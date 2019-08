Solo el oficialismo respalda a Martín Vizcarra tras audios sobre Tía María

Nueve de las doce bancadas del Congreso rechazaron ayer la manera como el presidente Martín Vizcarra encaró la crisis en Arequipa producida por las protestas en contra del proyecto minero Tía María, sobre todo después de la difusión de un segundo audio de la reunión que sostuvo con autoridades arequipeñas el pasado 24 de julio.

En esta nueva grabación, el mandatario no solo se expresa a favor de “revertir” la licencia de construcción que el Consejo de Minería le otorgó a la empresa Southern Perú para Tía María, sino también afirma ante el gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, y los alcaldes de la zona que si en un mes no cumple con su palabra, estos podrán tomar “una medida radical”.

El saliente portavoz de la bancada de Fuerza Popular, Carlos Tubino, consideró graves estas palabras del jefe del Estado, al considerar que instigan al desorden.

“He escuchado al presidente decir una frase, una que considero grave, [ha dicho] en pocas palabras que ‘si no cumplo, incendien la pradera’. Entonces, un presidente de la República, que es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y de la policía, que están ahí para cuidar el orden, [no puede tener expresiones] que al final terminan instigando al desorden”, manifestó.

Una posición similar tuvo el congresista Juan Sheput, portavoz alterno de Contigo. El exministro de Trabajo afirmó que Vizcarra Cornejo actuó “con bastante irresponsabilidad política y también humana”, porque su mensaje solo exacerba a la población. “Ha supeditado una decisión a una respuesta violenta con lo cual denigra su cargo”, refirió.

El parlamentario César Vásquez (APP) se sumó a las críticas a Vizcarra. “[Hubo] una mala negociación, se han quemado etapas ante la poca capacidad de los ministros, que no solucionaron nada. Tuvo que ir el propio presidente de la República y, según los audios y videos, vemos a un presidente genuflexo y arrodillado”.

—La izquierda cuestiona “doble discurso”—

Desde la bancada del Frente Amplio, que se opone al proyecto Tía María, también hubo fuertes cuestionamientos al presidente. Su portavoz, Hernando Cevallos, indicó que Vizcarra está utilizando “un doble lenguaje”, porque ante la opinión pública defendió la continuidad del proyecto minero, pero ante las autoridades arequipeñas se mostró a favor de dar un paso atrás.

“Él sabe que hay una situación detonante, de lucha y de movilización con riesgo a la integridad de las personas, él sabe que está mal [dada] la licencia, debe anularla, pero no lo hace porque hay presiones de grupos de poder y ahora del Congreso”, expresó a este Diario.

La congresista Indira Huilca, vocera de Nuevo Perú, sostuvo que lo primero que debió haber hecho el Gobierno fue convocar a una reunión para informar a los ciudadanos del Valle de Tambo sobre el proyecto minero Tía María, que, a su juicio “se quiere imponer a como dé lugar”. “Pareciera que lo que pesa más es de todas maneras la voluntad de la empresa Southern […] sacar la licencia como se sacó fue un error”.

Los representantes de las bancadas del Apra, Acción Popular, Cambio 21 y Acción Republicana rechazaron también las expresiones del mandatario.

El portavoz de Peruanos por el Kambio, Clemente Flores, defendió en solitario el manejo que ha tenido el Gobierno de la crisis de Tía María. “Yo no veo nada irregular en las conversaciones, es la misma posición que tuvo desde un inicio el presidente, en el sentido de que, si se dan las condiciones, el proyecto camina y, si no hay clima social, no va, y eso es el resumen de todas las conversaciones en el tema interno”, dijo en “ATV Noticias”.

La bancada de Unidos por la República, a través de su vocera, Patricia Donayre, indicó, sin respaldar ni cuestionar al Gobierno, que las grabaciones difundidas muestran una parte de la reunión entre Vizcarra y las autoridades de Arequipa. “Tendríamos que escuchar integralmente el audio para tener en claro la postura que expresó el presidente en este proceso de diálogo”, señaló.

El congresista Alberto de Belaunde (Bancada Liberal) informó que su agrupación se reunirá hoy a las 10 a.m. para fijar una posición oficial.

—Ministros al Congreso—

Hoy, a partir de las 4 de la tarde, se presentarán ante el pleno del Congreso los ministros de Economía, Carlos Oliva, y de Energía y Minas, Francisco Ísmodes.

Ellos han sido citados por el Parlamento para que informen sobre los efectos económicos de la suspensión de la licencia del proyecto Tía María y sobre las acciones y procedimientos administrativos adoptados en los últimos días.

—Respuesta—

El presidente Martín Vizcarra afirmó que, si un sector del Parlamento, en referencia al congresista aprista Mauricio Mulder, pretende promover una vacancia en su contra “por buscar el diálogo y la concertación” en Arequipa ante la crisis por Tía María, “se quedará a medio camino”. Agregó que su gobierno está confiado y continúa trabajado día a día.

La portavoz del Apra, Luciana León, puso paños fríos a la propuesta de Mulder, quien el lunes había adelantado que promoverá la vacancia del mandatario.

“No es una posibilidad, descartamos la vacancia por ahora, la descartamos, ni siquiera la hemos conversado [en la bancada]”, manifestó a la prensa.

Vizcarra también le recordó al Apra que en el 2009, durante el segundo gobierno de Alan García, que el manejo del conflicto de Bagua le “costó la vida a 33 personas, 23 policías y 10 comuneros”. “¿A ese costo quieren sacar los proyectos? No”, remarcó.