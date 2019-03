Multan con S/453 mil a congresistas por faltar a votaciones

Un total de 128 congresistas fueron multados con S/453.728 debido a inasistencias injustificadas a votaciones del pleno y comisiones. Desde agosto del 2016 hasta la fecha, suman 1.187 faltas. Estos descuentos se encuentran estipulados en el artículo 23 del reglamento del Congreso, referido a los deberes funcionales.

Allí se especifica que las multas se aplican en función de la ausencia por día en las votaciones que se registren en las sesiones. El máximo monto que se descuenta es S/520, que equivale a la remuneración diaria de un congresista.

►El Congreso de la República destinó más de S/7 millones para pasajes y viáticos

►Jefes del Gabinete duran en el cargo menos de un año en promedio

Resulta común ver sesiones –ya sea en el pleno o comisiones– frustradas por la falta de quórum. Un ejemplo es lo que ocurrió el último viernes, cuando se debía reanudar el debate de interpelación al ministro de Justicia, Vicente Zeballos. Solo se contaba con 42 de los 130 parlamentarios.

—Mayores sanciones—

El congresista que más descuentos ha recibido es Roberto Vieira (no agrupado), actualmente investigado por la fiscalía por presunto tráfico de influencias agravado. En menos de tres años, a Vieira se le descontaron más de S/18 mil por 39 inasistencias injustificadas. Este Diario intentó comunicarse con él, pero no obtuvo respuesta.

En la lista también aparece Kenji Fujimori. Pese a estar suspendido, se encuentra entre los 10 legisladores con más inasistencias injustificadas, según documentos que nos remitió el Congreso tras un pedido de acceso a la información pública. Al menor de los Fujimori se le descontaron más de S/10 mil por 27 inasistencias injustificadas.

Otro de los que figuran es el vocero de Alianza para el Progreso, César Vásquez, con un descuento de S/10.053. “Yo salgo a los ministerios y a otras instituciones públicas acompañando a autoridades de mi región que vienen casi todos los días. Todos quieren que los acompañe en cumplimiento de mi función de representación. Además, estoy en seis comisiones y soy vocero, muchas veces se me cruzan las reuniones”, sostiene.

Jorge del Castillo (Apra) también figura en la lista, pero asegura que se trata de un error, pues se consignan inasistencias injustificadas a una comisión investigadora sobre derrames de petróleos donde lo pusieron “sin su consentimiento” y a la que renunció. Además, sostiene que se le descontó por una comisión que no sesionaba. Añade que presentará un reclamo a la Oficialía Mayor por considerar las inasistencias a la comisión que renunció.

Para el secretario general de la Asociación Civil Transparencia, Gerardo Távara, queda demostrado que los descuentos no funcionan y se requieren mayores sanciones. “Las multas no disuaden a los congresistas. Sobre la base de un porcentaje de inasistencias, se debería tener otro tipo de sanción como la suspensión. Es una falta ética no asistir a laborar”, afirma Távara.

—Licencias injustificadas—

Távara señala que también existe un problema con las licencias otorgadas a los parlamentarios. “Aunque el reglamento dice que las licencias son solicitadas y otorgadas por una comisión del Congreso, en la práctica eso no se cumple. El congresista lo único que hace es comunicar que no va a estar o regulariza sus licencias después de la falta. No piden licencia, sino que la toman, simplemente comunican que no van a asistir”, explica.

Távara recuerda que en un trabajo normal existe un procedimiento reglamentado sobre las licencias, donde se revisa si se otorgan.

Bajo esa permisividad, añade, los congresistas dejan sin quórum adrede al pleno y comisiones, en busca de bloquear temas con los que no están de acuerdo.