Nueve días después de que se confirmara el primer caso de coronavirus en el Perú, el Gobierno decretó Estado de Emergencia durante 15 días. La medida, que establece el “aislamiento domiciliario obligatorio” en todo el país, empezó a regir desde las cero horas de hoy lunes. Sin embargo, durante las primeras horas del día un sector de la ciudadanía se ha volcado a las calles.

“Hay que aceptar que hoy (lunes) será un día de gran confusión, pero mañana no debe serlo, hoy día debería ser el último donde todo el mundo subsane las dudas que tiene, que el gobierno no supo hacer el día de ayer. Hoy será un día de confusión”, afirmó Daniel Olivares, congresista electo por el Partido Morado, quien fue director del plan “Una sola fuerza”, durante la administración de Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

Olivares, quien también fue secretario general de Comunicaciones de la Presidencia del Consejo de Ministros, consideró que el Ejecutivo sí le ha dado la importancia que el Covid-19 tiene, al “haber elegido” que el presidente Martín Vizcarra dé el anuncio del primer caso.

“Eso sí se ha cumplido, lo que no se ha cumplido son los protocolos para que la gente entiende el alcance e importancia [del estado de emergencia]. Ahí sí hago una crítica como comunicador. No siento que se haya hecho la comunicación de manera ordenada. Por ejemplo, ‘Una sola fuerza’ no solo fue una campaña de comunicación, fue un protocolo, que incluyó gestión, trabajo del sector público y del privado, con voluntariado”, remarcó a El Comercio.

El también ex asesor de Fernando Zavala en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) indicó que el Gobierno debe realizar un documento, en el cual se respondan a preguntas frecuentes ante una crisis. Añadió que las consultas a través del WhatsApp, que promueve el Estado, generarán “desorden”.

“Tienen que crear [o incluir en la plataforma sobre coronavirus] un formato de preguntas frecuentes que sea completo y largo. Esto con la finalidad de que cada persona tenga claridad sobre su situación en particular […] Las leyes no comunican”, subrayó.

El parlamentario electo, además, sostuvo que el Ejecutivo tiene que implementar un noticiero en TV Perú que informe exclusivamente sobre el coronavirus en el Perú.

“En ‘Una sola fuerza” tuvimos un noticiero que salía tres veces al día con [la periodista] Valia Barak, que salía en TV Perú, no nos costó un sol. Este espacio fue muy importante no solo para dar información oficial, sino también para negar la falsa información. Los ‘fake news’ son mucho más potentes que antes”, remarcó.

El periodista Pedro Tenorio, quien tiene una maestría en Dirección de la Comunicación de Organizaciones en la UPC, coincidió con Olivares, en el sentido, de que el Ejecutivo debe establecer horarios para pronunciamientos oficiales. “Esto le permitirá a la población organizar su día y también sus decisiones en función a estos anuncios”, dijo.

Tenorio señaló que el Gobierno debe ponerse en los zapatos de los ciudadanos y explicar de manera sencilla el estado de emergencia. “Hay muchas dudas, por ejemplo, preguntan, si yo hago taxi, debo o no salir. Hay elementos de la estrategia que faltan afinar”, expresó en diálogo con este Diario.

El también analista político aseguró que el Ejecutivo debe poner énfasis en hacer cumplir la cuarentana obligatoria para frenar el avance del Covid-19.

“Se debe hacer hincapié en que se requiere de la unión nacional. Hoy hemos visto a demasiadas personas en la calle, demasiado transporte informal que ha salido a trabajar como si nada. Hay que pedirles a las autoridades que muestren energía en hacer cumplir su decreto supremo, mañana no podemos repetir lo que hemos visto hoy”, finalizó.

Durante la crisis del El Niño costero, en el 2017, el gobierno lanzó la campaña "Una sola fuerza", a fin de brindar atención a los damnificados. (Foto: Archivo El Comercio)

“Se requiere un portavoz oficial”

El escritor y comunicador Gustavo Rodríguez consideró que en primer lugar el Gobierno debe nombrar a “un vocero oficial” que hable a nombre del Ejecutivo “día a día” de la cuarentena. “De tal manera que el presidente Vizcarra solo aparezca para los comunicados importantes”, agregó en declaraciones a este Diario.

Rodríguez también dijo que se debe aprovechar la penetración de los teléfonos inteligentes “en las zonas urbanas” para reforzar la plataforma digital que el gobierno ha lazando hace unos días sobre el Covid-19. Recomendó destinar un programa radial para “llegar a las zonas más aisladas” del Perú.

“En tercer lugar, algo no menor: aglomerar los esfuerzos bajo un solo concepto. Yo aprovecharía el exitoso ‘Una sola fuerza’ de tiempo atrás para rentabilizar lo ya existente”, subrayó.

Sobre el rol comunicacional que ha tenido el Gobierno en estos últimos días, Rodríguez opinó que a “nivel general ha actuado de manera acertada con las medidas”.

“Es injusto señalar demasiado con el dedo a quienes están trabajando sobre la marcha ante un adversario nunca antes enfrentado. Será en estas horas y días próximos cuando podremos señalar si está cometiendo más confusiones de las aceptables, teniendo, sobre todo, ejemplos de comunicación que están ejecutándose en países como España”, acotó.