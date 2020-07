El Caso Richard Swing ha destapado una caja de Pandora en el gobierno del presidente Martín Vizcarra, específicamente respecto a las contrataciones que tuvieron con el Estado personas de su entorno. Esta vez se trata de los contratos de la empresa familiar, del esposo y de los hermanos de la asistente presidencial Karem Roca Luque, que se firmaron durante la gestión de Vizcarra como presidente regional de Moquegua, los cuales ascienden a S/159.618,10.

Roca Luque fue asistente de Vizcarra en el Gobierno Regional de Moquegua (2011-2014) y durante su campaña a la vicepresidencia del Perú; trabajó con él cuando fue ministro de Transportes y Comunicaciones (2016-2017); lo acompañó durante su vicepresidencia bajo la modalidad de CAS; y en el 2018, vía una resolución, entró a laborar en Palacio de Gobierno.

Roca Luque, junto a su padre Máximo Alejandro Roca Vargas, fundó en el 2002 la empresa de vigilancia Los Héroes del Cenepa Servicios Múltiples. Según documentos de Registros Públicos obtenidos por El Comercio, la asistente presidencial fue subgerenta de dicha empresa hasta febrero del 2020.

A lo largo de los años, obtuvo diversos contratos. Entre ellos, según el portal del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace) y del Ministerio de Economía, figuran los que tuvo con la sede central del Gobierno Regional de Moquegua —por un monto de S/46.000—, entre el 2013 y 2014; es decir, durante la gestión de Vizcarra.

Durante esa misma gestión en Moquegua, también contrató con el gobierno regional su cónyuge Edgar Iván Zapata Yactayo, de profesión arquitecto. El monto fue de S/19.800.

Su hermano Danny Alejandro Roca Luque también fue contratado con el gobierno regional de esa época para temas administrativos por S/10.598,10.

Días atrás, América Televisión reveló que, posteriormente, cuando Karem Roca ya ocupaba el cargo de secretaria de Palacio de Gobierno, su hermano Danny también contrató con los ministerios de Vivienda (Cofopri) y Trabajo, por S/60.820. Mientras que su hermana Odaliz Roca, psicóloga de profesión, en el 2019 tuvo contratos con Essalud por S/11.500.

Nunca usó su cargo

El Comercio se comunicó con Karem Roca, quien negó que su familia se haya beneficiado o haya sido favorecida por su cercanía con el presidente. “Nunca le he pedido al señor [Vizcarra] que me ayude para algún trabajo para mis hermanos”, dijo.

Sobre la empresa Los Héroes del Cenepa Servicios Múltiples, aseveró que en el 2018 le entregó una carta-poder a su padre, pues querían venderla, pero no encontraron compradores y dijo que no participó en la toma de decisiones. Confirmó que los documentos en los que renunció al cargo fueron entregados a la Sunarp este año.

“La empresa es moqueguana, yo he sido ajena a lo que hizo mi papá, pero él siempre ha postulado y ganado […] Yo siempre voy a decir la verdad, pero ¿por el hecho de trabajar con el señor Vizcarra soy culpable? Yo no me corro, no voy a renunciar, no he cometido nada ilícito”, aseguró.

Le solicitamos poder conversar con sus hermanos y su padre, pero indicó que la posición de la familia es una sola: “No hemos cometido nada ilícito”. Zapata Yactayo dijo a América Noticias que era un profesional con amplia experiencia y que no se valió de nadie.

Fuentes de la presidencia indicaron a este Diario que ni Palacio ni el mandatario se iban a pronunciar sobre el tema.