Carlos Ramos Núñez, magistrado del Tribunal Constitucional (TC), manifestó este miércoles que “a la fecha no hay ninguna posibilidad” de que el pleno del TC incluya en el debate del recurso de hábeas corpus del Caso Keiko Fujimori las declaraciones de empresarios sobre aportes a la campaña presidencial del 2011 a Fuerza 2011, ahora Fuerza Popular.

“A la fecha no hay ninguna posibilidad de esa naturaleza. En el curso del debate, quizá más adelante surge, pero no creo porque a la fecha no hay ningún magistrado que haya planteado una posibilidad de esta índole”, señaló.

Ramos Núñez agregó que durante la sesión del martes ninguno de los miembros del TC planteó la incorporación formal de las declaraciones de Jorge Yoshiyama Sasaki a la fiscalía.

“No hubo en el debate del día de ayer ningún colega que planteara la incorporación formal de las declaraciones de Jorge Yoshiyama. El ponente no lo incluyó [...] y tampoco hubo un pedido formal de ninguno de los miembros del tribunal de incorporarlo”, aseveró.

Yoshiyama Sasaki indicó el pasado lunes 4 de noviembre ante la fiscal adjunta Carmen Caro que su tío Jaime Yoshiyama le dijo que la lideresa de Fuerza Popular sabía que la constructora brasileña Odebrecht había entregado dinero a la campaña de Fuerza 2011 (en la actualidad Fuerza Popular).