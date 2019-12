El candidato al Congreso por el Partido Aprista, Mijael Garrido Lecca, se pronunció luego de que el Ministerio de Defensa (Mindef) aclarara que solo es teniente de reserva del Ejército del Perú, un cargo que está por debajo del grado de capitán, puesto que había afirmado tener en una conferencia pública el pasado 28 de mayo.

Garrido Lecca dice que “la suma de una serie de hechos bastante contundentes me llevó a generar convicción de que el ascenso se daría; no se dio”. En ese contexto, dijo que “fue un error, del que me arrepiento”.

“...En la fecha de las declaraciones (en las que dijo que era Capitán), la suma de una serie de hechos bastante contundentes me llevó a generar convicción de que el ascenso se daría; no se dio. Me equivoqué al dar por hecho algo que, por certeza que yo tuviese, no había sido formalizado. Fue un error, del que me arrepiento y así se lo hice saber al Comandante General del Ejército, al Jefe del Comando Conjunto y al Jefe del Comando de Movilización y Reserva del Ejército, Moisés Chávez Farfán, en su momento, quien firmó el documento en respuesta a la persona que preguntó sobre el asunto”, escribió en su cuenta de Facebook.

Cabe recordar que el Ministerio de Defensa envió un documento a la periodista Laura Grados en el que explicaba que las declaraciones de Garrido Lecca vertidas en una universidad privada no eran exactas pues, además no tener el cargo que decía ostentar, no había sido ascendido por “acciones distinguidas” ni había comandado un “pelotón de inteligencia en el Vraem”.

“Con respecto al Vraem, ya me fui de boca una vez y creo que ha sido suficiente. He participado en varias actividades multisectoriales en el Vraem. Ninguna como periodista, eso sí”, explicó sobre este tema en la misma publicación.

Además, el 22 de noviembre el ministro de Defensa, Walter Martos, anunció que el Ejército está tomando las medidas que corresponden de acuerdo al reglamento interno, en relación a Mijael Garrido Lecca, quien afirmó que tiene el grado de capitán de dicha institución y que fue condecorado por acciones distinguidas.

“El Ejército ya está realizando un proceso basándose específicamente en la normatividad disciplinaria para ver este tema, pero nosotros somos muy respetuosos de los oficiales de reserva”, afirmó el ministro en aquella oportunidad.

Walter Martos precisó que Garrido Lecca sí es "un oficial de reserva del Ejército que ha seguido un curso y se ha graduado como lo indica la norma”. Añadió que se trata de una persona “que contribuye a muchas actividades que realiza el comando conjunto”.

“Por supuesto que hay sanciones que especifica la norma cuando hay comportamientos que no se apegan al reglamento que especifica el Ejército para el comportamiento de oficiales de reserva, eso ya lo está viendo el Ejército y tomará las medidas que corresponden para este caso”, detalló el ministro.