El presidente de la República, Martín Vizcarra, saludó el voto de confianza que el Congreso otorgó al Gabinete Ministerial, liderado por Walter Martos, y señaló que los 115 votos conseguidos es una expresión de “unidad, diálogo y consenso”.

“El amplio respaldo de 115 votos a favor obtenido por el premier (Walter Martos) y el Gabinete es una expresión de unidad, de diálogo, consenso, que son tan fundamentales en las actuales circunstancias que vive nuestro país”, dijo en un pronunciamiento desde Palacio de Gobierno.

Martín Vizcarra brindó estas declaraciones, un día después de que Martos se presentara a pedir la confianza del pleno del Legislativo. En total, obtuvieron 115 votos a favor, 5 en contra y 4 abstenciones.

El Congreso de la República le otorgó la confianza al gabinete Martos. (Canal del Congreso)

“Los congresistas de las diferentes bancadas políticas escucharon atentamente al premier Martos, pero también el premier y todos los ministros y ministras hicieron lo propio cuando le tocó la intervención a todos los congresistas. Fruto de este diálogo es esta investidura del actual gabinete”, destacó el mandatario.

Vizcarra aseguró que hay coincidencias entre el planteamiento del Gobierno y el Legislativo, y reiteró la importancia de que ambos poderes del Estado trabajen respetando la “separación e independencia de poderes”.

“Es importante que tanto el Poder Legislativo y Ejecutivo tengamos claro que la única manera de salir adelante en estos momentos tan difíciles es con el trabajo conjunto. El Ejecutivo y el Congreso respetando mutuamente la separación e independencia de poderes y en un momento difícil, hemos puesto por encima de todo los intereses del país para trabajar juntos por el bien de los peruanos”, señaló el presidente como algo que, finalmente, fortalecerá la democracia.

Programa de reuniones con congresistas de regiones

El primer ministro, Walter Martos, por su parte, reiteró su agradecimiento al Parlamento y ratificó el compromiso de trabajar conjuntamente con los congresistas de las regiones.

En ese contexto, adelantó que se hará un programa rápido de reuniones con los legisladores de las regiones, así como con las autoridades y confirmó que los viajes se realizarán en conjunto.

“Agradezco la confianza que nos han dado, es un gran compromiso que asume el gabinete, es un compromiso con todos para luchar de la mano y juntos con los parlamentarios contra la pandemia. Ayer decíamos que nadie puede servir de corazón a alguien que no ama y no se puede amar lo que no se conoce. Sus representantes los conocen y nosotros ayer sentimos las voces de todos ustedes”, exclamó Martos.

