Niegan acuerdo entre Kenji y Keiko Fujimori

Hasta ahora el congresista Kenji Fujimori no se ha pronunciado después del giro inesperado que dio con su testimonio ante el fiscal de lavado de activos José Domingo Pérez, quien investiga a Keiko Fujimori y a Fuerza Popular (antes Fuerza 2011).

El menor de los Fujimori dijo el lunes al fiscal que desconocía si el partido Fuerza 2011 o su hermana Keiko tuvieron alguna relación, directa o indirecta, con la empresa Odebrecht. Semanas antes, había anunciado que se convertiría en testigo en las investigaciones en las que lo requieran y que “demostraría quiénes son los corruptos”.

Tras este testimonio, la reacción de la bancada fujimorista ha sido señalar que si Kenji no entregó pruebas es porque no hubo nada irregular. “No ha mostrado pruebas porque no existen”, afirmó el parlamentario Daniel Salaverry, vocero de Fuerza Popular.

El portavoz aseguró que este cambio de postura no significa que exista un blindaje pactado ante la denuncia constitucional que enfrenta el congresista. “Aquí lo descartamos. Esas son especulaciones”, agregó.

Kenji Fujimori fue denunciado constitucionalmente tras la difusión de los videos grabados por el legislador Moisés Mamani. Salaverry dijo que Fuerza Popular aún no ha fijado su posición sobre este caso y resaltó que se necesitan 88 votos para desaforarlo del Parlamento. Es decir, que no depende solo de ellos.



El Comercio publicó ayer la transcripción completa de las respuestas que dio Kenji Fujimori ante el fiscal Pérez.



La congresista Úrsula Letona dijo estar “tranquila” tras la declaración de Fujimori, en la que este negó haber dicho que Odebrecht aportó a la campaña de parlamentarios. Sin embargo, ratificó que entablará una denuncia por difamación al hermano de su lideresa. Fuentes informaron que la presentará hoy.

—¿Reconciliación?—

La congresista Maritza García, del bloque de Kenji, fue una de las primeras en afirmar que este tenía pruebas “gravísimas” contra Fuerza Popular.



Consultada por El Comercio sobre el testimonio que dio ante el fiscal, García dijo estar “un poco sorprendida”. No obstante, afirmó que una explicación podría ser que ha habido una reconciliación entre los hermanos Fujimori. “Todo puede suceder en política, porque está el padre de por medio”, señaló.



Sobre este episodio, el analista político Enrique Castillo consideró que Kenji Fujimori ha sacado una “bandera de paz” ante su hermana con su declaración: “Ha perdido, por el momento, absoluta credibilidad”.



Castillo señaló que Keiko es, temporalmente, la ganadora. Pero remarcó que también ha terminado “golpeada”. “El electorado suele castigar esa lucha que conlleva una serie de armas que considera propia de la política sucia”, concluyó.