La exregidora Marisa Glave afirmó que confía en la justicia tras conocerse la decisión del fiscal Carlos Puma de iniciar una investigación preliminar contra ella, así como contra el exministro de Defensa Jorge Nieto, la ex portavoz del No Anel Townsend, el exregidor Jaime Salinas, entre otros, por los presuntos delitos de cohecho activo genérico, lavado de activos y asociación ilícita.

En su cuenta de Twitter, Glave señaló la noche del martes que informó a la fiscalía su “completa disposición a aclarar las dudas que pudieran existir” .

“Seguiré apoyando la investigación con toda la información que tenga. Confío en la justicia y en que el sistema anticorrupción genere un clima equilibrado que permita esclarecer los hechos”, escribió la exregidora.

Fiscal Carlos Puma inició investigación preliminar contra el entorno de Susana Villarán

Según informó El Comercio, la indagación fiscal “de naturaleza compleja” será por el plazo de ocho meses contra ocho exfuncionarios, por la presunta comisión de los delitos de cohecho propio, cohecho pasivo impropio, cohecho activo genérico, lavado de activos y asociación ilícita en agravio del Estado.

He tomado nota que la fiscalía ha decidido iniciar una investigación derivada de las declaraciones del señor Castro.

El inicio de la investigación preliminar se da luego de la declaración que el exgerente general de la Municipalidad de Lima José Miguel Castro, brindó a la fiscalía, entre el 15 y 22 de junio último.

Castro dijo que autorizó la entrega de S/60.000 a las exregidoras Marisa Glave y Zoila Reátegui para cubrir los gastos de uno de los mítines finales de la campaña del No. “Ambas visitaron entre seis y ocho veces la oficina de la Gerencia Municipal para coordinar acciones de cierre de campaña. Ambas se encargaron de contratar la producción, movilidad y estrados”, señaló ante la fiscalía.

Tras conocerse el testimonio del exfuncionario, Glave señaló a El Comercio que Castro “está mintiendo”, porque “jamás” le dijo que él había recibido dinero de Odebrecht para financiar la campaña del No.

“Jamás me dio dinero ni directamente ni por intermedio de nadie. Si esto es lo que quiere presentar como colaboración eficaz va a a estropear el trabajo de la fiscalía, porque les está mintiendo. No me dio dinero ni él ni por medio del señor (Luis) Gómez (tesorero de la campaña)”, enfatizó en diálogo con El Comercio.

