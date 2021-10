Conforme a los criterios de Saber más

Cinco integrantes de la organización política Perú Libre (PL), entre ellos uno de sus principales dirigentes Arturo Cárdenas Tovar -hombre cercano a Vladimir Cerrón y secretario de organización nacional del partido de gobierno Perú Libre- se encuentran prófugos de la justicia desde que se dictó su captura en el marco de la investigación por el caso Los Dinámicos del Centro.

Según pudo conocer El Comercio, la Policía Nacional acudió a cada uno de sus domicilios en la Región Junín, pero no los ubicaron.

El último jueves, el juez Jorge Chávez Tamariz, acogió el pedido de la fiscalía para que Arturo Cárdenas, así como Eduardo Reyes Salguerán, Waldys Vilcapoma Manrique (exsecretario de organización regional), José Bendezú Gutarra (Secretario de prensa de PL) y Francisco Muedas Santana (afiliado a PL) cumplan prisión preventiva por 36 meses.

En consecuencia, el último miércoles, se ordenó la búsqueda y captura de los cinco investigados por presunta organización criminal y otros delitos.

También se tuvo conocimiento que los nombres de Cárdenas, Reyes, Vilcapoma, Bendezú y Muedas ya figuran en el sistema de la Policía Nacional de personas requisitoriadas por la justicia.

El líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, expresó su “solidaridad” con los dirigentes de su partido, sobre quienes pesa una orden judicial de prisión preventiva.

Mi solidaridad total con los dirigentes del Partido Perú Libre a quienes les dictaron prisión preventiva, so pretexto que nuestro partido es una organización criminal. Las persecuciones siempre han formado parte de la historia política en una sociedad donde se avizora el cambio. — Vladimir Cerrón (@VLADIMIR_CERRON) October 8, 2021





Reincidente

Esta, no es la primera vez que Cárdenas Tovar, rehúye al accionar de la justicia. El pasado mes de junio, cuando el Poder Judicial ordenó el allanamiento y la detención preliminar para una veintena de investigados por el caso Los Dinámicos del Centro, el hombre fuerte de Cerrón fugó y entró a la clandestinidad.

El secretario nacional de organización de Perú Libre solo reapareció cuando una juez de Junín rechazó un primer pedido de prisión preventiva en su contra. Sin embargo, dicha decisión se anuló y se ordenó que un nuevo juez vuelva a emitir un pronunciamiento.

Luego que el caso pasó a ser visto en Lima, Cárdenas participó de las audiencias en las que la fiscal Vanessa Díaz, sustentó nuevamente el requerimiento. Si embargo, tras ordenarse su prisión preventiva por 36 meses, no se le vio más.

Hasta el 6 de octubre último se mantenía activo en su red social de Twitter. Desde allí lanzí un mensaje a favor del expresidente del Consejo de Ministros Guido Bellido.

En diálogo con El Comercio, su abogado Gustavo Carrasco dijo que no tenía autorización para revelar dónde se encontraba Cárdenas Tovar y tampoco informar si se presentará o no ante la justicia.

“Como es parte de la defensa, es información reservada que todavía no se me ha autorizado revelar por parte de mi patrocinado. Entonces, en ese sentido ético, no le podría brindar esa información”, comentó.

Sin embargo, confirmó que ya interpusieron la apelación correspondiente y lo sustentarán en el plazo de ley, a fin de que una Sala Superior revise la medida limitativa dictada en contra de su patrocinado.