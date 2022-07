El ministro de Justicia, Félix Chero aseguró que va a tomar cartas en el asunto sobre los nueve funcionarios despedidos en la Procuraduría General del Estado, que dirige María Caruajulca.

El miembro del Gabinete Ministerial indicó que va a conversar sobre el tema con el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, y con el jefe de Estado, Pedro Castillo.

“Me preocupa los actos que se están haciendo públicos en la Procuraduría y voy a tomar cartas en el asunto de manera inmediata. He solicitado una reunión con el premier para tratar este tema en el Consejo de Ministros y seguro me estaré reuniendo con el presidente de la República para tratar este tema”, señaló en diálogo con Canal N.

Los despidos se realizaron en la entidad estatal, luego de que se difundiera que la procuradora general del Estado no formuló ninguna pregunta en el interrogatorio fiscal al que se sometió Castillo Terrones el 17 de junio.

En otro momento, también se refirió al pedido del Congreso para citarlo debido a la inacción de Caruajulca en el mencionado interrogatorio al presidente de la República.

“Yo no tengo la posibilidad de sugerirle a la procuradora cual es su rol y función porque es una responsabilidad que está establecida en la ley. Solo a la señora procuradora general de la República se ha entrevistado conmigo para hacer su presentación cuando yo asumí el cargo, luego no me he reunido con ella porque tiene libertad de actuación”, manifestó.