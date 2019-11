Jorge Yoshiyama Sasaki, sobrino del exsecretario general de Fuerza Popular Jaime Yoshiyama Tanaka, declaró ante la fiscalía que Keiko Fujimori sabía que la empresa Odebrecht hizo aportes a su campaña presidencial en el 2011 y que en el 2018 ella le comentó que entabló contacto con el exjuez supremo César Hinostroza.

Cuatro abogados penalistas consultados indicaron que esta declaración, siempre que se llegue a corroborar, tendrá un fuerte impacto en el proceso penal que se le sigue a la lideresa del partido naranja.

De hecho, este jueves el fiscal José Domingo Pérez solicitó al juez Víctor Zúñiga Urday, titular del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, que autorice la inclusión de la declaración completa del también investigado Jorge Yoshiyama en el expediente de la investigación preparatoria por presunto lavado de activos relacionado a los aportes a la campaña de Fuerza Popular.

Para Iván Meini, la declaración sería una prueba importante para desvirtuar la tesis de la defensa de Keiko Fujimori de que esta no conocía el origen de los fondos que financiaron su campaña electoral y que ella no tuvo ninguna coordinación con César Hinostroza. Sin embargo, el penalista y profesor de la PUCP precisó que esta declaración “por sí sola no es suficiente, tiene que ser analizada en el contexto y con otros indicios para generar la convicción de que la señora Fujimori sabía de los aportes de Odebrecht y tenía contactos con magistrados”.

Meini indicó que la declaración de Yoshiyama Sasaki, quien coordinó los aportes falsos para Fuerza Popular, es importante porque ahonda una serie de indicios que ya existen y contribuye a consolidar la hipótesis del Ministerio Público. No obstante, dijo que ese testimonio por si solo no determina la culpabilidad de Keiko Fujimori. Agregó que para eso “se tendrá que valorar esa prueba y otras en el marco del proceso penal”.

En opinión del penalista Rolando Risco, la declaración del sobrino de quien fuera jefe de la campaña electoral de Keiko Fujimori es importante porque corrobora la tesis inicial de la fiscalía: que la política que cumple 18 meses de prisión preventiva estaba al tanto de los aportes de la constructora brasileña a su partido.

“En el tema penal existe lo que se llama dolo, es decir la voluntad de realizar una determinada conducta, en este caso de lavado de activos. Para la fiscalía, ella tenía que saber que su campaña la estaba financiando Odebrecht, y eso es lo que ha declarado Jorge Yoshiyama”, manifestó a El Comercio.

Risco también hizo hincapíe en que las aseveraciones de Jorge Yoshiyama deben ser corroboradas, pero aclaró que eso no significa que el también procesado deba presentar pruebas plenas como una grabación.

“Esa corroboración no necesariamente tiene que ver con el dicho en sí, sino con la conducta imputada. Así, si hubiera otro testigo que diga lo mismo ya tendríamos dos versiones que corroboran el hecho de que ella sabía de los aportes de Odebrecht, lo que se requiere son otros indicios que corroboren esa versión", expresó.

-Vínculo familiar estrecho-

Para Luis Lamas Puccio la declaración que ha salido a la luz será fundamental en la investigación fiscal pues dice que proviene de una persona que tiene un vínculo familiar muy estrecho con uno de los principales implicados como es Jaime Yoshiyama.

“Partiendo de la premisa de acercamiento al núcleo de la imputación, no sería una declaración descabellada, pues es la de nada menos que el sobrino de Yoshiyama, y el rol que tenia el sobrino en el asunto era grande así como su nivel de confianza con Keiko Fujimori. Allí hay elementos indiciarios potentes”, señaló.

Al igual que sus colegas, el penalista remarcó que la declaración deberá ser valorada en el juicio con otros elementos de pruebas para que tenga valor de prueba plena.

Finalmente, la abogada penalista Rommy Chang expresó que las aseveraciones de Jorge Yoshiyama “van a generar un impacto fuerte en el proceso de la lavado de activos y organización criminal contra Keiko Fujimori porque calza perfectamente con lo que el fiscal venía diciendo todo este tiempo, que ella era la lideresa de la organización criminal y por lo tanto tenia pleno conocimiento de todo lo que pasaba". "Es un indicio más que, si se corrobora, reforzaría la tesis fiscal”, concluyó.