El nombre Richard Cisneros Carballido o ‘Richard Swing’ ha saltado del espectáculo y los escándalos de la farándula a las informaciones de corte político. Un cuestionado y ya disuelto contrato con el Ministerio de Cultura por S/30.000 solo en abril –en medio de la pandemia del coronavirus (COVID-19) y por “actividades motivacionales” para el personal de dicha cartera– trajo consigo revelaciones sobre el vínculo del cantante con el citado sector, sino también con la campaña presidencial del partido Peruanos por el Kambio (hoy Contigo) en el 2016, con la que Pedro Pablo Kuczynski (PPK) llegó al poder siendo luego sucedido por el hoy mandatario Martín Vizcarra.

Cisneros registra un total de nueve pagos de la citada cartera por servicios brindados entre julio del 2018 y abril del 2020, por un total de S/175.400. Entre las labores realizadas figuran actividades motivacionales, organización y ejecución de eventos institucionales y promoción del uso de espacios culturales de la sede del ministerio.

Él, en tanto, suele realizar espectáculos de música criolla. Es más, trabajadores del ministerio aseguran haberlo visto en shows del ministerio por el Día de la Madre, Día de la Canción Criolla, Navidad o el propio aniversario institucional en el último año.

Pero las razones de la relación de ‘Richard Swing’ con el Estado tienen un antecedente que reconoció el propio presidente Martín Vizcarra el último lunes. “Como muchas personas del entorno de la campaña electoral, él colaboraba y participaba de ella. Y ahí seguramente esa relación ha permitido que también tenga una participación en algún nivel de Gobierno”, expresó el mandatario.

Vizcarra habla de “relación” y eso se puede prestar a muchas interpretaciones, como la de favores por apoyo electoral. El jefe de Estado, sin embargo, no ahondó en el asunto, ni realizó mayores aclaraciones sobre el tema.

Richard Swing durante uno de los mítines de cierre de campaña de PPK el 2016. (Foto: Richard Cisneros / Facebook)

Una campaña con algo de ‘swing’

Sucede que PPK tuvo como jefe de campaña inicial al excongresista Gilbert Violeta, mas en febrero del 2016 se supo que el hoy presidente Martín Vizcarra pasó a tener ese rol. ¿Pero cuándo y cómo apareció Richard Swing en dicho ambiente político?

Richard Cisneros en plena campaña posando junto al entonces candidato Pedro Pablo Kuczynski (Foto: Facebook Richard Cisneros)

El Comercio conversó con distintas fuentes ligadas a la campaña de PPK en el 2016, cuyas versiones sobre la aparición de Swing en el entorno de la plancha presidencial se confrontan, aunque coinciden en señalar que Cisneros fue quien, poco a poco y por insistencia propia, fue penetrando en alguno de los círculos que por entonces encabezaban la labor electoral del partido.

De parte del círculo más cercano al gobierno de Kuczynski, el señalamiento es que ‘Richard Swing’ llegó a la campaña ‘ppkausa’ hacia el final de la misma, cuando Martín Vizcarra la jefaturaba.

Uno de los participantes de la campaña asegura que fue el hoy mandatario Martín Vizcarra quien conocía a Richard Swing, no así otros connotados integrantes de Peruanos por el Kambio. Agrega que el entonces candidato a la primera vicepresidencia fue quien pidió que el artista participara porque había compuesto una canción para los mítines de cierre.

“Cuando se acercó al local de campaña –en la única vez que he tenido contacto periférico con él, ni siquiera conversé– fue hacia el cierre de la campaña. Y a través de un tercero, Martín Vizcarra solicitó que participara en los mítines de cierre en Arequipa, Cusco y Lima”, comenta la fuente.

Otra de las personas consultadas, que formó parte del Ejecutivo, asevera que aunque no conocía a Cisneros, sí lo veía en los mítines. Este último, incluso, compartió fotos en Facebook con Kuczynski y Mercedes Araoz durante un vuelo a Arequipa, para el cierre de la campaña presidencial.

Recuerda que se trataba de un hombre “pegajoso” y que si tiene alguna foto con él, debe ser parte de los tantos que se acercaban para tomarse una con los candidatos. Precisa, además, que se trataba de viajes en vuelos comerciales.

“Me comenzó a ‘stalckear’ [acosar] al teléfono cuando estaba en el Gobierno. Y lo bloqueé, porque la verdad no lo conocía. Siempre llamaba, que una obra social, que los niños. Me chocaba mucho. Lo bloqueé. Incluso comenzó a perseguir a personas cercanas a mí y les dije bloquéenlo porque no tiene nada que ver conmigo. Era incómoda la situación [...] Siempre había un momento en que, de repente aparecía, y quería una foto. Esas personas

incómodas. Uno de esos metiches. Malcriado, antipático. Después lo bloqueé”, apunta también la fuente consultada.

Otro excongresista y exministro consultado indica haber visto a Cisneros en el local central de campaña en San Isidro, aunque dice desconocer cómo llegó a esta. “Lo he visto mucho en Palacio. Con PPK y después con Vizcarra. Te saludaba y lo saludaba, pero no tenía idea de quién era. ¿Qué hacía en Palacio? No tengo la más mínima idea”, agrega.

De otro lado, uno de los integrantes del actual entorno del presidente Martín Vizcarra reconoce a este Diario que ‘Richard Swing’ participó de la campaña, pero no hacía “nada destacable”, sino que era “uno más de tanta gente que había”.

'Richard Swing' en una foto con el presidente Martín Vizcarra tras la juramentación del Gabinete de César Villanueva. (Foto: Richard Cisneros / Facebook)

“Estuvo en la campaña, pero no es de ningún círculo, amigo del presidente o algo por el estilo. Lamento que sea una persona tan desubicada. No es el único, hay varios que toman el nombre, que hablan, alardean”, comenta.

Asimismo, califica a ‘Swing’ como una persona que “fácilmente se hacía notar”, uno de los “paracaidistas” en campaña y “un personaje que trató por todos los medios de meterse, que consiguió lo que quería seguramente”.

El cantante compartió en sus redes sociales una foto, el 2 de abril del 2018, junto al presidente Martín Vizcarra. Aquel día juró el Gabinete que encabezó César Villanueva. La fuente consultada argumenta que Cisneros puede haber sido incluido en la lista de invitados a pedido de otras personas que también participaron en la campaña.

Cisneros también compartió imágenes de afiches promocionando uno de sus shows para el 27 de julio del 2016 en Lince, los cuales señalaban que Martín Vizcarra, entonces electo vicepresidente, era el invitado de honor. Fuentes del entorno del mandatario aseguran que este no acudió al evento.

'Richard Swing' y un llamativo afiche compartido en sus redes el 25 de julio del 2016. (Foto: Richard Cisneros / Facebook)

Responde Patricia Balbuena

El primer contrato de ‘Richard Swing’ con el Ministerio de Cultura data de julio del 2018 y responde a servicios para promover el uso de los espacios culturales de la sede institucional de dicha cartera. El segundo es de octubre del mismo año y tuvo como fin identificar actividades que permitan promover una cultura participativa utilizando los espacios culturales del local ministerial. Por cada servicio se le pagó S/21.000.

La entonces ministra del sector era Patricia Balbuena afirma a El Comercio que las órdenes de servicios no fueron por iniciativa de su despacho. Indica que supo de las contrataciones cuando estas ya se habían concretado.

“No tengo ningún tipo de vínculo previo ni posterior”, sostiene. Explica, además, que lo que se buscaba era identificar espacios de la sede ministerial a fin de abrirlos a favor de artistas y grupos musicales de clubes departamentales y regionales.

“Lo que conocido ya en el marco del proceso por una orden de servicio. He conversado con él una vez, recuerdo, y aproveché para precisarle la perspectiva de lo que estaba buscando”, añade Balbuena.

El más reciente contrato de ‘Swing’ se dio durante la actual gestión de la ministra Sonia Guillén. Se denominó “Servicio de ejecución de actividades motivacionales a través de conferencias virtuales para mejorar el rendimiento laboral personal y social de los servidores del Ministerio de Cultura”. El pago fue de S/30.000 por una labor que ha sido cuestionada por su pertinencia en medio de la emergencia por el COVID-19.

Fuentes de Palacio de Gobierno indicaron que, al momento, aún no había alguna decisión tomada respecto a Guillén, quien ha anunciado que ha puesto su cargo a disposición.

Así, queda por ver cuál es el ‘swing’ con el que el Gobierno termina por afrontar el presente cuestionamiento.

DATOS

-- En un comunicado institucional, el partido Contigo (antes Peruanos por el Kambio) señala que ‘Richard Swing’ no fue parte de ningún comité político, partidario o de prensa de la campaña del 2016. Asimismo, responsabiliza de la presencia del cantante a Martín Vizcarra y precisa que durante la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski, el artista no tuvo ningún vínculo administrativo con el Gobierno.

“El partido político Contigo rechaza las vinculaciones con el señor Richard Cisneros que el presidente Martín Vizcarra pretende, con sus declaraciones, deslizar”, concluye el comunicado.

-- A Richard Swing también se le ha visto en un evento conmemorativo a los 100 años de vida del líder histórico del Partido Popular Cristiano (PPC), Luis Bedoya Reyes.