El presidente de la República, Martín Vizcarra, aseguró que ninguno de los nueve detenidos de manera preliminar por las presuntas irregularidades en la contratación de Richard Cisneros, conocido como ‘Richard Swing’, en el Ministerio de Cultura, será hallado como responsable de algún acto ilícito. Por esto, señaló que hay un intento de querer “inflar” el caso para cuestionar su gestión.

“¿Por qué tal desproporción en el accionar del sistema de administración de justicia al cual respetamos? Podemos discrepar, pero respetamos. Hay una presión mediática, política para un tema así (de pequeño) hacerlo grande. Esto es el equivalente a la Interoceánica del presidente (Alejandro) Toledo. Aquí no hay nada ilegal. Se quiere inflar”, declaró en una entrevista al programa “Punto final” de Latina.

“(Ninguno de los detenidos) va a tener responsabilidad a mi juicio. Yo estoy viendo, no estoy investigando, y a mi juicio, considero absolutamente desproporcionado el trabajo que se está haciendo”, añadió.

Martín Vizcarra insistió en cuestionar que se haya detenido a nueve personas, incluyendo a la ex secretaria general del Despacho Presidencial, Mirian Morales, y su exasesor en Comunicaciones Óscar Vásquez.

“Han revisado el contrato y el contrato no es ilegal. Puede cuestionarse si es conveniente o no, puede ser, como todos los servidores públicos, si es eficiente o no. Primero fueron a ver y entiendo que no encuentran ilegalidad. Entonces están yendo a un seguro rubro de análisis, ver si está direccionado. Que verifiquen Me parece tan descabellado. Los medios de comunicación, los periodistas, me conocen. La gente que trabaja conmigo, ministros, asesores, profesionales, los viajes que hago”, indicó.

Martín Vizcarra aseguró que Richard Cisneros ingresó a Palacio de Gobierno en tres oportunidades, una vez para visitar a Máximo San Román durante la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski (PPK), y dos veces durante su mandato para visitar a Karem Roca y Mirian Morales, respectivamente. Explicó que hay correos que hablan de más reuniones porque hay veces que se dan autorizaciones de ingreso para reuniones que no se concretan.

En esa línea, reiteró no conocer a ‘Richard Swing’ y no haber recomendado en ningún momento que lo contraten en ningún ministerio.

“[¿Hay personas cercanas que se han tomado atribuciones a su nombre?] Es normal que quieran aprovechar, en algunos casos, de la cercanía, y otros de la inocencia. Si supiera todos los que se toman mi nombre. Constantemente tengo que aclarar, en Consejo de Ministros, que nadie va en nombre mío, a hacer algún trámite. Nadie. Si alguien quiere dar algún encargo, yo voy”, garantizó.

Calificó de “irrisorios” los pagos a Swing

Vizcarra aseguró que la detención preliminar de 9 exfuncionarios de su Gobierno por la contratación de Richard Cisneros, conocido como ‘Richard Swing’, ha generado más gastos que los servicios que están siendo investigados en el Ministerio de Cultura.

Pese a esto, aseguró estar dispuesto a responder ante el Ministerio Público y ser el primer interesado en que se aclaren las presuntas irregularidades.

“Ha habido una desproporción. Tal así que, ¿cuánto suma toda la contratación del señor Cisneros? ¿Cuánto se está (gastando ahora)? Se ha superado largamente en recursos humanos. Para la intervención del viernes, 10 fiscales, 100 policías. Ya se ha superado el gasto de lo que el señor Cisneros, corresponda o no el producto. Ya es irrisorio ante lo que ya se está invirtiendo. No quiero decir que no se investigue. Soy el primer interesado y me he ofrecido que no se espere al 29 de julio. Si antes la fiscalía quiere alguna aclaración, estoy a disposición”, garantizó en una entrevista a “Punto final” de Latina.

Martín Vizcarra añadió que no solo le genera “molestia” si no también le da “pena” porque con esta medida privativa de la libertad “se manchan honras”.

“Me genera no solo molestia, me da pena ver cómo se manchan honras. Estas 9 personas [detenidas] tienen familia, yo veo a las personas que han estado, el director del Gran Teatro Nacional, la jefa de RRHH del Ministerio de Cultura, no entiendo qué tienen que ver ellos. Que les priven de su libertad que es lo más preciado que tienen los seres humanos por la contratación de un servidor”, sostuvo.

Martín Vizcarra también cuestionó la investigación del Ministerio Público al comparar las presuntas irregularidades en el caso ‘Richard Swing’ con los casos de corrupción de mandatarios anteriores.

“El presidente (Alan García), que en paz descanse, tiene una serie de investigaciones. Una de las más importantes, no la única, es sobre problemas administrativos en los costos del tren eléctrico. Una obra de cientos de millones de soles. El presidente (Alejandro) Toledo está cuestionado, incluso con un pedido de extradición, porque hay adendas (y millonarias coimas)”, comentó.

“El presidente Ollanta (Humala) ahorita está en una investigación por el caso Gasoducto Sur Peruano [...] que primero se quería hacer como iniciativa privada por mil millones de dólares y al final se hizo por 7 mil millones de dólares. A Martín Vizcarra, ¿cuál es el tema por el cual se le investiga a él y su entorno? La contratación de un trabajador por terceros por montos de menor cuantía”, señaló.

Coordinaciones con Morales y Roca

El mandatario explicó que si se reunió con la exsecretaria general de Palacio de Gobierno Miriam Morales, su exasistente Karem Roca y su exasesor Óscar Vásquez para conversar sobre las visitas de Cisneros fue porque no recordaba cuándo habían ocurrido las mismas.

“Ahora [dicen] que es que conversamos. Obviamente tenemos que conversar, porque yo no recuerdo las veces que ha ido, yo no recuerdo, en absoluto [cuando se dieron las visitas de Cisneros] [...] ‘Oye, ¿vino el señor Cisneros? A ver, convoca a las personas. ¿Cuántas veces vino? Dos veces hemos dicho, ¿no?, oye pero se ha visto que hay correos, por qué hay esa contradicción. No, es que se autorizó, pero no ingresó’”, indicó.

El presidente Vizcarra ofreció su segunda entrevista en lo que va del estado de emergencia. La anterior fue a TV Perú el 29 de julio. (Video: Latina)

En otro momento, el mandatario lamentó que se le investigue a él y a su entorno por la contratación de un locador de servicios “por el monto de menor cuantía” cuando a sus antecesores se les está investigando por presuntos actos de corrupción que involucran “miles de millones de dólares”

