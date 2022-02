Conforme a los criterios de Saber más

En su última conferencia de prensa, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, calificó de “vacadores” a legisladores de oposición. Según él, estos parlamentarios, liderados por María del Carmen Alva, habrían sostenido una “reunión secreta” que tenía como agenda definir los detalles de la vacancia del presidente Pedro Castillo.

Torres exhortó a los congresistas a abandonar su posición a favor de la vacancia presidencial y dijo que visitará a cada una de las bancadas para dialogar y recibir sus inquietudes.

El funcionario se negó a responder las preguntas de los periodistas sobre los reiterados cuestionamientos al sector Transportes y Comunicaciones, exigiendo que las interrogantes se limiten al tema que él planteó.

Horas después, la Mesa Directiva del Congreso emitió un comunicado en el rechazó las declaraciones de Torres y las calificó de “irresponsables”. En el texto también señaló que el jefe de Gabinete se refirió “en tono amenazante” al Parlamento y a su presidenta María del Carmen Alva.

“Este Congreso está actuando responsablemente, hemos dado la confianza a dos gabinetes, hemos otorgado facultades delegadas al Ejecutivo y sólo se produjo la censura a un ministro. Y si hay récord de interpelaciones como lo mencionó el premier, es ¡porque también hay récord de ministros incompetentes!”, se lee uno de los párrafos del documento publicado en la página web del Parlamento.

Congresistas de diversas bancadas también expresaron su posición. Jorge Montoya (Renovación Popular) calificó el discurso de Aníbal Torres como conflictivo. “Dice una cosa y hace otra cosa. Ataca a una persona y después dice que quiere abrir el diálogo. Su personalidad es inestable”, expresó en conversación con este Diario. En tanto, desde Acción Popular, Elvis Vergara dijo que en su bancada están “muy preocupados” por el “discurso contradictorio” de Torres.

¿Quién gana o pierde en este permanente conflicto? Es la pregunta que a continuación responderán tres especialistas. El Comercio consultó a la politóloga Kathy Zegarra; Percy Medina, jefe de IDEA Internacional en Perú; y Jeffrey Radzynski, director del Grupo Fides Perú.

¿Quién gana o pierde?

Jeffrey Radzynski: “ Suena retórico, pero el que más pierde es el país, porque lo que está denotando este intercambio entre Ejecutivo y Legislativo es el muy bajo nivel político de nuestras autoridades . Definir quién gana o quién pierde parte de reconocer cuáles son los objetivos de cada uno. Mi sensación es que la conformación del Gabinete que preside Torres tenía como principal objetivo evitar que en el Congreso se integren los 87 votos que permitirían una vacancia presencial. En ese sentido, lo ha logrado, porque cohesiona una serie de votos en el Parlamento que no permiten prosperar la vacancia.

Desde el punto de vista del Congreso, lo que muestra es bastante impericia e inexperiencia política. No hay liderazgo parlamentario en la oposición. Hay una presidenta (María del Carmen Alva) que no logra cohesionar la postura ni de su propia bancada (Acción Popular). Por otro lado, hay una serie de personajes que hablan con los periodistas todos los días de fiscalización y oposición férrea, pero que, en la práctica, solo han censurado a un ministro (de Educación); sin embargo, en el caso del ministro de Transportes no han juntado ni quince firmas para la censura. También están los casos de los nuevos ministro de Salud, y de Energía y Minas, que ya llevan más de diez días en el cargo. Entonces, hay mucho discurso, mucho mensaje, pero poco control político”.

Percy Medina: “Un adecuado equilibrio de poderes requiere, necesariamente, de diálogo y colaboración. Ambos poderes se necesitan. Los ataques incrementan la tensión, que crece geométricamente, y si esta crece mucho es más difícil luego recomponer la relación y a veces los puentes de rompen de manera irremediable.

Los ataques debilitan a ambos poderes ante la ciudadanía. La gente se harta de las peleas y pierden ambos. Muchas veces, los políticos piensan que atacando al adversario están debilitándolo y no son conscientes que la gente lo que ve es un fuego cruzado y no necesariamente entiende los detalles, pero sí se da cuenta de que es gente peleándose y que no está buscando resolver los intereses de las personas, sino simplemente están en una exhibición de sus propias vanidades. La gente se harta de la política y se desconecta y pierden todos”.

Kathy Zegarra: “Ambos poderes pierden. Parte de la ciudadanía está cansada del conflicto. Estos dichos hacen que ambos poderes pierdan legitimidad y fortalece el discurso de que sería mejor una renovación de poderes”.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, liderado por Juan Silva, ha estado involucrado en diversos escándalos. Hace unos días, un informe de Latina reveló que los funcionarios se presentaban como personas cercanas al titular del sector para definir las contrataciones de personal en el Ministerio. Estas personas ya fueron retiradas de sus cargos. (Foto: MTC)

¿Torres obtendrá el voto de confianza? ¿Qué debería hacer para conseguirlo?

Radzynski: “Creo que tiene más posibilidad de obtener la confianza a que se le niegue. Tomando en consideración los antecedentes, como pasó en el caso de Guido Bellido y Mirtha Vásquez. El caso de Héctor Valer fue muy efímero y no da para evaluación. Todavía faltan 20 días para eso. Hay que esperar la fecha que fije el Congreso, en estos días podría darse la salida de algún ministro. Aunque no ha mostrado esta intensión ni Torres, ni el presidente, ayer han salido a respaldar al titular de Salud.

El espacio para no dar la confianza siempre está y podría darse. Pero no podría descartarlo porque han salido tantos escándalos, que en tres días podría salir uno más o (Torres) tomar una posición más intransigente. Lo que no veo es que haya votos para la vacancia, no dan los números [...] El debate político no se puede alejar de un tablero en el que no es casual que la cuota de Perú Libre, cercana a Vladimir Cerrón, es donde haya concentración de estos escándalos. El punto no es que sean de Perú Libre, porque es lo lógico en política que si el partido ganó las elecciones presidenciales, pues que tenga un espacio o cuota de ministros, el asunto es qué perfil tienen. Los ministros de Energía y Minas y Salud son un ejemplo paradigmático de ese cuoteo paupérrimo y nefasto”.

Medina: “Una de las cosas que debe buscar un gabinete que empieza es sintonizar con el Congreso. Lo que debería hacerse es este tiempo es reunirse con las diferentes bancadas, preguntar y escuchar y medir la temperatura, para que la presentación tenga un buen clima. Es importante que haya unos días para la presentación de Gabinete, para que esta pueda tener un material adecuado que llevar al Congreso y ordenar sus ideas y contrastarla con el Parlamente. Quienes han tenido éxito en sus presentaciones ante el Legislativo son aquellos jefes de Gabinete que han hecho un esfuerzo por dialogar con el Congreso, pero no un diálogo vacío. Un diálogo eficaz mide en primer lugar la temperatura ante los temas que el Gobierno quiere presentar y encontrar donde hay puntos en común. Lo mismo con el Congreso, que debe estar buscando lograr que sus temas se recojan, que sus preocupaciones sean recogidas por el Gobierno”

Zegarra: “Aníbal Torres no tiene esa característica de ser más dialogante con los parlamentarios. Sin embargo, no darle el voto de confianza significaría perder esa bala de plata y los legisladores ya han demostrado que quieren permanecer en sus cargos. (Retirar a ministros) no jugaría a favor de Aníbal Torres. Por ejemplo, en el caso del ministro de Transportes es uno de los pocos que ha permanecido en el cargo durante los cuatro gabinetes. El Parlamento pudo censurarlo y no lo ha hecho. En ese sentido, hay una priorización de agendas particulares y no un verdadero contrapeso. Con el ministro de Salud, los parlamentarios tendrían más razones para negarle la confianza a Torres. Sin embargo, los congresistas tienen una herramienta constitucional que es la censura del titular y no necesariamente tienen que negarle la confianza”

En conferencia de prensa, Aníbal Torres pidió al Congreso fijar fecha y hora para la presentación del Gabinete (Foto: PCM)

¿Cómo definiría la actitud de Torres con la prensa?

Radzynski: “Veo que hay unas cuestiones que se manifestaron desde el primer día de gobierno. Tuvo que pasar 6 meses para que el presidente dé su primera entrevista. Esto ya te mostraba la distancia con algo que es una obligación en democracia: rendir cuentas a través de los medios de comunicación. Sobre la conferencia, (la actitud de Torres) fue un error político y de comunicación política elemental. Si citas a la prensa, no puedes establecer sobre qué temas respondes o no. El presidente del Consejo de Ministros trató nuevamente de polarizar y victimizarse. Perdieron todo el peso cuando se niega a responder sobre denuncias en algunos ministerios porque sino mejor pones un comunicado o das un mensaje a la nación, pero no citas a la prensa y le dices qué preguntas puede hacer y cuáles no. Comunicacionalmente hablando hay un intento infructuoso de comunicar diferente desde Palacio de Gobierno”.

Medina: “La prensa tiene que ser incómoda, en una democracia la prensa no puede ser amable y cómoda con el poder. Por supuesto, los políticos tendrán derecho a quejarse y a manifestar su discrepancia frente a lo que la prensa cubra o diga, pero la obligación de los políticos de transparentar y explicar sus acciones no es con la prensa es con la ciudadanía a través de la prensa. Los medios de comunicación son un intermediario no son el destinatario final de las explicaciones de la autoridad. La autoridad tiene la obligación de ser transparente y contestar las preguntas y las críticas que se le formulan”.

Zegarra: “Es parte de la transparencia poder hablar y ser cuestionado. El Gabinete debe estar abierto a ser cuestionado continuamente. Es antidemocrático que el primer ministro maneje una agenda o pretenda establecer las preguntas que le puede hacer o no la prensa. En ese sentido, esto perjudica más al gobierno porque hay falta de transparencia”.

