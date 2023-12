Domingo García Belaunde, constitucionalista

El indulto es reconocido en todos los tratados internacionales de derechos humanos

En el año 2022, el anterior colegiado del Tribunal Constitucional (TC) ordenó la libertad de Alberto Fujimori y nadie le hizo caso. Ahora llegó la causa nuevamente al TC, que confirmó el indulto y pidió que se ejecute a través de un juez de Ica, que no ha querido hacerlo porque creo que tuvo miedo. Y al no hacerlo, el TC actuó directamente. Eso me parece normal y totalmente claro.





Lo que hay aquí es un indulto, que es un perdón. El indulto dice: "Mire, señor, en virtud de que usted es una persona mayor que tiene problemas de salud, salga en libertad porque ya pagó lo que se considera conveniente". El indulto es reconocido en todos los tratados internacionales de derechos humanos, inclusive por la Convención Interamericana de Derechos Humanos.





Más allá de cómo se negoció y se dio, hay una cosa que es obvia: lo hizo el entonces presidente y, de acuerdo a la Constitución, es su facultad y es cosa juzgada.





Lo que ha decidido el TC es una ejecución de sentencia, no una sentencia. El TC dice: "Nosotros hemos ordenado esto y el juez de Ica no nos ha hecho caso. Perfecto, le llamamos la atención e intervenimos directamente al amparo de tal artículo del Código Procesal Constitucional y se acabó".





Creo que han hecho bien los magistrados del TC. En hora buena porque el señor Fujimori es un hombre mayor y debe morir en su casa, en mi opinión. Además, no hay ninguna sentencia de la Corte Interamericana que ordene no liberar a Fujimori, simplemente hay lo que se llama un seguimiento de sentencia, que lo hacen los funcionarios allá. No cumplir eso teóricamente no nos causa ningún daño.





Ahora espero que el señor Fujimori salga y, en todo caso, que la Corte Interamericana haga un nuevo pronunciamiento, pero que no haga lo que hizo hace cuatro días: un aviso firmado por el secretario de la corte. Eso no tiene sentido.





Sí es posible que la Corte IDH ordene que sé de marcha atrás a la liberación de Fujimori, pero la argumentación de la corte no siempre es muy lúcida. Dirán que no se ha satisfecho las reparaciones de las víctimas, sin darse cuenta que los casos se dieron hace 20 años, que Fujimori ya fue condenado y ha estado 16 años en prisión.





En América Latina hay cinco o seis países que no han cumplido un total de 15 sentencias de la Corte Interamericana y no ha pasado nada. La corte, lamentablemente, en los últimos años se ha vuelto muy ideologizada y está haciendo barbaridades. Tiene gente muy ignorante en su interior, entonces ha perdido el gran prestigio que tuvo hace 20 o 15 años.