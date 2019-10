Mercedes Cabanillas se pregunta qué diría y qué haría el líder histórico del Partido Aprista, Víctor Raúl Haya de la Torre, ante los recientes cuestionamientos contra miembros del partido. “Decir que no nos afecta sería mentir”, expresa.

— A la luz de lo que se ha conocido hasta ahora, ¿usted cree en la inocencia de Luciana León?

Bueno, en ese tema de culpabilidad o inocencia, en mi caso no tengo ninguna documentación, que entiendo existe por lo dicho por el fiscal. Sería algo irresponsable de mi parte señalar una u otra posición al respecto. Lo más cauto es esperar que se desarrolle de una manera imparcial el proceso de investigación y corroboración de todo lo que se ha señalado, que es bastante delicado.

— ¿Qué corresponda que haga el partido frente a este caso?

Lo que sí creo es que el partido, como es siempre su costumbre, tendrá que fijar una posición al respecto. Lo usual es que cuando hay un compañero en una situación de esta naturaleza el partido da una suerte de licencia hasta que concluya el proceso. Eso es lo que corresponde y es el antecedente y la práctica del partido, que es una institución que está por encima de todos. Es una institución de 99 años que tiene que preservarse.

— ¿Usted espera entonces que se le suspenda su militancia?

No es el único caso, hay otros casitos. Entonces, no es lo que yo quiera o deje de querer, sino qué es lo que se usa en la institución, es lo que se acostumbra y es lo más sano ¿no? porque también sería injusto tomar decisiones drásticas cuando no tenemos los informes del caso.

Luciana León señaló anoche tras el allanamiento a su departamento que si bien conocía al cabecilla de los Intocables ediles, eso no significaba que fuera miembro de esta organización criminal. (Foto El Comercio] Hugo Pérez (nombre del dueño)

— Lo que se sabe es que no ha sido uno ni dos, sino seis los colaboradores eficaces que aseguran que Luciana León recibió entre 15 mil y 20 mil al mes, y hasta 100 mil soles, de parte del sindicado cabecilla de los Intocables Ediles que operaba en La Victoria, a cambio de conseguir recursos para proyectos ante el MEF. ¿Le preocupa esa información?

Sí por supuesto, a todos nos preocupa, el único tema aquí es que también, por otro lado, ha habido tanta ligereza en el tema de los colaboradores eficaces, que han jugado más a buscar una salida a domicilio y cuando se corrobora a veces no hay nada.

— ¿Lo dice por el señor Luis Nava?

Exactamente, ese caso y el de [Miguel] Atala, dejan mucho que desear. Entonces se dedican a generar una serie de acusaciones y a la hora de corroborarlas, de comprobarlas, como el caso de Atala que van seis meses y no hay nada, entonces ya hay que exigirles que sustenten con hechos ¿no? sino están gozando de vacaciones gratuitas. Hay que decirle a las autoridades del Ministerio Público más bien que tengan toda la imparcialidad del caso, que se olviden de antipatías, simpatías y que trabajen en un debido proceso, garantizando un debido proceso y sin vulnerar derechos.

— El caso de Luciana León, sumado a las revelaciones de Luis Nava sobre la entrega de dinero de Odebrecht a Alan García sin duda van a afectar la eventual participación del Apra en las elecciones de 2020...

Por supuesto, uno fue el escenario antes y otro es el escenario después de estos dos casos. Usted nos ha visto a todos con un entusiasmo tremendo para una participación que corresponde a un partido que es escuela con un gran maestro que ha sido Víctor Raúl Haya de la Torre. ¿Qué diría o qué haría él si estuviera vivo? Decirle que no afecta sería mentirle, afecta pero no podemos quedarnos en la afectación, felizmente tenemos un congreso este fin de semana, que es la máxima autoridad de la institución y tenemos que tomar una posición.

— ¿Usted está entre quienes creen que deben postular el 2020?

Nosotros estábamos muy entusiasmados en presentar a una serie de jóvenes que tenemos, profesionales muy calificados, pero imagínese usted, ahora es bueno reflexionar este tema. Si fuera que no se presente el partido, estaríamos perjudicando a tantos muchachos que no tienen culpa de nada sino que están iniciando una carrera política de renovación que tanto necesita el partido ¿no? pero renovación con honestidad.

— Porque también podrían perder la inscripción de no superar la valla electoral.

De perder la inscripción iríamos a recolectar firmas [en julio pasado el Congreso aprobó eliminar este requisito]. Nosotros tenemos un entusiasmo y una fe que podríamos superar estas dificultades, no dejan de hacer daño, de mellar, porque la gente hace sus propias especulaciones, hasta que esto se esclarezca ya hundieron a mucha gente, por eso el Ministerio Público debe actuar rápida y eficientemente y con justicia.

— ¿Los legisladores apristas del Congreso disuelto deben volver a postular el 2020?

No porque aplica la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata, eso les esta afectando. También da que pensar que el JNE no se manifieste y si no lo hace queda la duda si pueden o no postular para completar este periodo.

— ¿En todo caso por haber sido parte de un Parlamento tan cuestionado, ellos deberían dar un paso al costado y así darle oportunidad a los jóvenes?

Los jóvenes de todas maneras porque en nuestra tesis de postulación el porcentaje más alto era para jóvenes hombre y mujeres, aplicando inclusive la alternancia. Nosotros estamos en esa línea pero no le puedo negar que ha sido una remezón este tema, que no lo vamos a tapar con un dedo, no se podría y no es lo adecuado.

— Por eso le decía si sería lo más saludable que no postulen...

Los que han sido buenos congresistas [sí], usted podrá discrepar de repente de Mauricio Mulder, de Jorge del Castillo o de toda la Célula Parlamentaria Aprista, que eran cinco, pero no se negará que eran los mejores parlamentarios junto con otros como Víctor Andrés García Belaunde o Juan Sheput, no podemos castigar a todo el Congreso.

— ¿Del Castillo, Mulder y Velásquez Quesquén han manifestado al interior del partido su intención de postular el 2020?

No, no, nadie ha dicho nada en el partido en ese sentido con absoluta verdad. Todos mas bien están preocupados en cómo estructurar una importante lista representativa, que permita que [postulen] los valores jóvenes que tenemos. Pero me apena que haya un panorama muy difícil para el APRA y que ellos no tienen culpa, pero van a salir afectados porque obviamente la perspectiva se complica.

— ¿Luciana León sí debería abstenerse de intentar una reelección?

Por supuesto, no creo que...además antes de esta situación yo la había escuchado decir que no estaba interesada en postular en esta elección pequeña ni tampoco el 2021 por un tema de familia.