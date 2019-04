Reyna le pidió a Barata declarar “pensando en la memoria” de Alan García

El ex viceministro de Justicia Erasmo Reyna, quien fue abogado de Alan García hasta el día de su muerte, le solicitó ayer al ex representante de Odebrecht en el Perú que declare “pensando en la memoria” del ex presidente y en la familia de este, según fuentes de la Unidad de Investigación de El Comercio. Este hecho fue advertido por los fiscales integrantes del equipo especial Lava Jato.

Reyna fue impedido de participar de los interrogatorios de este miércoles a Barata por la Procuraduría General de Brasil, porque no representa a ninguno de los implicados en las investigaciones por los sobornos de la carretera Interoceánica Sur y la línea 1 del metro de Lima.

El fiscal superior Rafael Vela, coordinador del equipo especial Lava Jato, confirmó que “existió un incidente” en la sesión del martes.

“Es correcto que existió un incidente que ha sido detallado dentro del acta del día de hoy, reconozco que el incidente se dio”, manifestó en declaraciones a la prensa.

Vela también explicó que fue la Procuraduría General de Brasil la que tomó la decisión que Reyna no esté presente en el interrogatorio de hoy a Barata.

“El señor Reyna es abogado del fallecido ex presidente García, la extinción de la acción penal determinar que el señor García ya no puede ser objeto de sanción penal, el señor Reyna no puede participar”, subrayó, para luego precisar que ayer estuvo en la diligencia porque representó al Partido Aprista.

Al respecto, Reyna aseveró que sí se acercó al ex ejecutivo de Odebrecht y le pidió "que hable con la verdad". Relató que en la breve conversación que tuvo con Jorge Barata le mencionó el suicidio de su patrocinado.

"El incidente al cual se refiere ocurrió el día de ayer y al momento de despedirme lo saludé y lo único que le pedí es que hablara con la verdad. 'Señor Barata', le dije, 'lo único que le pido es que hable con la verdad'. Eso ha sido, es más, en presencia de muchas personas que pueden dar fe", sostuvo.

"Le he mencionado una serie de aspectos. Le mencioné [la muerte del ex presidente] en términos absolutamente respetuoso de un diálogo de dos personas civilizadas, despidiéndome y expresándole que el ex presidente había tomado una determinación fatal y eso nos duele a los apristas y nos duele a muchas personas, ¿no? Lo tomó con tranquilidad, se despidió y nos despedimos", señaló.

Más temprano el abogado del fallecido ex mandatario declaró que no iba a participar en el segundo día de interrogatorio al ex superintendente de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata. Desde Curitiba, ciudad donde realiza la diligencia, señaló que no cuenta con autorización.

Según indicó, por los temas sobre los que será interrogado Jorge Barata, relacionados al ex mandatario, solicitaron autorización para participar de la diligencia; sin embargo, esta no fue concedida.

“Lamentablemente se nos ha expresado que eso [participar de la diligencia] no es posible a pesar de que nos han reiterado que por los hechos que son materia de investigación, se van a formular preguntas respecto al ex presidente”, manifestó a la prensa desde Brasil.

Erasmo Reyna sostuvo que intentó entregar un formulario de preguntas para que puedan ser respondidas por Barata, pero tampoco se le quiso aceptar.

“Hemos querido hacer entrega de un pliego interrogatorio de manera puntual, concreta y precisa respecto a la participación del ex presidente Alan García, tampoco se nos ha querido recepcionar”, insistió.

Explicó que entre las preguntas que quería formularle a Barata estaban: “¿El presidente Alan García alguna vez le solicitó algún pago de coima? ¿El presidente Alan García favoreció de manera ilícita directa o indirectamente a sus empresas en alguna contratación con el Estado?”.

“Esperamos que, a pesar de no estar presentes en esta diligencia del Ministerio Público, se sepa hoy toda la verdad”, agregó el abogado, quien participó de las diligencias de ayer por estar acreditado por el Partido Aprista Peruano.

Erasmo Reyna aseguró que tras el interrogatorio que se llevará a cabo este miércoles se debe conocer la verdad respecto a que no existen vínculos entre el ex presidente y Odebrecht.

“Ojalá que las preguntas sean concretas, claras […] No esperemos que esto se prolongue más y esto sea una historia sin fin, la respuesta se tiene que conocer hoy día”, dijo.

Como se recuerda, el ex representante de Odebrecht en el Perú Jorge Barata declara hoy por segundo día ante el fiscal José Domingo Pérez, integrante del equipo especial Lava Jato del Ministerio Público, sobre las carpetas relacionadas al Metro de Lima, a Miguel Atala, ex vicepresidente de Petro-Perú, y al ex presidente Alejandro Toledo en el caso tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur.