Keiko Fujimori: claves de la resolución contra la lideresa de Fuerza Popular

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, continuará recluida en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos. Ello porque la Segunda Sala Penal de Apelaciones declaró infundada su apelación a la orden de 36 meses de prisión preventiva dictada por el juez Richard Concepción Carhuancho.

Consultados por El Comercio, los penalistas Luis Lamas Puccio y Luciano López destacaron los siguientes puntos claves de la resolución.

–La apariencia de comisión del delito–

La Segunda Sala de Apelaciones concluyó que “existen fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente” que Keiko Fujimori habría cometido el presunto delito de lavado de activos.

Agrega que “hay sospecha grave” de que lo habría cometido “en calidad de integrante de una organización criminal”.

–Obstaculización de la actividad probatoria–

También concluyó que existe una “conducta concreta” de Keiko Fujimori que permite determinar el “riesgo de que obstaculice las investigaciones” a cargo del fiscal José Domingo Pérez.

El colegiado aseguró además que “no se presenta el peligro de fuga, mas sí concurre el peligro de obstaculización de la actividad probatoria”.

La resolución detalla: “Existe riesgo procesal, dado que la configuración del peligro procesal no exige que concurran simultáneamente los supuestos de peligro de fuga y de la obstaculización del proceso por parte de la investigada”.

Este organigrama aparece en la resolución de la Segunda Sala de Apelaciones

–Proporcionalidad de la prisión preventiva–

La defensa de Keiko Fujimori aseguró “sobre el test de proporcionalidad, [que] la medida no es idónea ni necesaria ni cumple con la proporcionalidad en sentido estricto”.

Sin embargo, la Sala de Apelaciones le da la razón al juez Concepción Carhuancho al considerar que “la afectación de la libertad ambulatoria de la investigada se justifica porque las restricciones que contemplan otras medidas menos intrusivas no serán suficientes para evitar riesgo de obstaculización en alta probabilidad”.

–Sobre los presuntos aportes de Odebrecht–

El colegiado aseguró que “[…] es perfectamente posible concluir que Odebrecht buscaba ser contratado en licitaciones si el candidato al que apoyaba económicamente en la campaña presidencial ganaba las elecciones”, en referencia a los argumentos del juez Concepción.

“Ello no es una interferencia [del juez Concepción], sino una apreciación directa contenida en el plan de soborno de la empresa Odebrecht”, agregó en respuesta a uno de los puntos de la apelación de Keiko Fujimori.

–Sobre el chat La Botica–

La defensa de Keiko Fujimori argumentó que no se puede tomar como elemento de convicción el chat La Botica, “pues es una conversación privada en la que participan personas que no integrarían la supuesta organización criminal".

La Segunda Sala de Apelaciones aseguró que “definitivamente se trata de conversaciones privadas” en las que habrían participado los congresistas Úrsula Letona, Héctor Becerril, Alejandra Aramayo, Leyla Chihuán, Rosa María Bartra, Karina Beteta, Daniel Salaverry y Milagros Salazar, quienes no están en calidad de investigados.

El citado colegiado consideró que “[el chat] no puede ser asumido como un elemento que acredita per se voluntad criminal”. Agregó que “el propio Ministerio Público no ha comprendido en la investigación a los referidos congresistas, no es coherente derivar comportamientos criminales cuando se incluye a personas que no forman parte de la supuesta organización”.