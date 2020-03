A inicios de esta semana, el acciopopulista Manuel Merino de Lama fue elegido como presidente del Congreso, que se instaló en medio del estado de emergencia por el avance del coronavirus. El parlamentario aseguró que, si la actual situación se extiende, esto “generaría un problema” para concluir la reforma política.

— Solo ocho de los 130 congresistas han presentado su declaración jurada de intereses. ¿Por qué el resto, entre los que figura usted, no lo ha hecho?

Porque en este momento lo que se trataba de buscar era [que la instalación del Congreso] se realice de la manera más rápida. La declaración de intereses tiene un sin número de situaciones, para que haya legitimidad en la información, varios de los parlamentarios tendríamos que haber retornado a nuestro lugar de origen. Y no digo que [la declaración] es tediosa, pero hay problemáticas propias del país. Por ejemplo, un parlamentario, que no diré el nombre, tiene 20 hermanos fuera del hogar y no sabe la situación económica o de bienes de estos, porque no ha tenido comunicación con ellos desde hace 10 o 15 años. Entonces, por esa razón es que se dijo que la declaración de intereses quedaba pendiente hasta que el Congreso se pueda instalar y se pueda poder culminar. Pero se ha declarado la cuarentena [por el coronavirus] que ha complicado las cosas, nadie tenía pensado [este escenario].

— ¿Cuál es la postura de fondo del Parlamento? ¿Modificarán el decreto de urgencia que dispone su obligatoriedad?

Yo no te podría dar una opinión puntual de esa naturaleza, porque no hemos tenido la suerte de reunirnos para hacer un análisis sobre la declaración jurada de intereses. Lo que sí te digo es que en el momento que se dijo que había ese decreto de urgencia se analizó que había una situación complicada, no solo en el caso que te he dicho, sino en otros más, que sería largo de enumerar.

— ¿No cree que esta resistencia del Parlamento sobre la declaración de intereses pueda generar más adelante el primer choque con el Gobierno?

A ver, quiero repetir, no es que haya un tema de resistencia, hay un tema que no está instrumentado. Este tema tendremos que enfrentarlo, tendremos que definirlo y cuando lo hagamos haremos las declaraciones pertinentes.

— ¿Qué tipo de relación cree que tendrá este Parlamento con el Gobierno? ¿Buscarán marca distancia con el Legislativo anterior?

Si miramos la nueva composición que tenemos en el Parlamento creo que es un llamado de atención de la población, la población está preocupada, porque más allá de los hechos de los últimos días, ya había un problema de la economía que estaba paralizada, ya había un problema que teníamos que enfrentar de una manera más dinámica, con acciones más concretas y articulaciones más directas. Hoy esto, razonablemente, se agrava con el coronavirus. Anteriormente a esto [el estado de emergencia por el coronavirus], ya se había presentado debilidades en la ejecución presupuestal, que ha generado pobreza, la propia ministra de Economía y Finanzas, en una primera reunión que tuvimos con el presidente, dijo que “tenemos dinero y no hay cómo ejecutarlo, porque no hay proyectos de calidad”. Entonces, ¿cuál es la función de este nuevo Parlamento? Colaborar con el Ejecutivo, darle todo el respaldo necesario, pero eso no significa impunidad. Si hay temas irregulares, como Parlamento, tenemos que realizar acciones de control y fiscalización. Hay toda la disposición de apoyar al gobierno. ¿Eso significa impunidad? No. Este Congreso tiene la decisión de darle ayuda al gobierno para generar condiciones para que la nueva administración que ingrese en el 2021 pueda sacar adelante al país. ¿En este año y cuatro meses se va a solucionar todos los problemas? No, pero tenemos que ver qué es lo necesario y lo que no terminemos, lo dejaremos encaminado. Hay intención de colaborar, no para darle impunidad al Ejecutivo sino gobernabilidad.

— ¿El Congreso debe aceptar la carta de renuncia de Mercedes Araoz a la vicepresidencia?

Eso se va a definir en votación de todos los parlamentarios. Yo no he tenido la suerte de poder reunirme con Mercedes Araoz, pero si ella ha presentado una carta de renuncia, naturalmente, si una persona no quiere ejercer un cargo, cómo la obligas a mantenerse a un cargo. Entonces en consecuencia si ha presentado su carta de renuncia se procederá al momento en que se restablezca el pleno del Congreso, se pondrá al voto y serán los votos los que definan si se acepta la renuncia o no.

— Y en el escenario que se acepte la renuncia de Araoz, ¿el Parlamento debe normar que el primer ministro o el presidente Congreso puedan quedarse a cargo del despacho presidencial, cuando un mandatario, que no tiene vicepresidentes, viaja al extranjero?

Bueno, definitivamente tendría que buscarse, porque, en este momento, la Constitución Política no permite que el presidente del Congreso, ni el primer ministro sustituyan al presidente de la República [si este viaja al extranjero]. Consecuentemente, creo que habría que buscar si es posible, conseguir los votos para hacer una modificación constitucional que permita superar este impasse en el que nos encontramos. De lo contrario, simplemente el presidente no podría viajar, tendría que designar al ministro de Relaciones Exteriores, al presidente del Consejo de Ministros para que puedan representarlo ante una actividad o invitación fuera del país.

— Si el estado de emergencia se prolonga hasta abril, ¿cómo se hará la presentación del Gabinete, que debe ir al Parlamento a pedir el voto de confianza?

Sería complicado, porque el único instrumento para poder dar el voto de confianza es que el Gabinete se presente en el Congreso. Ahí lo único que podríamos hacer es tratar de tener el mínimo de congresistas, que es 66, se puede instalar la sesión con 66 congresistas, tomando todas las previsiones.

— Pero en esa situación, los 66 tendrían que respaldar al Ejecutivo…

Creo que, en este momento, como está el país, sería una total irresponsabilidad del Congreso no dar el voto de confianza, porque estamos en una situación grave.

La reforma política, el TC y otros

— ¿Acción Popular se opone a que se realicen las elecciones primarias?

No, en ningún momento. Nos hemos sometido a las críticas [por el proyecto de Luis Roel], no las hemos estado contestando, porque no es la naturaleza. Lo que hemos dicho en algún momento, y que son declaraciones, que he dado como congresista y no como presidente del Parlamento, hemos dicho que nosotros creemos que las elecciones primarias deben ser cerradas, mas no abiertas. Nosotros como partido tenemos la facilidad de que nuestras elecciones primarias van a ser cerradas, porque así la ley lo estima, pero las declaraciones que he dado buscan fortalecer a los partidos políticos que están debilitados. Si esto no les ha gustado a algunas personas en el ambiente público, bueno yo creo que es natural, cada uno tiene una posición. ¿Eso significa que estamos modificación la ley? Tampoco. Para que haya una modificatoria de una ley tiene que haber un proyecto y Acción Popular, que yo sepa, no tiene un solo proyecto en ese sentido. Si nos preocupa que la ley, como está aprobada, vulnera el fortalecimiento de los partidos, porque no es posible que tú ingreses a un club, vayas, aportes a ese club, te mantengas en ese club y el día que tiene que elegir a tus directivos, abres [la elección] para que venga gente de fuera y vote por una persona que de repente ellos no la conocen.

— El Parlamento acaba de quitar el candado que impedía que se modifiquen normas electorales 1 año antes de la convocatoria a elecciones. Han reducido el plazo a 6 meses, sin embargo especialistas consideran que es mucho tiempo y que pueden genera impredictibilidad en el proceso…

Bueno es un concepto que tienen ellos, nosotros lo hemos tomado en base a la responsabilidad que tenemos, tomando en consideración que estamos en un momento de cuarentena y que los periodos legislativos podrían jugarnos en contra y no permitir hacer la modificación pertinente que se necesite…

— Los ex integrantes de la Comisión Tuesta exhortaron al Parlamento a aprobar ocho puntos pendientes de la reforma política. ¿El Congreso tiene como prioridad estos?

Lo que pasa es que estos temas de prioridad, de exhortación que ha hecho la Comisión Tuesta, en estos momentos están pasando a segundo plano, porque no sabemos si esta cuarentena se va a postergar o no. Hay proyectos que ya necesitan segunda votación, haremos el esfuerzo de hacer la segunda votación, y los que necesiten dos votaciones, ya no alcanzaremos a hacer las dos votaciones si es que esto se extiende más allá de lo que estamos previendo, son 90 días que está declarada la emergencia sanitaria. Y son 15 días en extrema situación que ha declarado el presidente. Y estos 15 días podrían prolongarse hacia los 90 días. Y esto sí generaría un problema en la reforma política.

— ¿La bicameralidad debe ser para el 2021 o para el 2026?

Así como están las cosas, yo veo muy difícil que sea para el 2021. Pero creo que sí hay que hacer esfuerzos para buscar instalar la bicameralidad, pero para eso es necesario contar los 87 votos, en este momento yo creo que habría que hacer un trabajo extremadamente agresivo y de responsabilidad que esperemos que así lo asuman las demás bancadas, que nos puedan ayudar a poder tener los votos para todas las reformas constitucionales, que se necesitan más de 87 votos.

— ¿El Congreso debe transferir a la Corte Suprema la prerrogativa de levantamiento de la inmunidad parlamentaria? ¿O cree que esta debe ser eliminada?

No. Ahí en ese punto sí tenemos nosotros una propuesta diferente. Que la prerrogativa de levantamiento de la inmunidad parlamentaria no debería pasar a la Corte Suprema de Justicia, sino debería ir a la Junta Nacional de Justicia, que es un órgano independiente, que es un órgano que se ha elegido por concurso meritocrático. Sin embargo, hoy en día, sigue siendo el Parlamento [el que levanta la inmunidad de sus integrantes], la inmunidad solo debe proteger al congresista para su función parlamentaria, en el ámbito estrictamente fiscalizador, mas no por delitos cometidos anteriormente. No podemos ir a los extremos, entiendo, comprendo y respaldo que el Congreso que ha salido fue uno que lamentablemente ha debilitado a la institución, que miró el árbol, pero no el bosque, somos conscientes de ello. Que buscó la impunidad, lógicamente somos conscientes de ello. Tenemos que cambiar la visión, tenemos que fortalecer al Parlamento.

— ¿La no reelección de congresistas se debe mantener?

Esto hasta el momento no se ha tocada para nada. Yo creo que si hay una decisión que se ha tomado se debe mantener. Recordemos que Acción Popular fue el partido que puso a debate la no reelección de alcaldes y gobernadores regionales.

— ¿Está a favor o en contra de cambiar el sistema de elección de magistrados del Tribunal Constitucional?

La propuesta de Acción Popular es recoger la iniciativa legislativa de modificación que ha enviado el Ejecutivo para que esto permita tener juristas del más alto nivel y que no obedezcan intereses políticos partidarios. Sin embargo, creo que es importante porque de repente ahí está la discordia, nosotros estamos buscando agregar un articulado, que permita en un caso de emergencia ejercer el tema de invitación que es el que ha sido fuertemente paloteado. Pero en un acto en donde se suba la valla en la Junta de Portavoces para que se haga una elección por invitación, que no es el caso del nombramiento de los seis miembros que están en este momento pendientes, sino es el caso de una emergencia que tenga que darse como consecuencia de una elección rápida.

Acción Popular y elecciones 2021

—— Dentro de Acción Popular hay hasta tres corrientes: una liderada por Mesías Guevara, otra por Raúl Diez Canseco y la última por Alfredo Barnechea ¿Usted pertenece a alguna de estas?

Yo pertenezco a Acción Popular.

—Por quién votaría usted en eventuales internas con miras a las presidenciales en AP: Yonhy Lescano, Jorge Muñoz, Víctor Andrés García Belaunde, Díaz Canseco o Barnechea

Tendríamos que ver quiénes son los candidatos, yo creo que adelantar ahí una opinión de esa naturaleza no tiene ningún tema de relevancia, porque al final el partido es un partido democrático, nosotros siempre hemos sido un militante un voto, hace más de 20 años que venimos haciendo de esa forma y las corrientes políticas que hayan de Mesías Guevara, de Yonhy Lescano, de Alfredo Barnechea, y de Raúl Diez Canseco, etcétera, son corrientes de posiciones individuales. Se volverán colectivas cuando tengamos la elección interna y uno la gane. Pero, por el momento, todavía creo que pueden aparecer más precandidatos. La gran ventaja que tenemos, y creo que en eso nos sentimos fortalecidos, es que no estamos como otros partidos políticos que no tienen líderes para las presidenciales, nosotros estamos sobrando de líderes presidenciales y creo que eso nos favorece y nos fortalece.