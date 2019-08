Manotazos de ahogado en la bancada de Peruanos por el Kambio

Cuando todo parecía indicar que el oficialismo parlamentario –o lo que quedaba de él– iba a perecer con una estocada final por las renuncias de Mercedes Araoz, Carlos Bruce y Ana María Choquehuanca, apareció un sorpresivo as bajo la manga: la incorporación de Yesenia Ponce, que permite a Peruanos por el Kambio (PpK) sobrevivir y mantenerse como bancada.

Araoz, Bruce y Choquehuanca anunciaron públicamente sus renuncias minutos después de las 11 a.m. de ayer, a través de un comunicado conjunto.

Durante las casi tres horas siguientes, el grupo parlamentario estuvo en riesgo de quedar desactivado al quedarse sin los 5 miembros que reglamentariamente se necesitan para ser reconocido como tal. Asimismo, el gobierno de Martín Vizcarra se iba a quedar sin representación oficial en el Congreso.

Pero la sorpresa vino a través de una foto publicada en Twitter por la bancada PpK. Ponce apareció sonriente reunida con los legisladores que quedaban tras las renuncias: el vocero Clemente Flores, Jorge Meléndez, Sergio Dávila y Alberto Oliva.

—Las razones—

En su comunicado colectivo, los renunciantes mencionan un “quiebre de la democracia interna” en la bancada y arguyen que un grupo mayoritario impuso sus puntos de vista sin respetar sus posiciones.

Aseguraron también que, tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia en marzo del 2018, siguieron defendiendo al gobierno de su sucesor, Martín Vizcarra. “Continuaremos defendiendo las posiciones del gobierno que consideramos democráticas, responsables y de beneficio de las grandes mayorías. También criticaremos de manera democrática y constructiva cada vez que consideremos que el Ejecutivo se aleje del plan de gobierno de PPK”, señalaron.

Los tres habían expresado días atrás discrepancias con posiciones tanto del gobierno como de la bancada. Por el momento, quedan como no agrupados.

—El resquebrajamiento—

Yesenia Ponce se convirtió en una especie de salvavidas para que PpK siga a flote. Este grupo empezó a perder integrantes a solo cuatro meses de iniciado el gobierno de Kuczynski, con la expulsión de Roberto Vieira en noviembre del 2016 tras ser sometido a un proceso disciplinario, acusado de infidencia y deslealtad.

Durante la gestión de Kuczynski, la bancada perdió cuatro integrantes y sumó a Patricia Donayre, antes en Fuerza Popular y ahora en el reactivado Unidos por la República.

En lo que va del gobierno de Vizcarra, y con lo ocurrido ayer, son 11 los alejamientos, incluyendo a Donayre.

—El factor Ponce—

Si bien Ponce ha significado un factor para la supervivencia de la bancada, cabe recordar que la Comisión de Ética aprobó en mayo un informe que recomienda destituirla por 60 días de legislatura al determinar que mintió respecto a su residencia en un inmueble de San Borja.

El ex oficial mayor del Congreso José Elice comentó a este Diario que, en caso el pleno apruebe el informe, la bancada PpK no quedaría desactivada, pues se trataría solo de una suspensión temporal.

Ponce llega al oficialismo tras permanecer en Fuerza Popular hasta enero del 2019, cuando renunció para pasar a ser no agrupada. El 25 de julio, Cambio 21, formado por excongresistas fujimoristas, anunció su incorporación, pero solo estuvo ahí tres semanas.

La Comisión de Levantamiento de Inmunidad aprobó en junio levantarle el fuero para que sea procesada por consignar información falsa en su hoja de vida. Por esa denuncia estuvo suspendida por 120 días.

“No quiero ser usada políticamente de nuevo [...]. Me allano a las investigaciones”, declaró antes de la decisión de dicha comisión.