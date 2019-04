Martín Vizcarra: "Consternado por el fallecimiento del ex presidente Alan García"

El presidente Martín Vizcarra lamentó el fallecimiento del ex mandatario Alan García, quien perdió la vida este miércoles tras realizarse un disparo en la cabeza.

"Consternado por el fallecimiento del ex presidente Alan García. Envío mis condolencias a su familia y seres queridos", escribió Vizcarra en Twitter.

La vicepresidenta de la República, Mercedes Araoz, lamentó "profundamente" el deceso del ex jefe de Estado.

"Lamento profundamente la pérdida del [ex] presidente Alan García en estas terribles circunstancias. Hago llegar mis condolencias a sus familiares y a sus compañeros apristas", tuiteó.

Como se recuerda, el Poder Judicial aprobó una orden de detención preliminar por diez días contra García Pérez por la indagación que sigue en su contra por el presunto delito de lavado de activos.

Agentes policiales y el fiscal Henry Amenábar, adjunto del equipo especial para el caso Lava Jato, llegaron a primeras horas del día a la vivienda del ex mandatario para dar cumplimiento a la orden judicial; sin embargo, antes de que pudiera ser invervenido, Alan García se encerró en su habitación y se disparó en la cabeza.

El ex mandatario fue trasladado de emergencia al hospital Casimiro Ulloa, donde fue atendido quirúrgicamente, pero su estado delicado no permitió que los médicos pudieran salvarle la vida. Tras más de tres horas de intervenciones, ex funcionarios del gobierno aprista confirmaron su fallecimiento ante la prensa.