Ocho días después de haber sido retirada abruptamente del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), la fiscal superior Marita Barreto rompió su silencio y rechazó las acusaciones que la titular del Ministerio Público, Patricia Benavides, le hiciera el último martes, cuando se presentó en la Comisión de Fiscalización del Congreso.

Benavides, quien ha sido sindicada por el Eficcop como cabecilla de una presunta red criminal en la cúpula de la Fiscalía de la Nación, dijo que Barreto “había sucumbido al apetito del poder” y aseguró que la investigación a sus asesores que la implica ha sido “un montaje” y tiene un componente “político” a raíz de su pesquisa sobre las muertes en las protestas sociales.

La fiscal de la Nación también reiteró que, si archivó la denuncia del Caso Los Niños 3, que favoreció a 32 congresistas fue, tras recibir un documento del Eficcop, donde este le indicaba no contar con la declaración de ningún colaborador eficaz que vincule a este grupo de parlamentarios con actos de corrupción.

Barreto, en declaraciones a RPP Noticias, refirió que “Es totalmente falso” que su equipo haya remitido un informe que exculpaba a “Los Niños”.

“Me ha acusado que por mi informe se ha archivado una investigación contra Los Niños, eso es totalmente falso. Hay un mandato legal que para archivar o formalizar investigación preparatoria, el fiscal encargado debe, tiene la obligación de realizar actos de investigación. En este caso, si leen en su integridad la resolución, no existe un solo acto de investigación que [Benavides] haya realizado”, manifestó.

La fiscal superior contó que lo único que hizo la fiscal de la Nación “fue preguntar al Eficcop si algún colaborador eficaz habló de estos congresistas y hechos”. “El equipo que dirigía no investiga a congresistas, cómo puedo saber algo que no investigue, nunca se emitió un informe, fue un oficio sobre una consulta”, agregó.

Barreto subrayó que de parte de la titular del Ministerio Público “ha habido una manipulación grosera e intencional” de los hechos para intentar “justificar una mala disposición”.

Retirada de la manera “más ruin”

De otro lado, la fiscal superior sostuvo que ella fue retirada del cargo de coordinadora del Eficcop de la manera más ruin” y “entre gallos y medianoche festinando un hecho”.

“Esto no puede ser normal, no poder ser natural, yo no reclamo entornillarme a un cargo”, expresó.

Barreto contó que la fiscal de la Nación le propuso hace unos meses que fuera fiscal suprema adjunta en su oficina “porque era la mejor”, “por mis capacidades”, pero que ella rechazó el ofrecimiento.

“Yo no aspiro a ningún poder, para ser fiscal de la Nación me faltan 10 años, es una falsedad que digan que quiero entornillarme en el poder”, mencionó.

La fiscal superior, además, contó que ha sido “pasible desde hace mucho tiempo de presiones y hostilizaciones” en la institución y que calló “porque siempre he respetado que las cosas se deben manejar en el ámbito interno”. No obstante, remarcó que decidió declarar porque “no puede ser que se agravie mi honor y reputación”.

Barreto remarcó que la fiscal de la Nación y su entorno “pensaron que la lealtad tiene que ver con las personas”, cuando los fiscales “somos defensores de la legalidad y sociedad”.

“No podemos encubrir presuntos hechos delictivos que tienen que investigarse”, expresó.

La fiscal superior aclaró que el Eficcop no investigó a Benavides, porque ella tiene calidad de aforada, pero sí a sus asesores, como Jaime Villanueva, que no cuentan con esta protección constitucional.

“Yo no la investigo, esa es una grave falsedad, yo jamás podría investigar a la fiscal de la Nación, porque no es mi competencia”, complementó.

Barreto dijo que, así como sucedió en investigaciones a los entornos del exministro de Vivienda Geiner Alvarado y el congresista Guillermo Bermejo, donde se hallaron indicios contra ellos y se elevaron informes a la Fiscalía de la Nación para que esta los investigue, es probable que suceda los mismo con Benavides.

Advirtió que ella misma no podría investigarse y que lo tendría que hacer otro integrante de la Junta de Fiscales Supremos.

“Sin duda esa investigación tiene que ser impecable por aquellos fiscales que tengan la misma decisión de llegar a la verdad con objetividad, transparencia y sobre todo sin perturbaciones”, sostuvo.

Para finalizar, Barreto evitó responder si Benavides debía o no dar un paso al costado.

“Esa es una decisión que deben tomar los fiscales supremos, a mí no me compete emitir un juicio”, concluyó.

De acuerdo al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), la presunta red criminal de Benavides “ha instrumentalizado el poder constitucional del monopolio de la persecución penal para beneficio particular”.

También advirtieron que la fiscal de la Nación- por medio de Villanueva, Girao y Hurtado, estos dos últimos otros de sus asesores-ha influido “ilícitamente” en decisiones de los congresistas para “sostenerse en el cargo público” y para “contar” con “un defensor del Pueblo a la talla de la organización criminal”.

El plan de la organización- de acuerdo a la resolución del juez Jorge Chávez Tamariz, que ordenó la detención del ex asesor de Benavides-fue materializar la elección de Josué Gutiérrez como defensor del Pueblo, la inhabilitación de Zoraida Ávalos, ex fiscal de la Nación y la destitución de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Los dos primeros objetivos fueron logrados.