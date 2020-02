El expresidente Ollanta Humala manifestó este miércoles que no ve a su hermano Antauro Humala desde hace 15 años y, por esa razón, este ya no lo conoce.

Explicó que fue tolerante con él hasta que fue dado de baja del Ejército Peruano “por culpa del periódico” a cargo de Antauro, el mismo que llevaba por nombre ‘Diario Ollanta’.

Sin embargo, consideró que el etnocacerista sentenciado por el ‘Andahuaylazo’ debería salir en libertad por exceso de carcelería y lamentó que “este tema sea un parteaguas” en su familia.

"He sido tolerante hasta que gracias a su periódico me pasan al retiro a mí. Él ha tenido un proyecto político con mi padre, pero creo que en su momento no les fue bien. Este tema [la prisión de Antauro] ha sido un parteaguas en mi familia porque mi padre cree que tenía que indultarlo, él fue su abogado y tras perder el juicio buscó que yo lo indulte", sostuvo en una entrevista con Canal N.

“No lo veo al señor Antauro Humala desde el año 2005, él no me conoce y no sabe cómo es mi carácter [como para opinar de la presunta influencia de Nadine Heredia en sus decisiones en el Gobierno]”, señaló.

-Participación en Elecciones del 2021-

En otro momento, el exmandatario aseguró que el Partido Nacionalista se va a presentar “de todas maneras” a las elecciones generales del 2021, pero no precisó quién sería el candidato presidencial de la agrupación política que lidera.

"Yo ahora puedo decir que el Partido Nacionalista se va a presentar de todas maneras a las elecciones generales del 2021", indicó.

Detalló, en esa línea, que si se encuentra viajando por el país no es como parte de una campaña sino para "medirle la temperatura al país".

"El político tiene que ser como un médico para medirle la temperatura al país. Hay gente que cree que el Perú es el mismo del 2006 o del 2011, pero el país ha cambiado, necesita otro tipo de soluciones", declaró.

-Testimonios que lo vinculan al ‘club de la construcción’-

Humala Tasso también se refirió a los testimonios que señalan que él y su esposa Nadine Heredia habrían recibido más de US$16 millones del ‘club de la construcción’ y cuestionó que el Ministerio Público supuestamente filtre “información sin corroborar”.

Dijo creer, en ese sentido, que se trata de "manotazos de ahogado" por parte de colaboradores eficaces.

"Se tiene que analizar la lógica de las colaboraciones y los detalles relevantes. Yo creo que todos los colaboradores hasta el año 2018 han señalado al MTC no al presidente de la República. ¿Cuál es la participación del presidente en esto?", se preguntó.

“Si leen la colaboración, se darán cuenta que es un manotazo de ahogado para intentar entregar a un expresidente y a su esposa que están de ‘punching ball’ de la fiscalía. La hipótesis fiscal es una tontería, porque en tal caso, el presidente sería culpable de todos los malos manejos presupuestales del Estado”, manifestó.