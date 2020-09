Conforme a los criterios de Saber más

Mientras algunos partidos políticos más identificados con la derecha o el centro realizan afiliaciones de última hora —el plazo vence el 30 de setiembre— y reman por su lado hacia las elecciones generales del 2021, entre organizaciones de izquierda también se da un panorama similar, que además incluye la conformación de coaliciones y algunos quiebres internos.

Hace una semana, el partido Juntos por el Perú (JP) anunció un acuerdo político con el Movimiento Nuevo Perú, que lidera la excongresista Verónika Mendoza. El Comercio ha podido conocer, sin embargo, que en el ínterin de esa coalición persiste una fractura en la primera agrupación, que es la que tiene la inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

JP y el acuerdo con Nuevo Perú

Sucede que el actual gerente de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial de Huaral, Roberto Sánchez Palomino, es oficialmente reconocido como presidente de JP ante el ROP. Y bajo su liderazgo es que se ha alcanzado el acuerdo con Nuevo Perú y también con otras organizaciones.

Ficha en Infogob de Roberto Sánchez

Una de estas es el Movimiento Político Mi Región, que encabeza Walter Aduviri, suspendido gobernador regional de Puno encarcelado por los disturbios del denominado ‘Aimarazo’ del 2011. Asimismo, se incluye a un movimiento etnocacerista que ha forjado el actual congresista de Unión por el Perú (UPP), Roberto Chavarría, quien se habría alejado del colectivo que lidera el encarcelado Antauro Humala, según fuentes allegadas a él, que confirmaron el acercamiento a JP.

El congresista de UPP, Roberto Chavarría, ha acercado a su movimiento etnonacionalista a Juntos por el Perú, mientras que desde este partido afirman que también hay un acuerdo con la organización política regional de Walter Aduviri. (Foto: Roberto Chavarría / Facebook / GEC)

“Reconocemos en él un talante democrático, una ascendencia popular. Y creemos que con su colectivo y la forma como avanza en diferentes cuencas amazónicas y movimientos del sur ayudará a fortalecer un proyecto democrático de la izquierda”, sostiene Sánchez sobre Chavarría.

Según adelantó Sánchez, Verónika Mendoza, hasta ahora la única precandidata presidencial de JP, se inscribió oficialmente en este partido junto a otros simpatizantes de Nuevo Perú. Como informó El Comercio, este fue un acuerdo previo de cara a la unión.

Otras fuentes alegan que Sánchez es voceado para integrar la plancha de la agrupación hacia Palacio.

Nuevo Perú, que lidera Verónika Mendoza, ya se había aliado a Juntos por el Perú para las elecciones 2020 al Congreso. Mendoza es la carta de dicho partido para los comicios presidenciales del 2021. (Foto: Caleb Mendoza / GEC)

La facción de Simon en JP toma otro camino

Sin embargo, un bloque más cercano al fundador del anteriormente conocido como Partido Humanista, Yehude Simon, busca adherirse a una alianza que han sellado los partidos Perú Libre y Democracia Directa, y que lleva el nombre Alianza Nueva Constitución.

Estos dos partidos con inscripción vigente acordaron en junio pasado conformar una alianza electoral no solo con miras a las elecciones del 2021, sino con el fin de promover un referéndum por una nueva Constitución Política, según comenta a este Diario Andrés Alcántara, presidente de Democracia Directa.

Pero en el documento que sella el pacto, aparecen también actuales militantes y dirigentes de Juntos por el Perú, aunque bajo el sello del Partido Humanista Peruano, como se le conocía antes. “Realmente es una facción de Juntos por el Perú, siguen inscritos en JP porque tienen la esperanza de recuperar su partido. Este contingente lo lidera Yehude Simon. Ellos van a proponer algunos cuadros para su postulación”, explica Vladimir Cerrón, secretario general de Democracia Directa.

Acuerdo tomado en junio para concretar la "Alianza Política Nueva Constitución". (Captura)

Acuerdo tomado en junio para concretar la "Alianza Política Nueva Constitución". (Captura)

Aunque Sánchez Palomino exclama que “aquí no hay facciones”, reconoce que “puntos de vista encontrados y desencontrados hay en todas las fuerzas”. “Nadie escapa del período dramático de crisis que estamos afrontando. Pero estamos seguros que se va a imponer la sensatez, la visión de país y una plataforma que permita poner en agenda la necesidad de la gente”, dice confiado.

Eso sí, se desmarca de Yehude Simon, quien actualmente cumple arresto domiciliario como parte de una investigación por el Caso Odebrecht. “En estos momentos, no tiene ninguna responsabilidad política ni legal en Juntos por el Perú”, sostiene.

“El fundador del partido es Yehude Simon. Tengo entendido, que la mayoría de bases están con él”, replica Andrés Alcántara, presidente de Democracia Directa. En todo caso, dice esperar a que JP tome la decisión para que, luego, la alianza se formalice de acuerdo a los plazos que establezca el cronograma electoral.

En tanto, fuentes del entorno de Yehude Simon confirman las tratativas con Perú Libre y Democracia Directa, y no descartan que —ante el conflicto interno— actuales afiliados a JP se sumen al porcentaje de invitados de la eventual lista de la alianza en caso quieran participar en los comicios congresales.

Asimismo, aseguran que Sánchez no ha tomado en cuenta a todas las bases de JP, que además tiene entre sus filas a miembros de Patria Roja. “Si ellos no corrigen, evidentemente vamos a hacer una campaña nacional e internacional para decir que nos están robando el partido […] Verónika [Mendoza] sabe perfectamente la historia, que se están apropiando de un partido que es del Partido Humanista”, advierten.

La alianza de Perú Libre y Democracia Directa

“La alianza ya es un hecho. La semana que viene debemos estar firmando los documentos estableciendo un reglamento”, afirma Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre. Añade que el nombre “Alianza Nueva Constitución” es definitivo y que se espera la definición de un símbolo.

El también exgobernador regional de Junín admite que no puede ser candidato porque pesa sobre él una pena de 4 años de prisión suspendida por un caso de corrupción, que incluye la inhabilitación para ejercer cargo público. Sin embargo, asevera que su partido ya tiene una carta a plantear en las elecciones internas de la alianza, una persona recientemente inscrita. “El 14 o 15 de octubre, ya debemos tener la plancha, hacerla pública”, agrega.

En tanto, también se ha forjado un acuerdo político con organizaciones políticas no inscritas. En los documentos respectivos, figura el nombre de Juan Noé Ataucusi Ospina, líder de la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal Perú (Aeminpu Perú), una facción disidente del el Frente Popular Agrícola FIA del Perú (Frepap), que actualmente tiene representación en el Congreso. Las tratativas datan de mayo.

Alcántara también señala que uno de los objetivos de la coalición es ingresar en diciembre al JNE un expediente para iniciar el camino al referéndum por la nueva Constitución, a fin de que la consulta se haga en las elecciones del 11 de abril.

La alianza de Democracia Directa y Perú Libre suma, además de a un sector de Juntos por el Perú, a representantes de otras organizaciones. Entre ellas, a Juan Ataucusi, que encabeza el Aeminpu Perú, una facción disidente del Frepap. (Captura)

La propuesta desde Perú Libre para el símbolo de la alianza con Democracia Directa. La imagen final se decidirá en base a un acuerdo. (Imagen: El Comercio)

Tensión en el Frente Amplio

El último miércoles, el excongresista y líder del Frente Amplio, Marco Arana, informó que su partido realizará este 26 y 27 de setiembre su “III Congreso Nacional Ordinario”, a fin de definir su estrategia política con miras a las elecciones y determinar si buscará alguna alianza electoral.

Por un lado, fuentes de este Diario indican que al interior de JP y Nuevo Perú hay voces que desean sumar al Frente Amplio. Por otro, desde un sector de esta última organización hay molestia con Arana.

El excongresista Hernando Cevallos explica que Arana ha convocado a un congreso sin previo acuerdo mayoritario de la Comisión Política actualmente reconocida del Frente Amplio. Es más, afirma que la mayoría de bases participará en otra convocatoria para un congreso del 29 y 30 de setiembre, anunciado hace dos meses.

“Seguramente, el señor Arana tendrá el temor de no ser el candidato [presidencial], no estará de acuerdo con promover la unidad dentro de las fuerzas de izquierda progresistas, tal vez no comparte la idea de que los militantes tomen la decisión, que conozcan el balance político y económico de la Comisión Política que sale”, cuestiona Cevallos, quien agrega que Arana encabezó un proceso “ilegal” en agosto para renovar dirigentes de la agrupación.

Tanto desde la alianza Democracia Directa - Perú Libre, como desde JP y el Frente Amplio, no se descarta la suma de otras organizaciones políticas con miras al 2021.

Desde un sector del Frente Amplio hay molestia con Marco Arana. (Foto: El Comercio)

El Partido Nacionalista se alista

El 10 de agosto, el Partido Nacionalista, que lidera el expresidente Ollanta Humala, emitió un pronunciamiento señalando: “El Partido Nacionalista Peruano, convoca a todas las fuerzas políticas, nacionalistas, progresistas y de izquierda, regionales y locales, organizaciones sociales, colectivos políticos y comunidades indígenas, para establecer acuerdos políticos para las Elecciones Generales 2021”.

¿En qué va esa convocatoria? “Estamos en proceso”, responde brevemente el excongresista y personero legal del partido, Santiago Gastañadui. Según ha adelantado, además de él, los exlegisladores Fredy Otárola, Julia Teves, Hugo Carrillo, Martín Rivas y Agustín Molina han presentado documentos internamente para ser precandidatos al Parlamento. También Alberto Otárola, abogado de Humala y exministro de Defensa.

Va finalizando la Conferencia "Retos y Perspectivas de los Jóvenes al Bicentenario - Políticas de Juventud en la Nueva Normalidad". @pknashi, @JuaJimenezMayor y @SantiagoGastana absuelven las preguntas sobre tecnología, salud mental, comunidad LGTB, falencias del gobierno actual. pic.twitter.com/arRMNbcykd — Juventud Nacionalista (@juvnacionalista) September 24, 2020

Sobre Ollanta Humala, Gastañadui manifiesta que “está muy activo en el partido desde que salió del gobierno”. Respecto de una eventual postulación a la presidencia del exmandatario, señala que es este quien tiene que decidirlo, pero que al momento no ha comunicado ninguna determinación.

En cuanto a Nadine Heredia, el exparlamentario explica que si bien es miembro del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido, “no está haciendo política, está retirada de partido”.

Por lo pronto, Humala Tasso cerró el último miércoles un evento virtual denominado “Retos y Perspectivas de los Jóvenes al Bicentenario”, en el que participó su ex primer ministro, Juan Jiménez Mayor.

VIDEO RECOMENDADO:

Presidente Vizcarra: "Las FF.AA. están al servicio del país y no de intereses partidarios"