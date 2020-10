Conforme a los criterios de Saber más

Técnicamente, esta será la primera elección presidencial de César Acuña, fundador de Alianza para el Progreso (APP). En los comicios del 2016, fue descalificado por entregar dádivas. Su partido es el que mayor número de autoridades tiene en el ámbito nacional y uno de los más organizados. Aunque aún debe pasar por elecciones internas, no existe una lista que le compita y su candidatura se da por descontada.

—¿Respecto al César Acuña que arrancó su campaña en el 2015, qué ha cambiado en el 2020?

La campaña del 2016 me trae malos recuerdos porque creo que fui injustamente excluido. ¿Qué ha cambiado? Ahora no estoy solo, hay un equipo de profesionales, un equipo de líderes que se han sumado a APP con la única finalidad de gobernar. Hay más organización, más presencia.

—Dice que fue “injustamente” excluido. Lo excluyeron por ofrecer S/ 10 mil para un mercado y S/ 5 mil para una persona con discapacidad en plena campaña. Se le sancionó por la norma de entrega de dádivas. ¿Usted cuestiona la norma o la decisión del JNE?

Creo que fueron las dos. Primero que no estaba informado. Esa norma salió el 30 de enero cuando ya habían sido convocadas las elecciones. Lo justo era que esa ley no se aplique en el 2016. Fui injustamente excluido porque la interpretación del JNE debió ser que si ya se habían convocado las elecciones y aparece una ley, no debería ser aplicada en esa elección.

—¿Pero sí reconoce que hubo un incumplimiento de la norma que estaba vigente?

Más que reconocer creo que hice lo que me encanta que es ayudar a la gente. Tengo 40 años ayudando a mucha gente. Compartir con la gente eso es lo que de repente veo como injusto. ¿Cómo es posible que por ayudar a un discapacitado te excluyan de una elección? Por ayudar, no por robar. Cómo es posible que te excluyan porque vas a Chosica y ves que un muro no lo habían hecho hace años y ayudes a que se haga.

—En el 2016 El Comercio dio cuenta de la existencia de plagios en su tesis doctoral. Habían una serie de párrafos copiados.

Vamos a ver. De repente justifico lo injusto. Lo injusto es que de un abanico de 6 mil tesis de doctorados en la Universidad Complutense que casualidad que solo apunten a ver la tesis de César Acuña.

—Usted era candidato presidencial.

Entonces digo injusto porque nunca hubo plagio. Al extremo que no lo he demostrado yo. Lo ha hecho la Comisión Jurídica de la Comunidad Autónoma de Madrid y ha dicho que no hubo plagios. Y algo importante que de repente no se conoce mucho, los 5 miembros de mi jurado, lo han emplazado al rector por qué es que ordenó que [se revise] la tesis de César Acuña. Si hay una comisión jurídica, si la misma universidad, si el mismo jurado ha demostrado que no hay plagio creo que es injusto.

—Si bien formalmente el resultado de las investigaciones y del proceso penal [en España] que se cerró por prescripción y lo del consejo de Madrid le dan la razón, qué es entonces lo que hubo. Muchísimos párrafos y páginas enteras fueron copiados.

La Comisión Jurídica demostró que no hubo plagio y me siento contento porque recuerda que yo estoy en el ambiente universitario y por ser candidato se tomó el honor de César Acuña. Te digo contundentemente que han sido intereses.

—¿De quién?

El vice rector de investigación de la Complutense trabajaba en la San Marcos. Había un convenio entre la Complutense y San Marcos.

—¿Intereses de quién?

Recuerdo que el vicerrector tenía relación con la San Marcos. Entonces y además de hecho se ha demostrado que había intereses y quieran o no me han hecho mucho daño. Todo lo que había construido en 65 años, la imagen de un educador, me afectó enormemente. Es injusto que por el hecho de querer ser presidente tu imagen construida en el tiempo se destruya injustamente.

—Pero hubo algún problema con su tesis. Usted tiene que reconocer que había párrafos enteros exactos a los de otros documentos.

En todas las tesis en la parte teórica normalmente hay coincidencias con los párrafos de muchas tesis. Eso no es plagio.

—Hablemos de temas más actuales. Los excongresistas Donayre, Ríos y Villanueva terminaron presos y fueron elegidos por su partido. Hoy, además, su hermano Humberto enfrenta una sentencia y sigue en funciones en el Congreso. ¿Por qué? ¿Qué están haciendo ahora por la campaña?

Donayre, Ríos y el exprimer ministro, no fueron militantes del partido, fueron invitados de movimientos regionales, y debo reconocer que nos equivocamos. Eso no va a pasar para el 2021.

—¿Usted garantiza eso?

Hemos tenido mucho cuidado en ver los antecedentes de los 160 candidatos que tenemos. Hemos visto que no tengan actos de corrupción, que no estén con sentencias, y creo que esa experiencia del 2016 nos ha servido para tener mucho cuidado.

—¿En cuanto a su hermano Humberto?

Somos respetuosos de lo que digan las instancias correspondientes. Vamos a ser respetuosos de la decisión y, por si acaso, no vamos a avalar a nadie, no vamos a blindar a nadie, inclusive a mi hermano.

—¿Y cuando tenga que haber un voto en el Congreso en ese sentido?

Igual, reitero y digo no vamos a blindar a nadie y más aún a mi hermano.

—¿Por qué han dejado como designados [sin especificar el nombre] de los 5 primero puestos a la lista al Congreso de Lima?

Estamos cumpliendo con lo que dice la ley de partidos políticos. De los 160 candidatos, el partido tiene la opción de dejar 32 espacios para invitados. Y eso es parte de lo que le corresponde a Lima.

—Pero son los cinco primeros, nada menos.

Nosotros creemos que los cinco primeros, invitados, tienen que ser personalidades, tienen que ser personas que si ingresan al Congreso ayuden a legislar, a fiscalizar, ayuden a cumplir con la función del congresista. Esta vez, hemos tenido mucho cuidado, porque estamos conscientes que la única forma de mejorar la calidad del Congreso es con personas con formación, profesionales, que conozcan los sectores. Por lo tanto, cuando aparezca la lista de los 10 primeros, va a estar, posiblemente, representado a lo que aspira APP.

“La campaña del 2016 me trae malos recuerdos porque creo que fui injustamente excluido”. (Foto: Juan Ponce / GEC)

—APP es visto por muchos como un partido de reciclaje político. Varios de los fichajes de último momento, inclusive esta expectativa por los 5 de Lima, ¿qué dice al respecto?

Es al contrario. Creo que un partido, el mejor partido del Perú, alguna vez se formará o se construirá cuando en ese partido estén las mejores personas y los mejores líderes. Yo creo que los partidos políticos son una organización de personas. El día en el que en un partido estén los mejores líderes, estaremos hablando del mejor partido del Perú, porque son líderes que tendrán visión del distrito, visión de provincia, visión de región, de país. Además, ahora, creo que este es el momento de construir un gran partido, y un gran partido se tiene que construir con liderazgos. Y, alguna vez, los partidos serán la suma de liderazgos.

—Pero no son figuras del partido, son justamente invitados.

Estamos invitando, o se han sumado, porque se han dado cuenta que la única forma de construir país es construir un gran partido político profesional. No hay mejor medio de gobernar, teniendo un buen partido nacional.

—¿Usted llegó a conversar con el señor Neuhaus, para que integre una plancha presidencial con usted en alianza con el PPC?

Yo he conversado, pero sin hablar de la alianza. Yo lo conozco, recuerda que cuando íbamos a hacer la alianza con el PPC, hablábamos de que el segundo vicepresidente tiene que ser del PPC, y ellos tenían la libertad de escoger a su representante, y la verdad que no sé si el PPC habría apostado por él. Yo sí lo conozco, hablamos, porque debemos reconocer que es un buen técnico, pero no hemos hablado para que sea parte de…

—¿Le hubiese gustado que sea parte de su plancha?

A mi me encantaría tener a los mejores, me encantaría los mejores técnicos, me encantaría tener a las mejores personalidades. Y tengo que reconocer que los Panamericanos fue una gran lección, tenemos que reconocer los valores de las personas.

—¿Cómo ha quedado su relación con el PPC post audios y luego de la terminación de la alianza?

Hemos conversado. He conversado con Alberto, hay muy buenas relaciones. Creo que, más allá de la política, se antepone la amistad. Yo lamento que no se haya hecho esta alianza. No sabía de los problemas internos que tenía el PPC, pero bueno no se llegó un acuerdo, pero no por la culpa de APP. La culpa [es del] del PPC, porque hubiéramos sido dos partidos, que cada uno tiene sus especialistas, sus profesionales.

—¿Y qué buscaban en la alianza? ¿Buscaban más llegada en Lima?

El único objetivo era juntarnos dos fuerzas para gobernar el país a partir del 28 de julio. Y para gobernar bien, necesitamos personas con experiencias.

—Se dice que la estructura de su partido es una estructura que se basa también en la estructura de sus universidades. ¿Usted utiliza sus universidades como una plataforma política?

Yo me siento orgulloso que, en 19 años, hoy, APP sea el partido más organizado. De repente con defectos, pero más organizado y con más presencia nacional. Primero, tenemos 4 gobiernos regionales, 28 alcaldes provinciales, 267 alcaldes distritales, y entre regidores distritales, regidores provinciales, consejeros, gobernadores, vicegobernadores, congresistas, hoy tenemos cerca de 2000 autoridades de APP. Nos ha costado tiempo, pero hoy día, si se hiciera un estudio sobre qué partido tiene más presencia, sería Alianza Para el Progreso. Niego totalmente que se utilice la universidad para hacer política y te lo digo así de palabra. Nunca he hablado de política con mis alumnos y nunca en un auditorio he hablado de que sean parte de APP. Yo sé definir claramente entre lo que es político y lo que es la parte académica. Y voy a decir un gran mensaje: lo político es temporal y la universidad es para toda la vida. La educación es para la vida, porque por la universidad he llegado a muchos jóvenes. Mucho se habla, pero no es así, yo sé respetar, y más aún ahora que hay un organismo como Sunedu que dice claramente que no puedes mal utilizar los recursos de los estudiantes en una actividad que no sea educativa.

—¿Usted garantiza que eso está ocurriendo, que los recursos de la universidad no se están usando para la campaña?

Totalmente. Todos los recursos que utilizo y voy a utilizar, son producto de trabajo de hace 40 años, desde el año 80, cuando comencé a trabajar, cuando comencé con una academia preuniversitaria. Ha pasado el tiempo y, gracias a Dios, he tenido un poco de éxito en la parte empresarial. Entonces, en ese sentido, jamás podría utilizar, jamás podría exponer la universidad solamente por un tema político.

—"Hildebrandt en sus trece" da cuenta de una investigación por el uso de US$ 30 millones en la campaña del 2016. ¿Eso es cierto? ¿Cuál es el estatus de la investigación?

La verdad que yo recién me he informado ahora. No tengo conocimiento.

—¿Usted gastó US$ 30 millones de dólares en la campaña del 2016?

No es cierto, no sé de dónde ha sacado esos datos, pero todo lo que invertí en el año 2016 fue un dinero que proviene de forma lícita. Yo puedo demostrar que [de] todos los recursos de César Acuña, ni un sol, viene de algo ilícito. Estoy tranquilo. Es como el caso cuando dijeron sobre la compra de la casa en España, o la compra de la casa en la playa, pero yo me someto a todas las investigaciones. Lo digo sinceramente, siempre me han investigado por lavado de activos, pero todas las veces he demostrado, hasta ahorita he demostrado que todos los ingresos de Cesar Acuña son lícitos.

—¿Cómo se va a financiar la campaña de APP?

Ahora va a ser una campaña creo que cómoda. No va a haber inversión en televisión, no va a haber inversión en la radio. Creo que toda la inversión va a ser a nivel de redes sociales.

—¿Las redes van a ser su prioridad?

Claro que sí. Yo he calculado que la inversión en redes es, comparado con el 2016, es de 10 a 1. Si antes gastabas 100 soles, ahora se gasta 10 soles. La campaña no va a ser cara, va a ser todo redes, posiblemente una red de amigos. Estamos pensando en hacer una plataforma especial para que nosotros podamos publicar.

—Hablaba hace un rato sobre los funcionarios electos por su partido, que son muchísimos, efectivamente. ¿Usted garantiza que dichos funcionarios públicos van a cumplir con su deber de neutralidad en la campaña?

Tienen que cumplir. APP tiene que cumplir con la ley. Ellos no pueden involucrarse en la campaña porque hay un organismo que los va a fiscalizar, el JNE. Y, además, creo que los peruanos hoy saben que hay 20 o 24 posibilidades, o hasta 25 y ya no se va a dejar influenciar por el alcalde o por el regidor.

—¿Si alguno incumple la norma, cuál será su posición?

Todos los alcaldes y gobernadores [que incumplan] tendrán que ser separados del partido. No podemos exponer un proyecto solamente por el mal actuar de un alcalde o gobernador.

—¿Cuáles serían los 3 principales ejes de un eventual gobierno de APP?

Reactivación económica, seguir atendiendo la pandemia, esto no ha terminado, o sea un gobierno post pandemia, de hecho, priorizar la salud; y el otro eje es educación. Y si digo educación es porque no solamente se debe pensar en gobernar para cinco años, tenemos que gobernar pensando en los años que vienen.

—¿Cuál sería su propuesta principal para reactivar la economía?

Primero, la reactivación económica por tres cosas: la inversión pública, inversión público privada y obras por impuestos. Si me dices, ¿qué vas a hacer?, vamos a hacer cinco mega obras.

—¿Cuáles?

Primera mega obra como programa: “Programa nacional de mejoramiento de infraestructura educativa”. Segunda, “Programa nacional de mejoramiento de infraestructura del primer nivel de salud”. Tercera, pensando en agricultura, “Programa nacional de construcción de presas”, cero agua al mar. Tenemos que estar pensando en la agricultura, en cada cuenca, una presa. Cuarta, una nueva carretera central, vamos a unir Junín, Pasco, Huánuco y Ucayali, con una carretera que venga a Oyón, Huaral, Lima. De doble vía. En el gobierno de APP, vamos a comenzar, no digo vamos a hacer, vamos a comenzar a construir el gran tren, “el Tren de la esperanza”, ya le hemos puesto nombre, de Tumbes a Tacna.

—¿Los recursos para todos estos proyectos?

Primero, recuerda que el país va a estar muy endeudado. Vamos a promover la inversión privada lo más que podamos. Si no promovemos la inversión privada, no habrá puestos de trabajo. La gente quiere trabajos, y la única forma de que haya trabajo, tenemos que hacer grandes megaproyectos no para darles un trabajito para un mes como hacen los municipios, tiene que ser un trabajo permanente.

—En el caso de la pandemia, ¿cuál sería su principal propuesta?

Es el programa de mejoramiento de establecimientos del primer nivel de salud. Y cuando digo mejoramiento, más médicos, más enfermeras, más implementación. Y lo otro, fundamental, es el tema de presupuesto para las vacunas. Esto no va a terminar en el 2021, esto va a continuar, yo creo que ese es el punto central para el tema post pandemia.

—¿La vacuna debe ser obligatoria?

Va a ser como un programa.

—Pero ¿la gente debe estar obligada a vacunarse?

Eso lo vamos a ver, pero la idea general es que todos deben estar vacunados. Los 33 millones de peruanos. Queremos que la gente tenga seguridad de vida.

Acuña señala que, pese a que se rompió su alianza con el PPC, aún hay buenas relaciones. (Foto: Juan Ponce / GEC)

—El último que era educación, ¿cuál sería el aspecto a destacar?

La educación es a lo que siempre hemos aspirado. En nuestro gobierno, vamos a invertir lo más que podamos en educación y cumplir con lo que la bancada ha pedido, el 6% del PBI en la educación. En nuestro gobierno, así no lo aprueben, así no esté en la Constitución, vamos a dar el 6% del PBI a la educación, porque yo estoy convencido que esa es la mejor inversión que puede hacerse en un gobierno.

—¿Cuál debe ser el rol del Estado en la economía? ¿Debe tener algún rol? ¿Debe participar como empresario?

Libre mercado. Yo creo que tenemos que seguir con este modelo, ha dado resultados. Libre competencia. Tenemos que seguir con el modelo que ha dado resultados. Tenemos que aceptar que este modelo ha funcionado y, por lo tanto, tiene que haber inversión privada, tenemos que dar facilidades. Para que haya inversión privada tiene que haber estabilidad.

—¿Cuál es su equipo económico? ¿Quiénes son los rostros, quiénes van detrás de sus planteamientos?

No lo puedo decir, pero te puedo decir que detrás de este gobierno de APP hay un grupo de especialistas y, seguro después del 22 de diciembre que nos inscribimos, van a salir a exponer. El compromiso es que tiene que ser un plan de gobierno que satisfaga las necesidades del país.

—¿Cómo enfrentaría situaciones de conflictos sociales? Le pongo un ejemplo, Tía María: ¿qué haría en una situación como esa?

Ahí esta la labor del presidente. El presidente tiene que liderar ese tipo de conflictos. No tiene porque no estar conversando directamente con la población. Yo hablaría directamente con la gente, haciéndoles entender lo importante que es la inversión. Lo que la gente quiere es que le digamos que beneficio va a tener esa inversión en esa comunidad. Yo creo que hay que crear un diálogo, consenso, acuerdos.

—¿Y qué pasa si es que el diálogo se entrampa y hay cierre de vías por ejemplo?

Yo tengo fe que van a escuchar. Yo tengo la experiencia con Trujillo. Yo he sido alcalde 8 años en una ciudad muy política. Mi experiencia fue que la única forma es hablar con la gente. La gente quiere que tú hables con ellos, la gente quiere escucharte, la gente quiere saber que beneficio tiene cuando se hace una inversión.

—Pero lo llevo al escenario de conflicto, porque muchas veces hay esta vocación de diálogo, pero hay un sector que simplemente no lo acepta. El cierre de carreteras en Las Bambas por ejemplo.

Soy muy perseverante y tengo mucha fe.

—¿No me quiere dar una respuesta de ese tema?

Yo tengo mucha fe que la gente va a escuchar y, además, ellos tienen que entender que lo único que queremos es su bienestar. Hay que hacerles entender que lo único que estamos haciendo es pensando en ellos.

—No me va a dar una respuesta sobre si liberaría las vías con el uso de las fuerzas policiales.

No, no. Es que yo tengo fe que van a entender, tengo que fe que van a escuchar, yo tengo mucha fe de que vamos a ponernos de acuerdo.

—¿Cuál es su posición respecto al trabajo que viene haciendo el equipo especial de la fiscalía para el caso Lava Jato?

Todo el apoyo y todo el respaldo para que se logre cero corrupción. Eso como política de gobierno. Además, está el ADN de quien ha manejado recursos, yo estoy contra los corruptos, en contra de los sinvergüenzas. No puede ser que nos roben nuestra plata porque al robar la plata, roban la esperanza de los niños, de los jóvenes, de esas familias que quieren comer y entonces, esos señores tienen que irse a la cárcel.

—¿Qué opina de las investigaciones que realiza el Ministerio Público a partidos políticos, incluidos pedidos de cierre?

Si esas investigaciones siguen en el gobierno de APP, que sigan las investigaciones, hasta las últimas consecuencias.

—¿Incluidos partidos políticos?

Incluidos partidos políticos, incluido Alianza para el Progreso.

—¿Usted piensa que se ha judicializado la política?

Más que judicializado, creo que se está politizando. Mucha política están haciendo con la... ¿no?

—¿Con qué, con las investigaciones?

No, o sea están saliendo fiscales a manifestar, que la gente lo puede entender que están politizando.

—¿Pero usted cómo lo entiende?

Yo apuesto por investigaciones que como producto final se sepa la verdad. Creo que los peruanos están esperando que haya una verdadera justicia y están esperando que no haya corrupción.

—Dos aspirantes a colaboradores eficaces han señalado que el presidente Vizcarra recibió presuntos sobornos para 2 obras en Moquegua. ¿Cuál será la posición de su bancada en el Congreso respecto a la moción de vacancia que se va a votar el lunes.

APP no va a votar para el tema de la admisión de la vacancia. Somos conscientes que hoy, más que nunca, ese trabajo le corresponde a la fiscalía. Que la fiscalía investigue y acá mi recomendación: que el presidente busque a sus abogados y que sus abogados se dediquen a su caso y que él se dedique a tiempo completo a estos siete meses que quedan. Primero que hayan elecciones limpias y que se cumpla el cronograma y segundo que trate el tema del momento, la pandemia, que ponga las bases de la reactivación económica porque el 28 de julio está acá a 7 meses, no puede distraerse.

—¿Esa posición de APP es por la proximidad de la elección, por un tema más pragmático o por qué?

Sentido de responsabilidad. Es irresponsable, a 7 meses de que termine Vizcarra, que se de una vacancia. Al contrario, debemos ayudarlo para que termine su gestión porque creo que todos los peruanos están esperando un nuevo gobierno. Uno que reactive la economía nacional, que vea el tema de la anemia, que vea la educación. A nadie se le puede ocurrir que haya ahorita un cambio de presidente. Imagínate, mañana lo cambian, 30 días para que vaya el nuevo primer ministro al Congreso, mientras el otro se instala, mientras busca ministros, sería un caos.

—Hubo una reunión entre usted, miembros de su bancada, el presidente Vizcarra y ministros justo después de la primera votación de la vacancia, ¿Qué se conversó? Hay quienes dicen que tienen una alianza con el gobierno. ¿En algún momento ha tenido una conversación personal con el presidente Vizcarra respecto a lo que viene?

Personalmente nunca he hablado con el presidente. Cuando fuimos a la reunión solamente era para recordarle que él es el encargado de afrontar el tema de la anemia, el 6% [del PBI] a la educación y recordarle que nosotros en enero del 2020 fuimos y le dijimos que declare en emergencia la salud, el 6% para educación. No ha habido nada bajo la mesa y nunca APP negociará bajo la mesa. Primero son los peruanos.

—El primer ministro Martos tuvo unas declaraciones respecto a el rol de las fuerzas armadas en una eventual vacancia. ¿APP estaría a favor de una interpelación a Martos?

El primer ministro se equivocó y él sabe como general que las Fuerzas Armadas no son deliberantes. Ahí se equivocó totalmente, debería aclarar por la tranquilidad del país.

—¿Las decisiones que toma la bancada de APP pasan siempre por Cesar Acuña?

No siempre. Hablo pero no tomo ninguna decisión. Creo que es la bancada que más delibera, que más conversa y se ponen de acuerdo para las votaciones.

—¿Y qué pasa cuando hay revueltas internas o muchas discusiones, quién pone orden?

Como presidente del partido siempre les pido que trabajen en equipo, que piensen en el país y creo que los 21 tienen una gran responsabilidad. Tienen que cambiar la imagen de este Congreso, aunque ya les falta poco, ahorita hay que pensar en el nuevo Congreso del 2021.

“Hemos visto que los candidatos no tengan actos de corrupción y sentencias”. (Foto: Juan Ponce / GEC)

—Le pregunto por la propuesta impulsada por la congresista Omonte, quien además integra su plancha como primera vicepresidenta, relacionada a la reforma del sistema de pensiones. Es criticada por muchísimos especialistas que señalan que prácticamente va a destruir el sistema. ¿Usted la respalda?

La comisión no es de APP ni de Carmen, es de todos los partidos. Solamente la preside Carmen Omonte.

—Pero está a favor de la propuesta.

Todo lo que ha salido hasta ahora son propuestas de la comisión. Tengo entendido que van a pedir 2 meses más. Espero que en este tiempo el Ejecutivo haga sus propuestas. Hasta ahora no lo han hecho. Que el BCR haga su propuesta y que esta comisión haga la mejor propuesta y creo que la mejor propuesta es que los pensionistas tengan una pensión digna. Apoyaremos el sistema que mejor favorece a…

—¿Pero apoya el proyecto actual?

Es un proyecto que lo están discutiendo. Están dando aportes y si hablamos de un nuevo sistema, tiene que ser un mejor sistema, ¿no?

—Su bancada también ha apoyado proyectos populistas como la norma de peajes, de retiro de fondos de AFP y ONP. ¿Por qué?

En el caso de la AFP, APP no apoya el retiro el 100% de pensiones. Nosotros como partido hemos presentado una propuesta que solamente se pueden retirar 4 UIT. Para que retiren una parte y tenga su pensión. Que retiren una parte pero que sí tengan sus pensiones para el futuro. En cuanto a la ONP, nosotros no vamos a apoyar la insistencia. La Comisión de Presupuesto está coordinando con el Ejecutivo para que haya una propuesta lista. Que se le dé un bono a todos y luego se quedan con una pensión a futuro. Nosotros no vamos al populismo porsiacaso. Pensamos en lo mejor para el país.

—Usted ha dicho que APP es un partido de centro-izquierda. ¿Qué significa eso en sus palabras?

¿Por qué digo que es de centro? Porque aspiramos a la justicia social, con inversión. ¿Qué significa justica social para nosotros? Dar bienestar y calidad de vida a la población, educación, salud, carreteras, agua. Eso no se va a hacer si no hay inversión. Entonces decimos que somos un partido de centro que hemos cogido lo bueno de la derecha que es la inversión y la izquierda que está pensando en el bienestar de la población. Somos conscientes que no daremos el bienestar a la gente sino impulsamos la inversión privada y publica, obras por impuestos. Vamos a ser promotores de la inversión. Yo soy empresario y estoy convencido que para generar puestos de trabajo hay que invertir. En el caso mío, por ejemplo, mira lo que ha generado mi inversión en mi tiempo. Diez mil puestos de trabajo.

—¿Se siente más empresario o más político?

Sé combinar la parte empresarial, con la académica y política. Con el tiempo están los resultados, no puedo quejarme. Hasta del deporte con un equipo de fútbol en la profesional. Hasta en la parte académica, a pesar de los comentarios de plagio, tengo mi maestría en la Universidad de Lima, en los Ándes de Bogotá, en la Complutense, tengo un postdoctorado en la Universidad Santo Tomás de Colombia. He sido rector jovencito, a los 43 años. Estoy metido en la parte académica. Estos 7 meses de la pandemia he estado metido en la parte académica, no he hecho nada de política, más que hacer política era preocuparme por los chicos.

—La actriz Vanessa Terkes postula como precandidata a la lista por Lima de APP. ¿Qué tipo de mensaje es ese con respecto a la candidatura de Forsyth? Entiendo que es hasta hoy su esposa y justamente ha tenido una denuncia por violencia familiar contra él ¿Qué mensaje están transmitiendo?

Vanessa es militante del partido desde el 2014.

—¿Usted sabía eso?

La verdad que no sabía, pero tiene su ficha de inscripción desde el 2014 y ahora ha decidido ser candidata. Es el derecho que tiene.

—¿Ustedes la buscaron o ella los buscó?

La verdad que yo no la he buscado. Ella voluntariamente tiene el deseo de ser congresista y servir al país.

—En las encuestas usted está con 4%, ¿se siente cómodo con ese porcentaje?

En el año 2015, en octubre yo estaba con 3% en Ipsos ahora estoy por 4%. Calculo que en diciembre ya debo estar por 6%. Tengo fe que vamos a seguir avanzando, viendo que los peruanos van a confiar en la candidatura de Cesar Acuña.

—¿A favor o en contra de la unión civil? Lo he escuchado decir que usted está a favor de la familia. ¿Qué significa eso?

Defensor de la familia.

—¿Pero respecto a la unión civil?

Recuerda que eso es una reforma en el Congreso. Tenemos que verlo.

—¿Pero cuál es su posición personal?

No quiero opinar, soy inapto.

—¿Usted cree que desde el Ministerio de Educación se está transmitiendo una “ideología de género”?

Eso tenemos que revisarlo.

—A la fecha, ¿cree que es cierto?

Creo que no.

—Si usted es elegido presidente, ¿qué haría con sus universidades?

Me alejo totalmente de la universidad. Tengo que saber diferenciar que una cosa es la universidad y otra es el gobierno. Tengo que dedicarme a tiempo completo a ser presidente de Perú.

—Usted también ha sido acusado en su momento por una de sus exesposas por violencia familiar, ¿Cuál es el estado de esa denuncia?

Es un tema que no quiero tocar, es un tema familiar.

VIDEO RECOMENDADO:

Congreso no debatirá este sábado admisión de moción de vacancia presidencial contra Martín Vizcarra