Villanueva.

“No tengo ninguna relación o vínculo con la señora Patricia Benavides Vargas, tampoco con su hermana Emma Benavides Vargas; no es verdad que el suscrito haya aceptado archivar el caso de la investigada Emma Benavides Vargas a cambio que el fiscal Terán Dianderas archive un caso el que me investigaba”.