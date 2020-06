El empresario Máximo San Román, exasesor ad honorem del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, será interrogado este miércoles en la Comisión de Fiscalización debido a que Richard Cisneros – conocido como ‘Richard Swing’– mencionó que su primer ingreso a Palacio de Gobierno fue a través de él. Aunque San Román ha negado conocerlo, hoy dijo que sí pudo haberlo recibido.

“Creo que sí he conversado con él, definitivamente, pero no me ofreció nada trascendente porque no es mi campo ni la función que cumplía en ese momento en Palacio de Gobierno”, dijo San Román a El Comercio.

Comentó que en un primer momento negó haber tenido algún contacto con Cisneros porque él no llevó a Cisneros al partido político Peruanos Por el Kambio (PPK). “La razón de mi negación es cuando dicen que yo lo llevé en las filas de Peruanos Por el Kambio. No lo conocía ni identificaba para nada. Eso es lo que he querido decir”. Pero, reconoció que pudo haberlo recibido porque “tenía las puertas abiertas” en su despacho.

“No recuerdo. He recibido a todo el mundo, yo tenía las puertas abiertas para poder recibir. Habían personas que se presentaban en la puerta de Desamparados preguntando por mí, hacía la consulta sobre qué quiere, consultar, aportar. He recibido a todo mundo: gobernadores, ministros, alcaldes. No puedo recordar qué razón [fue que llevó a Cisneros]”, comentó San Román.

Sin embargo, quiso aclarar que si la visita hubiese sido por una razón importante esta tendría que haber sido canalizada. Según San Román, esto no ocurrió. “Seguro que cuando estuve en la oficina de Palacio de Gobierno pidió una cita conmigo y lo he recibido. Eso es verdad. Me habrá hablado de sus proyectos, pero como escucho a todo el mundo, también lo escuché a él”, finalizó.

Este miércoles, Perú 21 informó que mediante un email del 19 de diciembre del 2017 San Román accedió a recibir a Richard Cisneros a Palacio de Gobierno. Sin embargo, el empresario respondió no recordar las razones de la visita. “No lo conocía en absoluto, ratifico eso”, dijo a El Comercio.

San Román estuvo como asesor ad honorem en Presidencia hasta diciembre del 2017.

El empresario es uno de los invitados a la Comisión de Fiscalización debido a que Richard Cisneros lo señaló como la persona que lo citó, por primera vez, en Palacio de Gobierno.

“La primera vez que voy a Palacio de Gobierno fue para acudir a un llamado del ingeniero [Máximo] San Román, asesor del presidente Pedro Pablo Kuczynski. No recuerdo si fue uno o dos días antes de la primera moción de vacancia en su contra”, dijo Cisneros el pasado viernes.

Además, mencionó que San Román lo convocó porque “conoce de mis aptitudes de marketing político para tratar de ayudar al presidente en desarrollar una asesoría, consultoría, que fue ad honorem y desarrollé en vivo y en directo”. Aunque no ahondó en qué tipo de asesoría habría hecho, comentó que grabó un audio porque el entonces presidente no estaba disponible en ese momento.

Sobre esta declaración, San Román respondió que él no tenía contacto con temas culturales, sino productivos y de pequeños empresarios.