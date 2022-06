El programa Cuarto Poder denunció este domingo que el vocero de la bancada de Acción Popular, Elvis Vergara, recomendó la contratación de personas de su entorno en el Ministerio de la Producción (Produce) y el Parlamento.

Según el dominical, hay dos contratos en el mencionado sector que involucran a personas cercanas al entorno del congresista Elvis Vergara. Se trata de Benjamín Mercado Cortegana, asesor II del viceministro de Pesca desde enero pasado, y Julia Orozco Flores, nombrada en marzo presidenta del Consejo de Apelación de Sanciones del ministerio.

El programa mostró una serie de conversaciones en las que el ministro Jorge Luis Prado le decía a su entonces secretario general que necesitaba “una lista de las solicitudes realizadas por los muchachos y el status”.

Como recomendado número 8, aparece Benjamín Mercado para “Asesor Vice Pesca”. Luego de esto, se dio el nombramiento de Mercado como Asesor II del Despacho Viceministerial de Pesca.

VIDEO RECOMENDADO





En cuanto al caso de la exmagistrada Julia Orozco Flores, fue nombrada el 7 de marzo pasado presidenta en el Consejo de Apelación de Sanciones del Ministerio de la Producción. En diálogo con el dominical, dijo que no conoce personalmente a Vergara. “Para empezar, no sé quién le ha dado esa información, porque con el señor Vergara no tengo ningún tipo de comunicación”.

Cuarto Poder también informó que, esta semana, después de solicitar los descargos del Ministerio de la Producción, Julia Orozco fue cesada en el cargo.

En el caso de Mercado, el programa presentó una foto suya junto al abogado y junto al asesor principal del congresista Vergara.

Con relación a este asunto, Vergara aseveró que es una “mala coincidencia”. “Pueden sindicar muchas, cosas, mañana van a sacar que me escapaba del colegio o me robaba las propinas, de ahí que haya una prueba, no lo va a haber, porque no es cierto”.

Otra contratación en el Parlamento

El programa dominical informó también de la contratación de un joven estudiante de Comunicación y ganador de un concurso de belleza, Cristofher Suárez, quien fue contratado oficialmente como Auxiliar en noviembre del 2021 con un sueldo superior a los 2.500 soles mensuales. En febrero de este año, logró el ascenso a Técnico y gana más de 6 mil soles al mes. Esto, luego de haber sostenido reuniones en el despacho del parlamentario de Vergara.

Sobre este tema, el legislador dijo que Suárez trabajó en la campaña electoral en la región Ucayali.

“El señor Suarez ha sido parte del equipo campaña de Acción Popular en Ucayali, y como parte del equipo campaña ha demostrado tener bastante eficiencia dentro de las labores y yo necesito, como vuelvo decir, personas tengan experiencia en lo que van a hacer y sean confiables”.

“Ocasionalmente apoyaba al despacho haciendo algún tipo apoyo externo de repente ahí videos, flyers [¿ad honorem?] Claro, como muchos”, precisó con relación a las labores de Suárez antes de que fuera contratado.