El expresidente Martín Vizcarra - actual candidato al Congreso de la República por Somos Perú - aseguró este lunes que no tuvo conocimiento de las dosis extras de vacunas contra el coronavirus (COVID-19) de parte del laboratorio chino Sinopharm al Perú.

“El día de ayer, por los medios de comunicación, recién he tomado conocimiento de la existencia de otros lotes de vacunas experimentales. Nunca supe que habían más vacunas de las 12 mil dosis para voluntarios que se hablaron”, afirmó en un video difundido en sus redes sociales.

Agregó que nunca se le informó al respecto ni en alguna sesión del Consejo de Ministros ni tampoco con documentación.

“Nunca se me informó ni en Consejo de Ministros ni en reunión alguna ni con documentos, que existían más de las 12 mil vacunas que todos sabemos. ¿Les parece poco creíble? Pues es la verdad. Asimismo, nunca fui informado de la existencia de otros funcionarios públicos en mi gobierno que hayan participado en ello”, detalló.

Asimismo, reiteró que formó parte del ensayo clínico de la vacuna del laboratorio chino Sinopharm y esta vez señaló que, tras comentarle sus intenciones a su esposa Maribel Díaz y a su hermano mayor, también decidieron participar del proceso.

“Le comenté a mi esposa y a mi hermano mayor mi intención de participar de esta fase experimental y ellos decidieron también formar parte del mismo proceso. Así fue que el día 2 de octubre recibí la primera dosis donde se me entregó la cartilla de control del ensayo clínico que hoy es bueno mostrar [...] La misma cartilla fue entregada a las tres personas que hice mención”, contó.

“En esta cartilla dice claramente que formamos parte de un ensayo clínico porque a esa fecha la vacuna como tal no estaba autorizada ni certificada. Recuerden, la vacuna china de Sinopharm fue aprobada el 31 de diciembre del año pasado 2020. Fue una decisión personal asumir el riesgo para la salud que conllevaba la aplicación de una vacuna experimental”, agregó.

Martín Vizcarra aseguró que no ha mentido a la población y que quiso formar parte del ensayo clínico para “expresar después mi confianza en la vacuna que venían desarrollando y con esto garantizar que seamos uno de los primeros países donde llegue la vacuna”.

“Pido disculpas”

En otro momento, el expresidente dijo ser consciente de que debió informar a la población sobre su participación en el ensayo clínico y aseguró que se someterá a todas las investigaciones por este caso.

“Si bien mi decisión tuvo ese objetivo, soy ahora consciente que debí informar al país de ello, más aún en mi condición de jefe de Estado. Asumo como siempre lo que he hecho, asumo mi responsabilidad en ese sentido y, por el respeto que merecen los ciudadanos de mi país, pido disculpas sinceras a los peruanos y peruanas por no haber informado de ese hecho en ese momento”, dijo.

“Ustedes ya me conocen, aquí les digo, me someto a las investigaciones en aras de esclarecer esa situación, reafirmando que no he cometido delito alguno”, añadió.

