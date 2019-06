Martín Vizcarra se pone a disposición de investigación de fiscal de Moquegua

El presidente de la República, Martín Vizcarra, remitió un oficio al fiscal Walter Fredy Ríos Calisaya, del Segundo Despacho Especializado Anticorrupción, en el que se pone a disposición de las investigación que realiza a pesar de su inmunidad presidencial.

En el documento remitido el 24 de mayo por el mandatario y su abogado Álvaro Rubianes se señala que la fiscalía de Moquegua "conoce mejor que nadie el casi medio centenar de denuncias abiertas" contra él por su gestión como gobernador regional de la menciada región (2011-2014).

Precisamente, el ahora mandatario es investigado por la presunta comisión del delito como la administración pública en la modalidad de negociación incompatible en agravio del Gobierno Regional de Moquegua.

"[He asistido] a cuanta citación y/o diligencia se me ha requerido, para así, una a una, aclarar las dudas y demostrar mi absoluto apego a la ley durante mi gestión, razón por la cual se archivaron las investigaciones correspondientes", sostiene Martín Vizcarra.

En ese sentido, el jefe del Estado precisó que el pasado 26 de marzo obró un requerimiento en proceso de parte de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Moquegua "donde luego de un profundo análisis de las pruebas y elementos de convicción, [se] requiere el sobreseimiento de la causa por negociación incompatible y que se ordene el archivo definitivo".

"A pesar de lo expuesto, quiero ponerme a su disposición para que usted realice las investigaciones que considere pertinentes y estoy dispuesto a presentarme ante su despacho cuantas veces fuera necesario, a fin de demostrar una vez más mi correcta participación en la función pública", pide Martín Vizcarra.

"Hay un proceso en que un fiscal ha dicho que se reabra y por ahí dicen que no puede porque soy presidente. He mandado [...] un documento al fiscal para decirle que no considere que soy presidente. Que haga la investigación y no espere al 2021. Hágala ahora y si necesita mi manifestación, convóqueme e iré como ciudadano a hacer mi descargo", aseguró.

"Que haga la investigación y no espere al 2021. Hágala ahora y si necesita mi manifestación, convóqueme e iré como ciudadano a hacer mi descargo", remarcó.