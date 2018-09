Moisés Mamani dijo que investigación en Ética es una "revancha"

El congresista Moisés Mamani (Fuerza Popular) calificó la investigación a la que está siendo sometido por varias denuncias ante la Comisión de Ética, como una "revancha" por haber grabado los videos que revelaron las negociaciones de votos para evitar la vacancia del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

"Obviamente, sí [es una revancha]. Esa investigación venía desde el año 2016 y a pesar de eso destapé la corrupción", señaló ante la prensa el congresista.

Moisés Mamani aseguró que colaborará con las investigaciones en la Comisión de Ética. "Haré mi descargo, ya presenté mis pruebas", comentó.

La Comisión de Ética, presidida por Janet Sánchez (Peruanos por el Kambio), admitió cinco de las nueve denuncias que tenía Moisés Mamani en su contra, incluyendo la falta de manutención a su hija, el uso de documentación falsa en licitaciones del Estado y la presentación de certificados falsos de estudios.

El parlamentario también señaló que ha sido amenazado en reiteradas ocasiones por haber presentado los videos que han generado investigaciones por presunto tráfico de influencias por la negociación de votos contra la vacancia de PPK.

"A mí me han amenazado varias veces, incluso he mostrado al fiscal los mensajes", comentó, para luego señalar que no sabía de dónde provenían estos ataques que atribuyó a quienes, señaló, se vieron afectados por la difusión de las grabaciones.

Cabe recordar que, por estas investigaciones en el Ministerio Público, el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, presentó una denuncia constitucional contra el ex ministro de Transportes Bruno Giuffra por los presuntos delitos de cohecho activo genérico impropio y tráfico de influencias.