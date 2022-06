El joven de 23 años que comercializó información reservada de millonarias licitaciones, a través del espionaje informático, sindicó al empresario Hans Heysen Arévalo como parte de la red que vulneró el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace) a favor de empresas peruanas y extranjeras.

En diálogo con “Punto final”, el joven, cuya identidad se mantiene en reserva, afirmó que ese empresario del rubro seguridad es quien proveía la información sensible del citado sistema del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE).

En declaraciones al dominical, Heysen admitió que conoce al espía informático, hoy informante de la fiscalía, y que está al tanto de sus actividades. No obstante, dijo que no tiene vínculos con funcionarios de la OSCE ni con empresas beneficiadas.

“Yo conozco el tema y no me he beneficiado de ese tema. Los pagos que él puede decir que me ha hecho o no tendrían que ser sustentados. Eso podría ser materia de cualquier investigación. Yo no tengo ningún beneficio sobre eso”, aseveró.

Sin embargo, “Punto final” reveló el voucher de una transacción financiera del informante a favor de Heysen Arévalo por S/20.000. Este respondió que el dinero corresponde a la venta de un vehículo.