Conforme a los criterios de Saber más

El Comercio tuvo acceso a un nuevo audio en el que conversa Pedro Rejas, excomando Chavín de Huántar y exmilitante de Fuerza Popular, con Vladimiro Montesinos, el exasesor de Alberto Fujimori que permanece en el Centro de Reclusión de máxima seguridad de la Base Naval del Callao.

En el audio se escucha a Montesinos conversar con Rejas -según él, el 19 de abril-, luego de la primera vuelta de las elecciones generales. Los resultados ubicaban a Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) como los entonces candidatos que se medirían en el balotaje del 6 de junio.

La conversación empieza con Vladimiro Montesinos narrándole a Rejas sobre una supuesta visita a Cuba, integrando una delegación, y la revisión de una “base de datos” donde Vladimir Cerrón -secretario de Perú Libre- estaría registrado. “Entonces, en la base de datos donde yo trabajaba, el Cerrón estaba ahí registrado, referenciado cuando estuvo allá”, dice Montesinos.

“Ha estado ocho años ahí estudiando. De ahí pues lo han jalado. Tiene un discurso radical. Entonces, mira, mi sugerencia es la siguiente: si nos hubiera hecho caso el amigo, la bancada no sería lo que tiene 24. Sería 30, más hubiera sacado. Gane o pierda, está jodida. No va a poder manejar el tema con 24″, agrega el exasesor encarcelado.

Cerrón, actual líder del partido que llevó a Pedro Castillo a la segunda vuelta, fue becado en el año 1991 para estudiar Medicina Humana en la Universidad de Ciencias Médicas de Camagüey Carlos J. Finlay. En 1997, nuevamente fue becado y se especializó en el Hospital Universitario Manuel Ascunce Domenech (Camagüey, Cuba). Obtuvo el título de especialista de Primer Grado en Neurocirugía el 2002. La información está consignada en el portal del partido.

Rejas y Montesinos conversan también sobre la futura bancada de Fuerza Popular en el Congreso, que tendrá 24 integrantes. Esto en contraste con los 73 escaños que logró el partido fujimorista en las elecciones del 2016. Montesinos alega que Fujimori “no va a poder manejar el tema” con 24 congresistas.

Además, conversan sobre las encuestas que, en aquel entonces, daban a Pedro Castillo una ventaja de 10 puntos frente a Keiko Fujimori. La encuesta Ipsos, publicada por América Televisión el domingo 18 de abril, daba a Castillo 42% de intención de voto, y a Fujimori 31%.

Vladimiro Montesinos conversa con Pedro Rejas.

En el diálogo, el exasesor le comenta a Pedro Rejas sobre un “artículo” que él debía hacer llegar al “amigo”. Esta es la referencia que hace Montesinos al expresidente encarcelado Fujimori, dijo Rejas a este Diario. Según el excomando, no transmitió ningún mensaje que se le encargó en el audio recién revelado.

El encarcelado exasesor inicia ahí un discurso sobre la “racionalidad” y la “emoción”. Una supuesta estrategia que él esgrimía y que Keiko Fujimori debía tener en la campaña de la segunda vuelta.

“El otro [Pedro Castillo] está trabajando no la racionalidad, sino a la emoción”, dice Montesinos. “Entonces, te pongo el ejemplo. La chica por...la gente en la calle, el populorum, por eso es que el otro está ganando en sector D y E, la gente en la calle no tiene para comer, no tiene agua, no tiene mascarilla, no hay chamba. Está la cosa tremenda y tú le vienes a hablar de la racionalidad...”, dice.

“Tiene que ir a la emoción, no a la racionalidad”, reitera Montesinos; y recuerda que “el amigo” [Alberto Fujimori] “sabe hacer eso. Acuérdate que cuando él ha estado 10 años, iba a la emoción”.

Finalmente, Montesinos se refiere a las invasiones que, por esas fechas, se estaban desarrollando en Chorrillos. “¿Viste la invasión en Lomo de Corvina?, ¿Viste la invasión en el Morro Solar? Qué pasa si ella va y se presenta ahí, porque son puras mujeres. Vengo acá para ver su problema, yo voy a ayudar, hago una exhortación al gobierno que en este momento no hay trabajo, no hay agua, estamos con la pandemia, cómo va a sacar a esta gente. Van todos los medios, conecta con el populorum. ¿Me entendiste?”, dice Montesinos.

Él sugiere que Keiko Fujimori acuda a las invasiones para ofrecer bonos " a todos los sectores C y D”. “Les generas expectativas, la emoción. Habla con él y dile que tenemos que hacer el trabajo, sino no va a salir. Sugiérele. Manda esas ideas, es importante, la racionalidad y la emoción. Ella está en la racionalidad y no la emoción”, comenta.

Luis Jochamowitz: “Es un juego mentiroso. Es tanto que lo único que parece sólido es la mentalidad que hay atrás”

Luis Jochamowitz, periodista y autor la biografía Vladimiro. Vida y tiempo de un corruptor (2002), comentó a El Comercio que los audios revelados hasta el momento, sobre todo los difundidos el último jueves por IDL-Reporteros, evidencian lo “desfasado que está Montesinos”.

Jochamowitz anotó que Montesinos usa en los audios un lenguaje cargado de eufemismos. Por ejemplo, hablar “de la guerra convencional y la no convencional [sobornos]”, es la “típica división que hace siempre”.

“Primero, que lo legal es muy poroso, esa es una palabra que le encanta o encantaba usar: la ley es porosa. Puede escaparse por cualquier lado, es una apariencia. Lo presenta como una necesidad estratégica, como algo que está obligado a hacer, pero eso es pura apariencia. Eso y el uso de todas las palabras que tiene: todos son eufemismos, claves, “hay que hablar con el amigo”, “hay que echarle gasolina”, “apóyame”, “cuáles son tus honorarios”. Son eufemismos para no decir algunas palabras: soborno, dinero. Es interesante todo eso, te da la mirada de su mentalidad. Además, te ubica en qué tanto puede hacer o está tratando de hacer”, agregó.

¿Qué estaría buscando el exasesor con estas conversaciones? El autor dijo que podría tener un interés por “rehacer su vinculación con esta oferta de enviar un teléfono satelital a Fujimori, si es que todo eso es cierto”. Pero anotó también un problema.

“Aquí hay un problema que es un juego lleno de mentirosos. A quién le crees, quién dice la verdad, quién miente, a quiénes favorece o no. Es un juego mentiroso. Es tanto que lo único que parece sólido es la mentalidad que hay atrás. Eso sí no lo puede ocultar: cómo piensa, qué le parece importante, su lenguaje”, comentó.

Finalmente, Jochamowitz dijo que “sin duda es una intriga, que trata de recuperar su lugar y no sé qué querrá. Salir de la cárcel, no creo. Creo que se va a tener que dar hasta el 2026. Pero sí está en el ajo, como él diría. Aunque otros hagan las cosas, él se atribuye, los méritos”.