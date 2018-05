La vicepresidenta de la República, Mercedes Araoz, dijo que ella no conoce al ex gerente de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) Fredy Aragón ni al congresista de Fuerza Popular Moisés Mamani, luego de que se difundiera un audio en el que es mencionada por ambos.

En la grabación, difundida por el diario “Correo”, Aragón le dice a Mamani que Araoz estuvo de acuerdo con que este último maneje el Proyecto Especial Lago Titicaca (PELT). “Esos son gente de palabra (sic). Ahorita estoy saliendo, después del almuerzo, y ya lo han coordinado. Incluso, la misma Meche ha dicho: ‘Fredy, ya va’ (el proyecto PELT). Entonces, de ti nomás depende, hermano”, se le escucha decir al ex funcionario de la Sucamec.

En conferencia de prensa, la ex jefa del Gabinete Ministerial dijo que nunca estuvo enterada de estas conversaciones.

“Yo no sabía ni estaba enterada de estas acciones, nunca han tenido una reunión conmigo ni mucho menos. Aparentemente, este señor Mamani reclama que no tuvo una reunión conmigo, porque si hubiera habido un pedido de esa naturaleza [manejar un proyecto] en mi caso lo hubiera denunciado inmediatamente”, subrayó.

Mercedes Araoz reiteró que no conoce ni a Aragón ni a Mamani.

“Yo no lo conozco a Aragón, nunca he conversado con él así como jamás he conversado con el señor Mamani”, refirió.

La también congresista de Peruanos por el Kambio adelantó que evaluará con sus abogados denunciar por difamación a estas dos personas por haber usado su nombre sin su autorización y para decir falsedades.

Mercedes Araoz, además, consideró que el Parlamento no puede abrirle una investigación o formular una acusación constitucional en contra en base a los dichos de Aragón y Mamani.

Para finalizar, la legisladora dijo que la bancada de PPK “está en desacuerdo” con el informe que pide la destitución de los congresistas Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel, porque no refleja una buena investigación.

Cabe recordar que Mercedes Aráoz también es mencionada por el congresista no agrupado Guillermo Bocángel en otra conversación con Moisés Mamani, Kenji Fujimori y el asesor de este, Alexei Toledo.