Más de un mes después de haber superado una primera moción de vacancia, esta semana el presidente Martín Vizcarra enfrentará el preludio de un segundo juicio político en el Congreso. El lunes, desde las 10 de la mañana, el pleno del Parlamento sesionará y el primer punto en agenda es la admisión a debate de la moción de vacancia.

Este nuevo pedido, formulado por la bancada de Unión por el Perú (UPP) – con el apoyo de Podemos Perú, Frente Amplio, dos congresistas de Acción Popular y del no agrupado César Gonzales–, fue presentado luego de que este Diario revelara los testimonios de cuatro aspirantes a colaboradores eficaces que acusan a Vizcarra de presuntos hechos de corrupción. Ellos sostienen que el presidente, cuando fue gobernador regional de Moquegua, recibió pagos ilícitos por S/2′300.000 para favorecer al consorcio Obrainsa-Astaldi e ICCGSA con la buena pro de las obras Lomas de Ilo y el Hospital Regional de Moquegua.

Bancada A favor de la moción UPP 12 Podemos Perú 8 Frente Amplio 4 Acción Popular 2 César Gonzales [no agrupado, ex Somos Perú] 1 Total 27





Luis Dioses, vocero de Somos Perú, dijo a El Comercio que la bancada rechaza la vacancia. Esta es una de las tres bancadas –junto al Partido Morado y Alianza para el Progreso (APP)– que no firmaron la segunda moción presentada el 20 de octubre. Entre ellas hacen 40 votos. Dioses dijo que el tema fue debatido en la agrupación y, por mayoría, se decidió no respaldarlo. “Sin embargo, a veces sucede que en ese momento uno o dos congresistas adoptan ese criterio de conciencia y tienen otra perspectiva, pero la visión del partido y de la bancada como tal es no respaldar la moción”, declaró.

Francisco Sagasti, vocero del Partido Morado, indicó que la posición de la bancada es no generar “desestabilización” en el país. “La posición nuestra es que no hay que desestabilizar más al país de lo que ya está desestabilizado. Que continúen a fondo con las investigaciones y que la justicia actúe con toda la fuerza el 28 de julio del 2021”, dijo.

En una entrevista brindada a El Comercio, César Acuña, fundador y precandidato de APP, dijo que la bancada no apoyará esta nueva moción de vacancia. Luis Valdez, vocero de APP, indicó a este Diario que seguirán la línea dispuesta por Acuña. “Es una posición del partido y la bancada, en esta oportunidad, tiene que hacer respetar la decisión del partido. […] Somos conscientes de que hay muchos hechos que deben investigarse, a nivel fiscal y judicial, y creemos que hoy en esta coyuntura, ante este escenario de pandemia y de zozobra económica, debemos tener prudencia en las decisiones que debemos tomar ya que esas pueden generar un daño irreversible al país”, opinó.

Debido a la semana de representación, la bancada de Acción Popular recién tomará una posición respecto al tema hoy o el lunes, dijo Ricardo Burga, vocero alterno. Por parte de este grupo parlamentario, el congresista Franco Salinas opinó que “lo responsable es analizar no solo la coyuntura, sino los fundamentos. Lo he revisado en términos generales y tiene un sustento más solido que la anterior”, indicó. Pero, al igual que Burga, mencionó que la bancada se reunirá antes para tomar una decisión.

En el Frente Amplio, Rocío Silva Santisteban –una de las dos congresistas que no apoyaron la moción– sostuvo que mantendría su posición, pero que también evaluarán el tema en conjunto. “Siempre hay una tendencia de que las bancadas voten en bloque, pero no creo que lo hagamos”, dijo.

“En principio, sí creo que se debe investigar a Vizcarra, pero percibo que hay una voluntad popular para continuar con el proceso de elecciones y cuando termine [su mandato] poder profundizar las investigaciones”, agregó. Por parte de este grupo, el legislador José Luis Ancalle mencionó también que deben reunirse para tomar una decisión. “Está en nuestro derecho los mecanismos legales y control político. Estamos viendo que esto no puede ser ignorado. Había algunas opiniones diferentes, las que respetamos”, declaró.

El congresista Aron Espinoza, vocero alterno de Podemos Perú, indicó que el grupo parlamentario se juntará el lunes para definir el voto, que sería en bloque. Sin embargo, anotó que ocho de los 11 miembros de su bancada firmaron la moción. “El lunes, a las 9 de la mañana, la bancada se reunirá y ahí decidiremos el sentido del voto. El voto sería en bloque. [...] Por acuerdo hemos quedado que nos reuniremos y dependiendo de la mayoría, la minoría se pliega”, aseguró.

¿Cómo votaron las bancadas en la primera admisión de vacancia? A favor En contra En abstención Acción Popular 16 4 3 APP 21 0 0 Frepap 0 1 14 Fuerza Popular 3 9 1 UPP 13 0 0 Podemos Perú 11 0 0 Somos Perú 1 9 0 Partido Morado 0 9 0 Frente Amplio 0 3 4 No agrupados 0 1 2 Total 65 36 24

Una vez puesto en debate el primer pedido de vacancia, el pasado 19 de setiembre, la moción solo alcanzó 32 votos a favor [con el voto en bloque de UPP y Frepap]. Mientras que los votos en contra sumaron 78: Acción Popular [21], APP [21], Fuerza Popular [14], Somos Perú [9], Partido Morado [9], Frente Amplio [2] y 2 no agrupados. El resto de los 15 votos fueron abstenciones.

El último viernes, el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, dijo en RPP Noticias que, de admitirse esta nueva moción de vacancia presidencial, el Ejecutivo evaluaría presentar nuevos recursos legales, como una medida cautelar o una acción de amparo, ante el Tribunal Constitucional. Fuentes de Palacio de Gobierno señalaron que una medida cautelar es “un instrumento de tantos” en consideración.

El reglamento del Congreso establece que se requieren al menos 52 votos para admitir el pedido de vacancia. Luego, el pleno acuerda el día y hora para el debate y votación, que debe alcanzar mínimo 87 votos. Este no puede ser antes del tercero ni luego del décimo día después de la votación

*Con la colaboración de Isabel Ayma.

