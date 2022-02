Conforme a los criterios de Saber más

La capacidad e idoneidad de los ministros designados por el presidente Pedro Castillo no solo se cuestiona en base a una percepción, sino a hechos ocurridos y puestos por escrito. Tal es el caso del ahora ministro de Justicia Ángel Yldefonso Narro, quien fue denunciado ante el Ministerio de Justicia por negligencia en su desempeño como procurador del Gobierno Regional de Áncash entre mayo del 2017 y junio del 2018.

Pese a que Yldefonso Narro no lo consigna en su hoja de vida, su paso por la Procuraduría del Gobierno Regional de Áncash quedó registrada en la Resolución Ejecutiva Regional 0155-2017-GRA-GR/p del 12 de mayo del 2017 que lo puso a cargo de dicha oficina, según documentos obtenidos por El Comercio.

Desde entonces, la defensa legal del Gobierno Regional se convirtió en una andanada de casos perdidos. Tras una revisión de los expedientes, se determinó que en más de 70 casos el entonces procurador Yldefonso Narro no había cumplido con sus funciones.

Resolucion Ejecutiva del GORE Anchash que nombra procurador al hoy ministro Angel Yldefonso Narro.





Según documentos obtenidos por este Diario, se trató de contenciosos administrativos, acciones de cumplimiento, obligaciones de dar sumas de dinero, procesos por remuneraciones salariales, pensiones, bonificaciones salariales para maestros, entre otros.

Entre los hallazgos realizados por el Gobierno Regional de Áncash se advierte que el ahora ministro de Justicia no contestaba las demandas y no presentaba apelaciones en defensa de la entidad a la que representaba, dejando consentir las sentencias en perjuicio de dicha institución.

Lee aquí el detalle de los casos

Por ejemplo, Yldefonso Narro, en aquel momento procurador de Áncash, presentaba sus respuestas de manera extemporánea, por lo que terminaban siendo rechazadas.

“No presentar recursos impugnatorios en los procesos o procedimientos en los que interviene, dejando consentir de manera injustificada una sentencia o auto que ponga fin al proceso o resolución fiscal que pone fin a la investigación y que perjudique los intereses del Estado”, fue lo que determinó el Gobierno Regional.

Yldefonso Narro dejó el cargo de procurador adjunto el 21 de junio del 2018.

En octubre del 2018, el Gobierno Regional de Áncash denunció administrativamente ante el Ministerio de Justicia al ahora miembro del Gabinete de Pedro Castillo y puso en conocimiento del entonces Consejo de Defensa Jurídica del Estado del Minjus las “irregularidades cometidas” del actual ministro.

A través del Memorándum 1822-2018-GRA/PPR/PA, recibido por el Minjus el 26 de octubre del 2018, se denunció la “negligencia en la defensa y falta de estudio en presentar escritos de representación del Gobierno Regional de Áncash”.

“Tengo el agrado de dirigirme a usted por especial encargo del Gobernador Regional de Áncash, para saludarlo cordialmente y, al mismo tiempo, hacer de su conocimiento las irregularidades cometidas por quien ejercía la defensa de los intereses del Gobierno Regional de Áncash, abogado Ángel Yldefonso Narro desde el 12 de mayo del 2017 hasta el 21 de junio del 2018″, se indica.

Memorándum mediante el que se da cuenta de la negligencia cometida por el ahora ministro de Justicia Ánegel Yldefonso Narro.

Nombrará a investigador

Debido a los cambios en el sector tras la creación de la Procuraduría General del Estado, varios de los casos fueron prescribiendo. Otros prescribirán este año.

Los hechos denunciados contra Yldefonso Narro debían ser analizados por la Oficina De Control Funcional del Minjus, adscrita a la Procuraduría General del Estado, cuyo próximo titular será designado por Yldefonso Narro.

Como se recuerda, actualmente la Procuraduría General del Estado se encuentra sin un titular a espera de que el presidente Pedro Castillo y el ministro de Justicia Ángel Yldefonso, nombren al sucesor del Daniel Soria, quien fue removido del cargo un mes después de haber denunciado al jefe de Estado.

Este Diario solicitó la versión del ministro de Justicia Ángel Yldefonso Narro y de la Oficina De Control Funcional del Minjus sobre las acciones que se tomaron en torno a las múltiples irregularidades denunciadas en contra del hoy ministro de Justicia, pero hasta el cierre de este informe no respondieron.

Es una advertencia sobre su idoneidad

El abogado penalista Carlos Caro consideró que la denuncia que formuló el Gobierno Regional de Áncash contra el actual ministro de Justicia es una advertencia sobre su idoneidad para desempeñar el cargo.

“Es una advertencia de que el ministro cuando era procurador, no habría cumplido su funciones debidamente, entonces, desde esta perspectiva, su idoneidad está bajo cuestionamiento”, dijo.

Indicó que se debe conocer cuál fue la resolución de las denuncias presentadas ante el Minjus pues hasta ahora se conocen los denuncias, pero no las conclusiones.

No obstante, señaló que de no haberse resuelto, algún funcionario en el Minjus debe ser responsable por ello, pues no puede permitirse que exista un informe como el presentado contra Yldefonso y no se haya hecho nada.