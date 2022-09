La congresista Heidy Juárez (Alianza para el Progreso) se pronunció respecto al audio difundido entre la presidenta del Parlamento, Lady Camones, y el líder de su partido, César Acuña, donde se le escucha hablar sobre la aprobación una ley que favorezca su campaña para ser gobernador regional de La Libertad.

La parlamentaria señaló que la intención que existe con la propalación de este material es “fraccionar” al partido y a la bancada tal como con Acción Popular, pero aseguró que con ello solo van a lograr que se unan más.

MÁS INFORMACIÓN | Pedro Castillo se presentará ante la Fiscalía este lunes 5 por caso Petroperú y Mariano González

“Nos quieren fraccionar como se hizo con Acción Popular, pero no lo van a lograr. Creo que no se va a lograr este objetivo, sino todo lo contrario. Nosotros los congresistas estamos muy unidos y tenemos constantes comunicaciones. No van a lograr dividir ni separar a la bancada”, declaró para RPP.

En ese sentido, Juárez negó los rumores que señalan que ella habría filtrado el mencionado audio entre el líder de APP y la titular del Parlamento. En ese sentido, dijo ser incapaz de “traicionar la lealtad” de Acuña Peralta.

“No permitiré que ningún medio de comunicación mancille mi nombre. Hace unos días me han apuntado con el dedo y me han señalado. Yo pertenezco a APP desde el 2010 y soy incapaz de traicionar la lealtad y el gran apoyo que he tenido del ingeniero César Acuña, no puedo traicionar eso”, sostuvo.

“(¿Usted filtró el audio?) Niego rotundamente esa acusación que, por cierto, ha salido de la prensa, mas no de mi partido”, reiteró luego de que en la víspera también rechazara haber sido la responsable de esta difusión.

Audios de César Acuña

César Acuña, candidato a gobernador regional de La Libertad de Alianza Para el Progreso (APP), exige que se agilice la aprobación para la creación del distrito Alto Trujillo a Lady Camones y otros miembros de la bancada, al manifestar que eso lo beneficiará a él, siempre y cuando se impida que el alcalde “se cuelgue del proyecto”.

“El proyecto de Alto Trujillo es un sueño de hace 30 años. Saben que tiene 120 mil electores. Es más que El Porvenir y ahorita el Ejecutivo ya envió el proyecto de ley, o sea, nos ha dado la pelota”, se le oye decir a Acuña.

“Ahorita ese proyecto de Alto Trujillo me va a favorecer a mí. Si eso lo generamos, esta semana tiene que sacar el dictamen de la Comisión de Descentralización, que lo manden, ta ta, y la semana que viene entra al pleno y la siguiente se va Lady y entrega la ley a Trujillo”, son las instrucciones que da el candidato de APP.

Acuña Peralta es específico en sus instrucciones y asegura que la bancada de APP tiene “tarea”. “No sé cómo lo hacen, dictamen de la Comisión de Descentralización, la siguiente semana entra a agenda lo aprueba el congreso y tú ahí vas tú allá, se va Lady allá”, detalla.