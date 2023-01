A favor de la iniciativa- que fue planteada por el ex primer ministro Aníbal Torres, durante el gobierno de Pedro Castillo-marcaron 75 parlamentarios, mientras en contra lo hicieron 46 [ver cuadro].

El presidente del Congreso, José Williams Zapata, precisó que el dictamen para su ratificación debe ser aprobado en una consulta popular.

Uno de los argumentos de las agrupaciones de izquierda fue que el actual Parlamento no tiene la legitimidad para realizar cambios de fondo a la Carta Magna.

Durante el debate en el hemiciclo, el portavoz de Perú Libre, Flavio Cruz, refirió que el Poder Legislativo debía dar señales y gestos que contribuyan a la paz, en el contexto de crisis que atraviesa el país. Agregó que el intento que ejecutar reformas constitucionales será “mal recibido” por la población, sobre todo cuando se tratan de cambios “a la medida” y calculados.

“No sé si tenemos plena legitimidad para estar tratando esto, esto más bien va a perturbar los ánimos”, subrayó.

El congresista perulibrista Waldemar Cerrón consideró que “sobre los cadáveres, heridos y la protesta nacional” no se pueden construir reformas a la Constitución.

“Damos la imagen de ser un Congreso que solo quiere blindarse y no somos capaces de dar una mirada al país, yo les pido tratar temas de fondo, invitar a los que protestan aquí para que expongan y atendamos sus demandas, no se quiere escuchar, parece que no nos importa lo que existe detrás de esta burbuja [hemiciclo]”, expresó.

A su turno, el parlamentario Guido Bellido (Perú Bicentenario) indicó que la derecha pretende reducir las probabilidades de una disolución del Congreso, al proponer la eliminación del llamado voto de investidura.

“No podemos hacer normas de materia constitucional para darle menos instrumentos [de defensa] al Ejecutivo poniendo al Congreso por encima de cualquier poder del Estado”, manifestó, para luego plantea una cuestión previa para que el texto retorne a la Comisión de Constitución, que dirige el fujimorista Hernando Guerra García. No obstante, esta fue rechazada.

Desde el Bloque Magisterial, la congresista Katy Ugarte sostuvo que eliminar el voto de confianza, tras la formación de un nuevo Gabinete Ministerial “no es conveniente” y “debilitaría” al Ejecutivo. “Estamos viviendo una situación crítica en el país, una convulsión social que no la sentimos en Lima, estamos provocando mucho más con estas reformas”, manifestó.

Bancada Número de votos A favor En contra Acción Popular 14 14 Alianza para el Progreso 10 9 Avanza País 9 8 Bloque Magisterial 10 9 Cambio Democrático-JP 5 5 Fuerza Popular 24 24 Perú Bicentenario 6 6 Perú Democrático 5 5 Perú Libre 15 14 Podemos Perú 6 1 4 Renovación Popular 9 8 Somos Perú 6 5 No agrupados 11 6 3 Total 129 75 46

Denuncian sabotaje

El parlamentario Alejandro Cavero (Avanza País) sostuvo que la izquierda ha saboteado la reforma constitucional que buscaba eliminar el voto de confianza obligatorio. “No les interesa ninguna reforma para mejor, solo ver al país arder. Más inestabilidad a futuro. Tomen nota”, cuestionó en su cuenta de Twitter.

Guerra García recordó que cuando el Congreso aprobó, en primera votación, el adelanto de elecciones para abril de 2024, se hizo con la finalidad de realizar reformas. “Ahora [desde la izquierda] se señala que por la situación política, que por los lamentables fallecimientos, no deberíamos hacer eso, se señala que no tenemos legitimidad, entonces, con qué legitimidad se [pretende] convocar a una asamblea constituyente”, remarcó.

(Foto: Renzo Salazar | GEC)

El presidente de la Comisión de Constitución indicó que este Congreso tiene la responsabilidad de concretar reformas para que el próximo Legislativo “no cometa los mismos errores”.

El congresista fujimorista presentó una solicitud de reconsideración a la votación que obtuvo el dictamen para eliminar el voto de confianza obligatorio.

El punto de vista

Alejandro Rospigliosi, abogado experto en derecho parlamentario, explicó que lo ideal es que una reforma constitucional sea aprobada en dos legislaturas en el Congreso con 87 votos “para ahorrar el elevado costo” que significa un referéndum.

“La ideal es que se lleguen a consensos, la última opción es ir a referéndum. ¿Cuál es el peligro de ir a consulta popular? Que se abre la puerta para que cualquier propuesta antidemocrática se pueda meter de contrabando, la izquierda busca el referéndum para forzar la asamblea constituyente”, expresó en diálogo con El Comercio.

Rospigliosi señaló que el Congreso “no guste o no tiene una funciones constitucionales que cumplir hasta su último día”, entre ellas la de legislar.

“Por ejemplo, si este Parlamento no aprueba la reforma constitucional para acusar por corrupción al presidente durante su mandato, es probable que el próximo jefe de Estado, con el aval de su bancada, no quiera aprobar esto. Un Congreso saliente que no hace su tarea y un Congreso entrante que bloquea esta reforma importante para proteger al presidente de turno, es el escenario que probablemente se dé”, acotó.

El analista político Jeffrey Radzinsky opinó que es “absurdo” que las bancadas de izquierda utilicen como pretexto “la falta de legitimidad” para oponerse a la eliminación de voto de confianza obligatorio, porque bajo ese argumento, el actual Congreso “no podría legislar sobre nada”.

Añadió que lo que pretende Perú Libre y sus bancadas satélites es “poner la asamblea constituyente” dentro del paquete de reformas que eventualmente pueden ir a referéndum.

“Yo creo que es positivo lo que se ha aprobado, en nuestro sistema se tienen varias instituciones del régimen parlamentarista, y esto es demasiado, pero no es de las reformas principales. Siento que están comenzando por los temas periféricos y no por los sustanciales, como es el desarrollo de la vacancia, los distritos electorales, la bicameralidad y la renovación del Congreso por mitades o tercios”, finalizó.