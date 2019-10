El esposo de Keiko Fujimori, Mark Vito Villanella, entregó este miércoles tres cajas con “9.500 hojas de documentación” sobre su empresa requeridas por el despacho fiscal a cargo de José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato.

Villanella indicó que “ha hecho hasta lo imposible” por presentar los documentos que le solicitaron y aseguró que dicho pedido fue “una trampa de la fiscalía” en su contra.

“Estoy cumpliendo con entregar 9.500 hojas de documentación sobre mi empresa. Eso es adicional a las 8 mil hojas que entregué hace un año y que hasta ahora no me han devuelto en su totalidad. Me parece completamente innecesario que me pidan tantos documentos porque mi empresa no tiene nada que ver con esta investigación”, sostuvo en diálogo con Canal N.

(Foto: Fernando Sangama/ GEC)

“A mí todo esto me parece una trampa, la verdad, es una trampa porque me han dado una misión imposible, pero estoy cumpliendo con lo imposible”, agregó.

El esposo de la lideresa de Fuerza Popular reiteró su intención de seguir colaborando con la justicia, pero cuestionó la solicitud de información puesto que, según acotó, le ha significado un perjuicio económico a su empresa inmobiliaria.

"Han pedido cosas como escrituras públicas originales, fichas registrales originales de las compras y ventas que he apoyado como agente inmobiliario. Hice el trabajo de registrar, fui a cada una de las notarías, pedí cada una de las escrituras públicas, fui a Sunarp, pedí las copas legalizadas originales. Solamente esos dos pedidos costaron a la empresa S/ 30 mil", manifestó.

“Me han dado cinco días para cumplir con este requerimiento y ante las dudas del requerimiento pedí una solicitud de precisión, también pedí una solicitud de ampliación de plazo. Ambas solicitudes han sido rechazadas de manera sorprendente e irracional”, lamentó Villanella.