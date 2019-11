Pier Figari, asesor de Keiko Fujimori, aseguró que Jorge Yoshiyama, sobrino del exsecretario general de Fuerza Popular Jaime Yoshiyama, “está faltando a la verdad” y que eso lo demostrará en "su momento”.

A través de su cuenta en Twitter, el encarcelado asesor de la lideresa de Fuerza Popular refirió que su trato con Jorge Yoshiyama fue “cordialmente distante” y rechazó sus declaraciones sobre los aportes de la empresa brasileña Odebrecht.

"Mi trato con el señor Jorge Yoshiyama siempre fue cordialmente distante. Rechazo sus declaraciones respecto de mi persona. “Si ha cometido algún ilicito [de ser así] sería muy bajo tratar de salvar su pellejo inventando historias de un tercero que se encuentra en prisión”, expresó.

"Llegado el momento procesal demostraré que hoy él está faltando a la verdad debido a una aparente falta de honor, hombría y decencia", añadió Pier Figari, quien cumple 18 meses de prisión preventiva en el penal Miguel Castro Castro.

p. Pier Figari Mendoza: Mi trato con el Sr. Jorge Yoshiyama siempre fue cordialmente distante. Rechazo sus declaraciones respecto de mi persona. (1/3) — Pier Figari Mendoza (@PierFigariM) November 7, 2019

Como se recuerda, Jorge Yoshiyama declaró ante el fiscal José Domingo Pérez que Keiko Fujimori sabía que su campaña presidencial en el 2011 había recibido aportes de Odebrecht, algo que buscó ocultar presionando a falsos aportantes, y que la lideresa de Fuerza Popular le comentó que se reunió con el exjuez supremo César Hinostroza.

Yoshiyama Sasaki relató que luego de que uno de los presuntos aportantes, Cristhian Jo Monti, desconociera haber entregado U$S43 mil a Fuerza Popular, Pier Figari trató de llegar a él para pedirle que se retractara de su declaración ante la Policía Nacional.

"[…] Pier Figari me pide que me entreviste con Cristhian Jo para solicitarle que se rectifique y que le diga que no se preocupe, que todo se va a archivar pronto, yo accedo al pedido de Pier Figari y me entrevisto con Cristhian Jo pidiéndole que se retracte, pero no estaba seguro si lo haría", señaló el sobrino de Jaime Yoshiyama.

Jorge Yoshiyama también señaló que Keiko Fujimori, junto a los abogados del estudio de Arsenio Oré Guardia, que defendían a los dirigentes de Fuerza Popular, estaban contactando a los falsos aportantes para que den versiones falsas ante la fiscalía.

“La estrategia era buscar el archivamiento de la investigación por lavado de activos convenciendo o presionando a los falsos aportantes para que mientan y se ratifiquen como verdaderos”, señaló.