Mercedes Araoz: 10 hitos que marcan su distanciamiento de Palacio de Gobierno

Durante las últimas cuatro semanas, la relación de Mercedes Araoz con el gobierno ha pasado de momentos esporádicos de tensión a prácticamente un fuerte distanciamiento, sin señales de reconciliación. La misma vicepresidenta ha reconocido que desde que renunció a la bancada oficialista no ha tenido comunicación con el mandatario Martín Vizcarra.

Y durante un encuentro de partidos y políticos cristiano, ha dicho que defenderá la democracia, en un contexto donde su principal diferencia con Martín Vizcarra es su oposición al proyecto que propone adelantar las elecciones generales al 2020.

A continuación los 10 hitos que marcaron el distanciamiento de la vicepresidenta de Palacio de Gobierno:

1. Le pidió a Vizcarra renunciar (11/05/2018)

Durante la crisis de marzo de 2018, que terminó con la renuncia de PPK, Mercedes Araoz consideró que si el Parlamento, dominado por Fuerza Popular, vacaba a Kuczynski “continuar en el gobierno sería volverme títere de un modelo de gestión que a mí no me gustaría”. “Porque, después de la vacancia, olvídate de la fiscalía, del Tribunal Constitucional, de la libertad de prensa y de todas las demás cosas”, agregó en una entrevista a El Comercio.

Dos meses después, en ATV Noticias, el presidente Vizcarra confirmó que la vicepresidenta le solicitó que renuncie.

"Claro que sí, [Araoz me dijo] que renuncie. En este punto sí había discrepancias", sostuvo.

2. “El vacador no puede ser primer ministro” (27/05/2018)

La congresista Mercedes Araoz también tuvo fuertes discrepancias con César Villanueva, el primer jefe de Gabinete Ministerial de Vizcarra. La oficialista opinó que “el vacador” de PPK no podía ser el presidente del Consejo de Ministros.

“Sigo pensando –es mi modo de ver las cosas, lo lamento– que el vacador no puede ser presidente del Consejo de Ministros. Evidentemente, yo voy a seguir colaborando con el presidente Vizcarra en bien del país. Pero tengo mi punto de vista, no creo que él pueda ser alguien que represente la posibilidad de una reconciliación adecuada”, subrayó a este Diario.

Villanueva fue el parlamentario que coordinó con las bancadas de la oposición la presentación del segundo pedido de vacancia contra Kuczynski en marzo de 2018. Incluso, acudió de madrugada al local de Fuerza Popular en la avenida Paseo Colón, en el Centro de Lima, para reunir las firmas de sus integrantes.

El entonces primer ministro evitó ingresar a una polémica con la vicepresidenta.

“Nosotros tenemos una relación cordial, la seguiremos teniendo con la bancada de PPK. Estas opiniones o cualquier otra que venga, para nosotros no corta ningún tipo de relación”, refirió en el programa “Agenda Política”, de Canal N.

3. Incumplir plazo, no significa negación de confianza (16/07/2019)

A mediados de julio, Araoz Fernández consideró que si el Congreso no cumple con el plazo- hasta el 25 de julio- para aprobar los seis proyectos de la reforma política no necesariamente esto podía ser considerado como una negativa de la confianza que el pleno le otorgó al jefe del Gabinete, Salvador del Solar, a inicios de junio último.

“[¿Se podría tomar como negativa de confianza?] No creo, porque no está constitucionalmente escrito en la Constitución. [El Congreso] Da la confianza sí o no, ahora él [Martín Vizcarra] podría plantear otra confianza, pero yo creo que el presidente no está buscando eso. El presidente está buscando tener pronto para cumplir con los procesos electorales que vendrían para el 2021”, manifestó la también legisladora a la prensa.

4. “El pueblo nos eligió para llegar al 2021" (31/07/2019)

Después del último mensaje a la Nación del presidente Vizcarra, en el que anunció una propuesta para adelantar un año las elecciones, Mercedes Araoz guardó silencio. En una entrevista con este Diario, la vicepresidenta dijo que ella se enteró de esta iniciativa en el pleno y se mostró en contra de que se recorte el mandato del Ejecutivo y el Parlamento.

“Mi lectura es que somos corresponsables de la crisis política, no es un tema solamente del Congreso como tampoco es solo del Ejecutivo, como algunos lo están diciendo. El último año ha sido tenso y difícil y ni el Ejecutivo ni el Legislativo han estado a la altura para encontrar un espacio de diálogo. […] Hemos utilizado de manera frívola dos instrumentos constitucionales: uno que es la vacancia presidencial y el otro que es la cuestión de confianza”, subrayó.

Evitó afirmar si renunciaría al cargo en un eventual escenario de vacancia presidencial.

“Vamos a ver el momento, yo espero que no se dé la vacancia y que podamos culminar el proceso como nos lo mandó el pueblo, el pueblo nos eligió para llegar al 2021, tanto al Ejecutivo como Legislativo”, acotó.

5. “Me es difícil volver a tener confianza” en el presidente (04/08/2019)

La exjefa del Gabinete Ministerial afirmó, unos días después, que le será “difícil” volver a tener confianza en el presidente Martín Vizcarra, quien, según agregó, le ofreció disculpas en una reunión que tuvieron a fines de julio por no haberle informado sobre el proyecto para adelantar las elecciones generales.

“Me es difícil volver a tener confianza [en el presidente], la verdad me es difícil, trataré de ver cómo resolver este tema y conversar. Yo se lo he dicho, no le he mentido y le he dicho 'aquí ha habido un momento difícil en la relación de confianza porque no has confiando en mí, qué significa esto’”, manifestó.

Mercedes Araoz consideró, en aquella oportunidad, que existe una “ruptura” en la relación con el mandatario.

“Esta es una ruptura muy dolorosa para mí, porque ha habido un momento en el que siento ‘no has confiado en mí y yo no confío tampoco [en Vizcarra], es evidente”, agregó.

6. El retroceso en la seguridad jurídica (14/08/2019)

Después de que el Consejo de Minería decidió suspender la licencia de construcción que le otorgo a la empresa Southern Copper Perú para el proyecto minero Tía María, la vicepresidenta Mercedes Araoz expresó su preocupación, en el sentido, de que este hecho afecte la seguridad jurídica en el Perú.

"No conozco los detalles [de la decisión para la suspensión] pero sí me preocupa que el Perú retroceda en lo que es la seguridad jurídica, que es uno de los elementos centrales en el país", manifestó en declaraciones al diario “Gestión”.

7. La renuncia a la bancada oficialista (15/08/2019)

Mercedes Araoz y los también congresistas Carlos Bruce y Ana María Choquehuanca renunciaron a Peruanos por el Kambio (PpK) argumentando “el quiebre de la democracia interna” en la bancada oficialista. A través de un comunicado conjunto, los tres parlamentarios indicaron que los portavoces del bloque emitieron pronunciamiento como colectivo sin la aprobación de todos sus integrantes.

"Toman el nombre de la bancada para emitir sus opiniones personales”, refirieron.

Tres congresistas @ChoquehuancaAna @Carlos_Bruce y yo, hemos tomado la decisión de renunciar irrevocablemente a @PPKbancada Las razones en el comunicado que hemos firmado los tres. pic.twitter.com/AhxvcTCsQw — Mercedes Aráoz (@MecheAF) August 15, 2019

En el programa “2019” de Canal N, Araoz Fernández dijo que ella continuaría apoyando al gobierno.

"Estas personas [los que se quedan en la bancada] no están siguiendo ni siquiera el proyecto político y se fueron sumando maltratos. No creo que mi renuncia a la bancada sea un golpe a Vizcarra porque yo voy a seguir colaborando con él. Siempre han dicho que no tiene bancada y puede trabajar", subrayó.

8. Los “golpes de bajos” de Salvador del Solar (19/08/2019)

La vicepresidenta calificó como “bajo” el comentario que hizo el jefe del Gabinete Ministerial, Salvador del Solar, luego de que ella renunciara a la bancada de Peruanos por el Kambio.

"Han habido frases que se han pronunciado en los últimos días que, la verdad, han sido golpes bajos. Pero bueno yo los perdono porque me parece que pueden ser errores de las personas", sostuvo en "Panorama".

Mercedes Araoz dijo que le parecieron “desagradables” las palabras de Del Solar. “Yo no le digo al premier cuándo va a renunciar. Esa es una oportunidad que es una decisión frente a problemas que teníamos dentro de la bancada y yo creo que hace rato que estábamos manifestando nuestra postura", remarcó.

Del Solar, dos días antes, había cuestionado las renuncias a Araoz, Bruce y Choquehuanca al oficialismo, porque estas se produjeran en un contexto en el cual un sector de la oposición “está buscando desestabilizar” al gobierno.

“Hay una serie de señales en el contexto que hablan de una beligerancia. Y hay un congresista, [Mauricio] Mulder que está hablando de vacancia [contra el presidente Martín Vizcarra], hay un contexto en el cual se está buscando desestabilizar a nuestra política y es lamentable que en ese contexto en particular haya una renuncia”, refirió.

Del Solar indicó que le llama “mucho la atención” que el alejamiento de la también vicepresidenta de la República del oficialismo se haya dado “ahora y no antes”.

"La vicepresidenta sabe lo valorada que es, especialmente por su capacidad en el ámbito económico y sabe que estuvimos trabajando al interior de la bancada, en coordinación, para que fuera ella quien pudiera estar a la cabeza de la Comisión de Economía. Tiene la experiencia, tiene los pergaminos [...] ¿Qué hubiera pasado si la vicepresidenta estaba en la Comisión de Economía? ¿Habría renunciado a la bancada por elementos antidemocráticos? Me parece que no", manifestó en RPP Noticias.

9. Palacio de Gobierno despidió a su asesor (19/08/2019)

La vicepresidenta de la República, Mercedes Araoz, denunció que el periodista Carlos Paredes, asesor de su oficina en Palacio de Gobierno, fue despedido “sin justificación” un día después de su alejamiento de la bancada de Peruanos por el Kambio.

“El viernes ha ocurrido eventos que yo nunca me hubiera esperado, el despido intempestivo y no justificado de mi asesor de prensa, el hostigamiento a mi secretaria y han sacado a dos muchachos, me dejan sin personal. Éramos tres personas más dos soldaditos, que son de la Casa Militar, uno va a tener que dejar de estudiar, porque los han mandado de vuelta al cuartel”, manifestó en “Panorama”.

“[Ha sido] un despido arbitrario, lo que significa no cumplir contratos y esa [también] es una señal de inseguridad jurídica”, agregó.

La exprimera ministra dijo que espera que el despido de Paredes se deba a “un voluntarioso” y no a una disposición del presidente Martín Vizcarra.

Araoz Fernández ha solicitado, a través de un memorándum, que la Subsecretaría General del Despacho Presidencial, a cargo de María Sara Aguirre Pajuelo, le precise los motivos por los cuales procedió a retirar a Paredes de su oficina.

“Sus servicios profesionales resultan importantes para el desarrollo de la oficina de la Vicepresidencia de la República, no existiendo por ello causal alguna de incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato”, refiere el documento, al que tuvo acceso El Comercio.

10. “Voy a defender la democracia en mi país” (24/08/2019)

La vicepresidenta de la República, Mercedes Araoz, se presentó la noche del último sábado en la clausura del seminario internacional “Políticos cristiano frente a los desafíos globales”, que se realizó en un hotel de Miraflores. Ahí, la también congresista afirmó, durante su discurso, que ella defenderá la democracia en el Perú.

Araoz Fernández consideró que cualquier tipo de autoritarismo o de populismo “por muy popular que sea” les hace daño a los países de América Latina.

“Lo hemos vivido en nuestro país en los noventa, ciertamente se cerró el Congreso y fue muy popular, 90% de aceptación. ¿Pero qué fue lo que sucedió después? Vivimos la peor dictadora que pudimos vivir en años después de los setenta, una dictadura donde hubo muerte, donde no se respetó a los políticos, donde el Poder Judicial y el Ministerio Público estaban totalmente tomados y la prensa comprada”, dijo en referencia al decenio de Alberto Fujimori.

La exprimera ministra subrayó que el Perú no quiere repetir esa historia.

“Creemos que todos los pueblos de América Latina no merecen tener al Perú metido en eso y es desde ahí que voy a defender la democracia en mi país y sé que muchos de los que están aquí presentes lo van a hacer, porque conozco a mis compañeros que están aquí, de diferentes bancadas que son demócratas y creen en la democracia. Entonces, ese es nuestro compromiso, defenderemos la democracia siempre”, remarcó.

Araoz Fernández consideró que cualquier tipo de autoritarismo o de populismo “por muy popular que sea” les hace daño a los países de América Latina. (Foto y audio: El Comercio)

También consideró que todo políticos que se diga demócrata debe respetar las reglas de la Constitución.